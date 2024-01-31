Симбиоз в отношениях между мужчиной и женщиной это процесс распределения выгоды в романтическом союзе. Термин пришёл из биологии и дословно переводится как «совместная жизнь». Все прекрасно понимают, что с помощью партнера мы закрываем свои собственные потребности и именно для этого он нам нужен. Вопрос лишь в том, какие конкретно желания человек реализует в отношениях. Из зоны обоюдной или личной ответственности. Отыгрывает детские сценарии или закрывает дефициты чужими руками.

В зависимости от изначальных целей и действующей модели поведения формируется тип коммуникации. Их всего три. Предлагаю обсудить каждую, чтобы понимать насколько ментально здоровы вы лично, ваш партнёр и романтический союз в целом.

Мутуализм в отношениях

Мутуализм это взаимовыгодное сожительство при котором присутствие партнера становится обязательным условием сохранения эмоционального комфорта. Проще говоря без спутника настроение, уровень жизни и ментальное состояние становятся хуже, что вынуждает удерживать вторую половинку рядом. А та и не против, потому что находится в аналогичном положении.

Разнообразие форматов впечатляет. Это может быть содержанка и мужчина поднимающий себе самооценку наличием молодой, красивой и яркой девушки. Или папик, который обеспечивает спутницу, либо даёт ей отцовскую любовь, а взамен получает доступ к молодому женскому телу и присутствие заботливой, энергичной представительницы нежного пола.

Сюда же можно отнести пару обладателей тревожного типа привязанности, каждый из которых ни на наг не отходит от своей второй половинки. Ревнует, боится потерять, хочет безусловного и постоянного присутствия. Встретив другого человека начались бы проблемы, а так зависимость обоюдна и никто не сталкивается с насилием, закрывая эмоциональные потребности партнера и получая то же самое взамен.

Ну и взаимоотношения людей с надежным типом привязанности тоже является мутуализмом. Оба остаются независимыми и самодостаточными, но тесно сотрудничают в зоне обоюдной ответственности, например в рождении и воспитании детей. Всё вышеперечисленное можно категоризировать как здоровые отношения, потому что никто не страдает, нет манипуляций и насилия.

Комменсализм в отношениях

Комменсализм это вид взаимодействия, при котором один возлагает на партнера свои личные потребности, получая очевидную выгоду, а второй остаётся «холодным» и отстраненным, не желая сближаться. Проще говоря это отношения в которых очевидную пользу получает только один, а второй не видит ни пользы ни вреда.

Этот формат также популярен у содержанок, когда девушка получает очевидную выгоду в виде денег, а для мужчины эти деньги не имеют никакого значения. Если его доходы в месяц составляют 10 000 000 рублей, то дать девчонке 50 000 это как в магазине батон купить. Масштабы могут быть совершенно разными, кто-то без труда выделяет миллион.

Отличием от мутуализма будет то, что мужчина в этой конструкции не получает ни вреда ни пользы. Его вклад в спутницу незначителен для него лично, а потребности в её присутствии никакой нет. Пока она рядом, вроде не плохо, не мешает, но если уйдёт, то я и не замечу.

Такое встречается и в семейных отношениях, когда один из партнёров зависим от второй половинки, а та в свою очередь не предпринимает никаких сверхусилий и остаётся отстраненной. Например муж повышает свою самооценку за счёт жены, считает себя достойным и полноценным просто потому что рядом с ним красивая женщина, к тому же благодаря браку он может называть себя «нормальным». Любая попытка уйти с её стороны обернется трагедией для супруга. А та не уходит, потому что ей совершенно безразлично.

В детско-родительских отношениях комменсализм встречается регулярно. Родитель не бросает ребенка, находится где-то поблизости, не видит никаких проблем в наличии иждивенца. Но при этом не проявляет никакого интереса, не занимается развитием своего чада, не вникает в его чувства, эмоции и переживания. Ведёт себя холодно. Для самого ребенка значимый взрослый является важнейшей фигурой, без которой выжить крайне сложно. Он закрывает свои базовые потребности и получает очевидную выгоду, а для родителя ребенок просто есть и всё, ни вреда ни пользы.

Паразитизм в отношениях

Паразитизм в отношениях это ситуация при которой один партнер получает очевидную выгоду, а другой становится донором. Если при комменсализме донор существует по принципу «ни вреда ни пользы, то в данном случае схема другая — «пользы нет или очень мало, вреда много».

Классическая ситуация — востребованная девушка и мужчина желающий её заполучить. Объектом вожделения может быть как её красота, так и банальное присутствие, внимание, забота. Или деньги, что тоже не редкость. С точки зрения психологии мы зафиксируем критическое нарушение баланса значимости, при котором ценность одного партнера сильно выше, чем другого.

И здесь представительница нежного пола встаёт перед выбором — использовать мужчину в своих корыстных целях или отказаться от этой идеи. В первом случае мы увидим типичный паразитизм. Она выдвигает требования и получает нужные блага, а он фактически ничего не получая взамен тратит ресурсы, порой огромные.

В свою очередь сам паразитизм можно поделить на два типа. Первый, когда паразит с помощью манипуляций и обмана вынуждает донора тратить ресурсы. Второй, когда сам донор готов на такие отношения в надежде получить желаемое позже. Ухаживает, добивается, заслуживает внимания и одобрения, наивно полагая, что в будущем будет вознагражден.

Вместо итога

В биологии под симбиозом понимают «сожительство» представителей разных видов живых организмов. Гриб и водоросль, берёза и подберёзовик, мурена и рыба чистильщик, насекомые опылители и опыляемые ими растения. Но всегда это взаимодействие будет выражаться как мутуализм, комменсализм или паразитизм. Четвёртого не дано.

В психологии симбиоз это сожительство двух людей, представителей разных полов. То есть мужчины и женщины. Парадокс в том, что отношения здесь выстраиваются по всем законам биологии, проще говоря это либо союз основанный на взаимной симпатии с целью партнерства в зоне обоюдной ответственности, либо поиск источника ресурсов без вреда для донора, либо откровенная корысть. И четвёртого тоже не дано.