Серийная моногамия: почему разводы это не всегда плохо, а иногда даже хорошо?

Серийная моногамия это форма межполовой коммуникации, при которой человек осознанно вступает в длительные, серьёзные и полноценные отношения, но остаётся в них ровно до тех пор, пока они его полностью удовлетворяют. После разрыва индивид находит себе нового партнёра и снова создаёт моногамный романтический союз, храня верность мужу/жене. Количество спутников может варьироваться от 1 до бесконечности, но каждый раз коммуникация строится по всем принципам моногамии, с искренним желанием быть друг с другом до конца жизни.

Таким образом это абсолютно новый термин, которым описывают давно знакомое явление. Люди вступающие в брак, ожидают от него долговечности, проще говоря хотят, чтобы их пара просуществовала до самой смерти. Однако когда в отношениях начинается бардак и вместо удовольствия оба получают скандалы, конфликты, разочарование, эмоциональное и физическое насилие, союз разрушается, после чего оба или как минимум один отправляются на поиски нового партнёра. Таким образом общество не только не превращается в толпу одиночек, но и получает дополнительный стимул к развитию. Социологи обнаружили, что именно благодаря серийной моногамии мы смогли сохранить брак как явление и при этом резко сократили количество насилия в семьях.

Как возникла серийная моногамия?

Людям приятнее думать, что все изменения в обществе созданы чьими-то руками. Всё хорошее это мы, а всё плохое это негативное влияние запада. В такой парадигме психика избавляется от состояния неопределённости и человек может думать, что он всё контролирует. Ведь в случае персонального поражения достаточно запретить забугорную пропаганду и тогда жизнь наладится. Одной из самых острых тем здесь можно считать разводы. Отвергнутые и выпавшие из семьи наивно полагают, что запрет разводов спас бы их незавидное положение и в стране начался бы бурный рост рождаемости. Даже приводят объективные статистические доказательства.

Официальные данные росстата гласят — на 10 зарегистрированных браков в России приходится 7 разводов. Очевидно мы летим в пропасть, потому что в самое ближайшее время все люди станут одиночками, детей просто некому будет рожать. Особенно активны в этой теме мужчины, от которых вдруг ушла жена. Если бы государство запретило ей излишнюю свободу, то семью удалось бы сохранить и это выгодно абсолютно всем. Государство поправит неприятную статистику, мужчина при деле, женщина будет рожать. А то в одиночестве то не от кого, пропадёт дура без мужа!

Но всё это черри пикинг, проще говоря манипулирование цифрами. Вы просто ухватились за удобные сведения и носитесь с ними как курица с яйцом. На самом деле ситуация не столь трагичная. Количество одиноких людей правда растёт, в 2010 году они составляли 25% от общего числа, в 2024 уже 41%. Домохозяйства из двух человек тоже изменились с 28% до 24%, проще говоря люде чаще стали жить по одному. Во всех сотальных группах спад имеется, хоть и не сильный. Семей и особенно семей с большим количеством детей становится меньше, это факт.

Но парадокс в том, что если запретить разводы, то ситуация станет гораздо хуже. Человечество само по себе, ни с кем не советуясь, интуитивно пришло к серийной моногамии, благодаря чему после развода мужчина и женщина чаще всего создают новую семью. Статистика указывает на то, что примерно 50% расторгнувших брак очень скоро регистрируют новый, уже с другими партнёрами. И, казалось бы, чего из отношений в отношения прыгать, оставайся тут! Но вот причины, по которым это невозможно сделать.

Финансовые проблемы. Вам может показаться, что женщине вдруг стало мало и она нашла богатого. Или мужчина переметнулся к более обеспеченной даме. Но если посмотреть видео социальных опросов на улице, то корень проблем совсем в другом. Один из партнёров не хочет работать, это самая популярная. Работает, но не приносит деньги в семью, тратит на свои хотелки, не сильно переживая о потребностях супруга/супруги и ребёнка.Это вторая по популярности. Ну и конечно фактор тяжёлого экономического положения граждан, при котором ипотека превращается в непосильную ношу, усугубляя взаимоотношения внутри романтического союза, со счетов сбрасывать тоже нельзя. Люди не выносят бедности, расстаются и надеются встретить обеспеченного партнёра, либо пытаются поправить своё положение и попробовать ещё раз.

