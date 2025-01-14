Шкала тревоги спилбергера-ханина: инструмент оценки уровня тревожности индивида

Шкала тревоги спилбергера-ханина это инструмент оценки уровня тревожности индивида, используемый в формате тестирования. Для получения результатов необходимо ответить на 40 вопросов, после чего подсчитать количество баллов. Уже на основании этого можно говорить о том, насколько вы подвержены тревоге в принципе и на каком уровне стресса находитесь прямо сейчас. Тест на данный момент признан самым эффективным и широко используется при диагностике. Был разработан американскими психологами Чарльзом Спилбергером и Игорем Ханиным в середине 70-х годов, но до сих пор не потерял своей актуальности.

Два бланка шкалы тревоги спилбергера-ханина

Тестирование делится на два подраздела, каждый из которых даёт самостоятельную оценку состояния индивида. Первый (S-Anxiety) говорит о ситуативной тревоге, то есть о наличии стресса в данный конкретный момент. Второй (T-Anxiety) свидетельствует о наличии либо отсутствии предрасположенности человека к тяжёлым эмоциональным состояниям. По итогу психолог получает информацию о том, как себя чувствует клиент прямо сейчас и возможны ли в его жизни глубокие перепады настроения под воздействием внешних раздражителей.

Бланк ситуативной тревожности

Внимательно прочитайте каждое утверждение и дайте быстрый ответ. Не стоит задумываться и рассуждать, фиксируйте первую реакцию своей психики по принципу согласен — не согласен. Для подсчёта результатов используется шкала, поэтому вариантов ответа всегда 4. Запомните их: Нет, это не так, Пожалуй так, Верно, Совершенно верно. Рядом с каждым утверждение цифры расположены в разном порядке, где-то 1234, а где-то 4321. Но всегда ответы идут по порядку — не верно, пожалуй верно, верно, совершенно верно. Допустим, если вы хотите ответить пожалуй верно (это второй ответ), и рядом с утверждением второй цифрой является 3, значит её и записываем.

Утверждение | Не верно — пожалуй верно — верно — совершенно верно

Я спокоен 4-3-2-1 Мне ничто не угрожает 4-3-2-1 Я нахожусь в напряжении 1-2-3-4 Я испытываю сожаление 1-2-3-4 Я чувствую себя свободно 4-3-2-1 Я расстроен 1-2-3-4 Меня волнуют возможные неудачи 1-2-3-4 Я чувствую себя отдохнувшим 4-3-2-1 Я встревожен 1-2-3-4 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 4-3-2-1 Я уверен в себе 4-3-2-1 Я нервничаю 1-2-3-4 Я не нахожу себе места 1-2-3-4 Я взвинчен 1-2-3-4 Я не чувствую скованности 4-3-2-1 Я доволен 4-3-2-1 Я озабочен 1-2-3-4 Я слишком возбужден и мне не по себе 1-2-3-4 Мне радостно 4-3-2-1 Мне приятно 4-3-2-1

Теперь подсчитайте полученное количество баллов. Ваша ситуативная тревожность низкая, если результат до 30. Поздравляем, вы в ресурсе! С 31 до 44 допустимая, или как ещё говорят — умеренная. Беспокоиться не о чем. От 45 до 60 высокая тревожность, стоит обратиться к психологу или позаботиться о релаксе. Возможно вы слишком устали, дайте себе отдохнуть. Свыше 60 признаётся критическая тревожность, когда человеку необходима помощь специалиста.

Бланк личностной тревожности (предрасположенности)

Теперь оценим вашу склонность к тревоге. Для этого нам понадобиться вторая часть шкалы тревоги спилбергера-ханина. Принцип тот же самый, ответы следующие: никогда, иногда, часто, всегда. Запомните, вам нужно отвечать в данном порядке и смотреть какое количество балов начисляется за ответ. Думаю не запутаетесь, тут нет ничего сложного.

Утверждение | никогда-иногда-часто-всегда

Я испытываю удовольствие 4-3-2-1 Я обычно быстро устаю 1-2-3-4 Я легко могу заплакать 1-2-3-4 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1-2-3-4 Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения 1-2-3-4 Обычно я чувствую себя бодрым 4-3-2-1 Я спокоен, хладнокровен и собран 4-3-2-1 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 1-2-3-4 Я слишком переживаю из-за пустяков 1-2-3-4 Я вполне счастлив 4-3-2-1 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1-2-3-4 Мне не хватает уверенности в себе 1-2-3-4 Обычно я чувствую себя в безопасности 4-3-2-1 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1-2-3-4 У меня бывает хандра 1-2-3-4 Я доволен 4-3-2-1 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1-2-3-4 Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть 1-2-3-4 Я уравновешенный человек 4-3-2-1 Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах 1-2-3-4

Оценка результатов абсолютно такая же, как в предыдущем бланке. Чем больше баллов вы набрали, тем выше уровень тревожности. Как и в любом тестировании, здесь важно не задумываться, а отвечать так, как чувствуете прямо сейчас. Первая мысль всегда самая правильная в случае прохождения психологических тестов. Не пытайтесь никого обмануть, ваша задача в том, чтобы получить объективные данные о своём психо-эмоциональном здоровье в моменте и на протяжении всей жизни. До 30 — с вами всё хорошо. С 31 до 44 — нет повода для беспокойства. С 45 до 60 — необходимо принять меры. Свыше 60 — обратитесь за помощью.

Вместо итога

Первый бланк можно проходить периодически, так как результаты этой части теста могут отличаться в зависимости от контекста, в котором находится индивид. Перед экзаменами или в период трагических событий в семье вы запросто наберёте максимальное значение, но уже спустя некоторое время оценка окажется иной. Вторая часть бланка более устойчива, хоть и зависит от ситуативного состояния человека. Иногда мы утрируем и преувеличиваем наши недостатки. Поэтому несмотря на то, что шкала тревоги спилбергера-ханина признана самой понятной системой диагностики, не воспринимайте результаты как 100% отражение вашего состояния. Везде могут быть недочёты.