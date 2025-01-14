Шкала тревоги спилбергера-ханина: инструмент оценки уровня тревожности индивида

Шкала тревоги спилбергера-ханина это инструмент оценки уровня тревожности индивида, используемый в формате тестирования. Для получения результатов необходимо ответить на 40 вопросов, после чего подсчитать количество баллов. Уже на основании этого можно говорить о том, насколько вы подвержены тревоге в принципе и на каком уровне стресса находитесь прямо сейчас. Тест на данный момент признан самым эффективным и широко используется при диагностике. Был разработан американскими психологами Чарльзом Спилбергером и Игорем Ханиным в середине 70-х годов, но до сих пор не потерял своей актуальности.

Два бланка шкалы тревоги спилбергера-ханина

Тестирование делится на два подраздела, каждый из которых даёт самостоятельную оценку состояния индивида. Первый (S-Anxiety) говорит о ситуативной тревоге, то есть о наличии стресса в данный конкретный момент. Второй (T-Anxiety) свидетельствует о наличии либо отсутствии предрасположенности человека к тяжёлым эмоциональным состояниям. По итогу психолог получает информацию о том, как себя чувствует клиент прямо сейчас и возможны ли в его жизни глубокие перепады настроения под воздействием внешних раздражителей.

Бланк ситуативной тревожности

Внимательно прочитайте каждое утверждение и дайте быстрый ответ. Не стоит задумываться и рассуждать, фиксируйте первую реакцию своей психики по принципу согласен — не согласен. Для подсчёта результатов используется шкала, поэтому вариантов ответа всегда 4. Запомните их: Нет, это не так, Пожалуй так, Верно, Совершенно верно. Рядом с каждым утверждение цифры расположены в разном порядке, где-то 1234, а где-то 4321. Но всегда ответы идут по порядку — не верно, пожалуй верно, верно, совершенно верно. Допустим, если вы хотите ответить пожалуй верно (это второй ответ), и рядом с утверждением второй цифрой является 3, значит её и записываем.

Утверждение | Не верно — пожалуй верно — верно — совершенно верно

  1. Я спокоен           4-3-2-1
  2. Мне ничто не угрожает    4-3-2-1
  3. Я нахожусь в напряжении   1-2-3-4
  4. Я испытываю сожаление  1-2-3-4
  5. Я чувствую себя свободно  4-3-2-1
  6. Я расстроен  1-2-3-4
  7. Меня волнуют возможные неудачи  1-2-3-4
  8. Я чувствую себя отдохнувшим  4-3-2-1
  9. Я встревожен 1-2-3-4
  10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения  4-3-2-1
  11. Я уверен в себе  4-3-2-1
  12. Я нервничаю   1-2-3-4
  13. Я не нахожу себе места   1-2-3-4
  14. Я взвинчен   1-2-3-4
  15. Я не чувствую скованности  4-3-2-1
  16. Я доволен   4-3-2-1
  17. Я озабочен  1-2-3-4
  18. Я слишком возбужден и мне не по себе  1-2-3-4
  19. Мне радостно  4-3-2-1
  20. Мне приятно  4-3-2-1

Теперь подсчитайте полученное количество баллов. Ваша ситуативная тревожность низкая, если результат до 30. Поздравляем, вы в ресурсе! С 31 до 44 допустимая, или как ещё говорят — умеренная. Беспокоиться не о чем. От 45 до 60 высокая тревожность, стоит обратиться к психологу или позаботиться о релаксе. Возможно вы слишком устали, дайте себе отдохнуть. Свыше 60 признаётся критическая тревожность, когда человеку необходима помощь специалиста.

Бланк личностной тревожности (предрасположенности)

Теперь оценим вашу склонность к тревоге. Для этого нам понадобиться вторая часть шкалы тревоги спилбергера-ханина. Принцип тот же самый, ответы следующие: никогда, иногда, часто, всегда. Запомните, вам нужно отвечать в данном порядке и смотреть какое количество балов начисляется за ответ. Думаю не запутаетесь, тут нет ничего сложного.

Утверждение | никогда-иногда-часто-всегда

  1. Я испытываю удовольствие 4-3-2-1
  2. Я обычно быстро устаю 1-2-3-4
  3. Я легко могу заплакать 1-2-3-4
  4. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1-2-3-4
  5. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения   1-2-3-4
  6. Обычно я чувствую себя бодрым 4-3-2-1
  7. Я спокоен, хладнокровен и собран  4-3-2-1
  8. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня   1-2-3-4
  9. Я слишком переживаю из-за пустяков  1-2-3-4
  10. Я вполне счастлив  4-3-2-1
  11. Я принимаю все слишком близко к сердцу  1-2-3-4
  12. Мне не хватает уверенности в себе   1-2-3-4
  13. Обычно я чувствую себя в безопасности   4-3-2-1
  14. Я стараюсь избегать критических ситуаций и  трудностей  1-2-3-4
  15. У меня бывает хандра  1-2-3-4
  16. Я доволен  4-3-2-1
  17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня  1-2-3-4
  18. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть  1-2-3-4
  19. Я уравновешенный человек  4-3-2-1
  20. Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах  1-2-3-4

Оценка результатов абсолютно такая же, как в предыдущем бланке. Чем больше баллов вы набрали, тем выше уровень тревожности. Как и в любом тестировании, здесь важно не задумываться, а отвечать так, как чувствуете прямо сейчас. Первая мысль всегда самая правильная в случае прохождения психологических тестов. Не пытайтесь никого обмануть, ваша задача в том, чтобы получить объективные данные о своём психо-эмоциональном здоровье в моменте и на протяжении всей жизни. До 30 — с вами всё хорошо. С 31 до 44 — нет повода для беспокойства. С 45 до 60 — необходимо принять меры. Свыше 60 — обратитесь за помощью.

Вместо итога

Первый бланк можно проходить периодически, так как результаты этой части теста могут отличаться в зависимости от контекста, в котором находится индивид. Перед экзаменами или в период трагических событий в семье вы запросто наберёте максимальное значение, но уже спустя некоторое время оценка окажется иной. Вторая часть бланка более устойчива, хоть и зависит от ситуативного состояния человека. Иногда мы утрируем и преувеличиваем наши недостатки. Поэтому несмотря на то, что шкала тревоги спилбергера-ханина признана самой понятной системой диагностики, не воспринимайте результаты как 100% отражение вашего состояния. Везде могут быть недочёты.

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Влад Кочерыжкин

По образованию психолог-сексолог. Автор книг "Я знаю как будет лучше для тебя", "Мышление капиталиста", "Финансист комнатный". Создатель, владелец и главный редактор сайта "Бесарте.ру". Работаю младшим финансовым консультантом, статьи пишу для души, это хобби. Для связи: vladsaransk@mail.ru