Измена и ревность. Это второй в списке ответ респондентов. Здесь тоже не всё так просто. Во-первых изменяют все. Разные исследования показывают разные цифры, но плюс минус все сходятся в том, что около 40% и мужчин и женщин хотя бы раз имели половую связь на стороне, находясь в с серьёзных отношениях. Поэтому запрет развода здесь ничем не поможет к тому же вы буквально силой заставите человека жить с тем, кто его предал. В какой момент вы решили, что издевательство над индивидом приведёт к счастливому обществу, непонятно. Во-вторых иногда никакой измены не было, но партнёр одолел своей ревностью. Причина в низкой самооценке. Адекватную можно получить только правильным воспитанием. Пока не решим вопрос с буллингом и насилием основанным на иерархии, никакого роста полных семей не будет. Их просто некому создавать.

Бытовые разногласия и несовпадения характеров. Это тоже запретами не решается. Люди не умеют строить отношения, выбирают спутника по навязанным нормам, ориентируются на ложные потребности. Их коммуникация изначально была ошибочной, потому что баланс значимости сломался ещё на первом свидании. Но они всё равно рискнули, подали заявление в ЗАГС, а потом неизбежно врезались в разногласия. Компромисс найти не смогли, взаимопонимания нет и никогда не было. С одной стороны испортили статистику разводов, а с другой, если бы были чуть умнее, не поправили бы данные о заключении брака. Этой семьи вообще не должно было быть, они друг другу не подходят. Запретите разводиться, они перестанут жениться.

Алкоголизм и наркомания. Ещё одна катастрофа современного мира. Люди и правда хотят моногамию, они к ней искренне стремятся, но что делать, если твой партнёр стал совершенно другим человеком? Ты на такое не соглашалась, подобные условия тебя не устраивают. Тогда у человека только два вероятных решения. Первый — страдать всю оставшуюся жизнь и ждать пока издеватель сам куда-нибудь денется. Второй — развестись и попытать удачу повторно. Может хоть на этот раз повезёт. А теперь представьте, что мы вас послушали и разводы запретили. Один мучается, второй мучает и шансов на появление новой семьи нет. Как хорошо, что мы вас до сих пор не послушали.

В результате всего вышеперечисленного мы приходим к выводу о невозможности привычной формы моногамии. Если брак заключается один раз и на всю жизнь, то издеватель получает карт бланш, ведь жертва всё равно никуда не денется. Уже были поколения, которые считали, что даже если муж пьёт, бьёт и изменяет, ты обязана сохранить семью. Ничем хорошим это не закончилось, женщины своим дочерям желали совсем другой судьбы. Лучше за богатого, так хоть не в коммуналке будешь с алкашом жить. Ищи иностранца, они воспитанные (но нет).

Таким образом одно поколение перестрадает, но следующие просто перестанут жениться и выходить замуж. Слишком рискованно. Тогда придётся вернутся в прошлое и выдавать девочек замуж насильно. До этого Ирак докатился, там с 2024 года можно жениться на 9 летней. Если не доводить ситуацию до абсолютного насилия, то серийная моногамия неизбежна. И с учётом всего вышесказанного очень хорошо, что она есть. Далее обсудим плюсы.

Почему серийная моногамия на самом деле полезна?

Мы уже выяснили, что вступая в брак люди планируют быть вместе до самой смерти. То есть моногамия до сих пор жива и прекрасно себя чувствует. Тут важно вспомнить как жили наши далёкие предки, которые перепробовали все формы романтического союза. Была полигамия, многожёнство, многомужество, групповые браки. Наверняка они каждый раз считали глупцами тех, кто пытался жить по другому. Появление моногамии вряд ли обрадовало население, но в какой-то момент именно это стало самым востребованным видом семьи. Все захотели именно так.

Потом, спустя десятилетия, а может даже столетия, люди вдруг поняли, что в партнере можно ошибиться. И какие бы критерии ты не применял, всё может пойти не в ту степь. А вот как быть в такой ситуации, никто не понимал. Венчание и клятвы поддерживались осуждением общества, бросать мужи и оставлять жену в одиночестве было не принято. В советские годы за это и с работы нередко увольняли. Смотреть в глаза соседям как? Приходилось страдать и терпеть. Но вскоре появились первые смельчаки, разводы стали обычным делом.

И тут мы попадаем в ситуацию, которой уже не управляем. Брак с одним партнёром на всю жизнь невозможен. Точнее нельзя сделать так, чтобы это было у всех. Конечно кто-то знакомится в школе, сразу после неё женится и больше никогда не расстаётся, но за многовековую историю мира стало понятно, что это скорее исключение, чем правило. Следовательно всем остальным нужно было как-то вступать в отношения, но при этом иметь пути отхода на случай неудачи. Чтобы не оставаться там, где не осталось ничего кроме насилия и дискомфорта. В результате межличностные отношения эволюционировали и перешли в новую эру под названием серийная моногамия.

Плюсов здесь сразу несколько. Здесь внесу важное уточнение — я ничего в своих статьях не пропагандирую и не пишу о себе, мои труды носят информационно-познавательный характер. Фиксирую то, что вижу и рассказываю о психологии. Так вот, первый плюс — люди по-прежнему могут создавать моногамные браки без страха остаться здесь навечно. Если что-то пойдёт не так, всегда можно завершить действующие отношения и попробовать снова. Если эту свободу как-то ограничить, мужчины и женщины на фоне высокого риска перестанут жениться вообще.

Второй — именно серийная моногамия позволила избежать насилия и остановить его до наступления непоправимых последствий. Если муж тиран, наркоман и дебошир, то женщина способна остановить издевательства. Тоже самое и в противоположной ситуации — если жить с партнершей стало невыносимо, можно не страдать и не агрессировать. Просто разведись.

Третий, самый важный. Иногда так случается, что влюблённые спустя некоторое время разочаровываются друг в друге. Неважно под влиянием чего это случилось, но они больше не хотят друг от друга детей. Они и друг друга то уже не хотят. Тогда ни о какой рождаемости говорить не приходится, вы получаете двух мучеников, неудовлетворённых, несчастных, злых. Серийная моногамия потому и возникла, что человечество подсознательно искало выход из подобных ситуаций. Даже в 30-40 лет и мужчина и женщина всё ещё могут нати подходящих спутников, создать семью, стать родителями.

Вместо итога

Серийная моногамия очень сильно не нравится тем, кто проиграл конкуренцию или не смог соответствовать ожиданиям значимого партнёра. В состоянии зависимости очень сложно принять тот факт, что люди могут расходиться. Даже здоровые отношения нередко прекращаются, так как цели, пути и методы расходятся. Один хочет пятого ребёнка, второй нет. Один желает переехать в солнечную страну, другому комфортнее на севере. Кто-то в свои 60 полон сил и до сих пор смотрит на 25 летних девчонок, а жена давно сдалась и всё что её интересует — огород с консервацией огурцов. В таких условиях расставание выглядит логичным, по крайней мере это избавит обоих от эмоционального насилия.

Серийная моногамия полезна для того, кто вышел из дискомфортной среды и нашёл спутника, способного окружить комфортом. Но её не могут признать те, от кого ушли. Поэтому их раздражает сама идея доступности разводов. Я не перестану вспоминать мужчину с Афганистана, о котором неоднократно писал в своих статьях. Когда там запретили женщинам выходить на улицу без сопровождения мужа, брата или отца, в новостном репортаже показали беззубого, страшного и грязного дядьку, который с восторгом отзывался о новом законе. Вероятно он надеется, что теперь какая-то красотка от безысходности выйдет за него замуж. А если не выйдет, то пусть сидит дома, дура!

Но пока мы пытаемся настроить вселенную под себя, Создатель уже продумал необходимые механизмы. Серийную моногамию никто не продвигал, не пропагандировал и не насаждал. Она возникла сама по себе, в результате подсознательного стремления индивида к счастью. И раз уж не получилось в этих отношениях, то обязательно должно получится в других. Статистика показывает, что в большинстве случаев получается. Про тех, кто выпрыгивает из отношений без веских причин и просто неспособен стать полноценным партнёром, мы неоднократно говорили в прошлых статьях и ещё поговорим в будущих. Серийная моногамия не про них.

Всем нам стоит уделить внимания психологии в целом и навыкам построения отношений в частности. Чтобы не гнаться за ложными потребностями, в результате чего регистрируются браки, которых вообще не должно было быть. Чтобы мужчина и женщина умели искать компромиссы, договариваться, слышать и уважать друг друга. Тогда не будет спонтанных разводов. И если серийная моногамия уже есть, то важно правильно к ней относится. Жениться надо на тех, с кем комфортно выносить и горе и радость. Конфликты нужно решать, сохраняя эмоциональную близость с партнёром. Но если ничего не помогает и отношения трещат по швам, то нет смысла мучить друг друга. Быть может вы оба создадите новую семью или как минимум станете счастливым. Если же вам кажется, что без второй половинки вы погибните, то психологи всегда готовы поддержать вашу самооценку, чтобы вы очень скоро поняли — это не так.