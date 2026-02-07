SEO (search engine optimization) это оптимизация сайта с целью увеличения трафика из поисковых систем за счет повышения привлекательности, заметности и качества ресурса. Данные методы необходимы как информационным сайтам, так и коммерческим проектам, лендингам, интернет магазинам. Сегодня попробуем ответить на вопрос «Как продвигать сайт в яндексе и google?»

SEO это не единичная услуга, а комплекс мероприятий, каждый из которых решает конкретную задачу. О том, какие бывают методы продвижения и что важно знать каждому владельцу сайта, поговорим чуть ниже. Для начала разделим оптимизацию на несколько типов.

SEO продвижение: онлайн инструменты и сервисы

SEO подвижение это процесс оптимизации сайта с целью соответствия требованиям поисковых систем. В результате ресурс получает больше видимости, показов и посетителей. В большинстве случаев работа под ключ стоит очень дорого, так как вы платите не только за проведённые манипуляции, но и зарплату многочисленным менеджерам, аренду офиса, премии. Гораздо продуктивнее будет самостоятельная работа с использованием разных инструментов и сервисов.

Безопасное SEO: Как продвигать сайт в яндексе и google без риска

Безопасное seo включает в себя рекомендованные поисковыми системами действия, которые абсолютно точно не приведут к неприятностям и гарантированно скажутся на росте позиций вашего сайта. Как правило это самый долгий и дорогой способ выйти в топ, но есть и один большой плюс — вы не попадете под санкции и вам не придётся выбрасывать домен на помойку или огромными затратами вытаскивать его из черного списка Яндекса или Гугл.

Добавить сайт в пс

Первым делом необходимо сообщить всем поисковым системам о появлении вашего сайта. Для этого нужно посетить Яндекс вебмастер и Google Search Console. Другие пс не приносят серьёзного трафика, но можно зарегистрировать ресурс и там. Например в майл ру или Bing.

Установить систему аналитики

Обязательно установите на сайт Яндекс метрику, это позволит отслеживать трафик и действия посетителей на сайте. Чтобы знать кто заходил, откуда, как долго были на блоге, какие страницы просматривали, какие товары открывали и так далее. Гугл аналитика тоже пригодится, но информации из Google Search Console бывает достаточно. Имейте ввиду, что яндекс метрика не отображает поисковые запросы из гугла.

Техническое seo сайта

В идеале, если у вас крупный проект и большие планы на будущее, закажите технический аудит у специалистов. Но благодаря seo чек листу можно выполнить проверку самостоятельно. В результате на вашем сайте не должно остаться ошибок, что скажется на индексации, скорости, привлекательности для поисковых роботов.

Настройка файла robots.txt — данный документ располагается в корне сайта и содержит в себе важные правила для поисковых систем. Очень важно не только создать его, но и вписать необходимые строки. Для владельцев вордпресс блогов, лэндингов и интернет магазинов задача упрощается, достаточно установить плагин yoast seo и он всё сделает за вас. На других платформах придётся выполнять задачу самостоятельно.

Устранить дубли — на любом сайте создаётся большое количество дублирующих страниц. Например рубрики, где в пагинациях выводится одно и тоже описание. Все их можно найти в панели Яндекс вебмастера, а затем закрыть от индексации. Обладатели вордпресс и эту функцию могут выполнить с помощью yoast. Если дубли не удалить, то позиции сайта сильно просядут в поиске.

Настроить метатеги — в head сайта необходимо добавить такие строки как <meta name=«robots»=…, <meta name=»viewport» content=»width=device-width, initial-scale=1″>, <meta charset=»utf-8″>, <meta name=»Author» content=»…. А самыми важными считаются <title>…..<title> и <meta name=»Description» content=»…»>. Каждый из них передаёт важную информацию поисковым роботам, влияющую на индексацию страницы.

404 страницы — это страницы на вашем сайте, которые были удалены и больше недоступны для пользователей. Существует два варианта решения проблемы. Первый — редирект на главную и второй — настройка 404 ответа. Именно второй является правильным с точки зрения seo.

Скорость работы сайта — посетители не будут ждать пока ваша страница загрузится и поэтому вы получите большое количество отказов. Обладатели медленного интернета, коих ещё очень много, вообще не смогут попасть на ресурс, а значит поисковые системы не станут высоко ранжировать ваш блог или интернет магазин. Скорость ответа не должна превышать 2-х секунд. Проверить этот показатель можно бесплатно через сервис PageSpeed Insights. Если результаты неудовлетворительные, потребуется помощь специалиста.

Юзабилити — пользователю должно быть комфортно на ресурсе, в этом случае он будет открывать больше страниц и проведет на них много времени. Для доступа к любой статье или товару не должно быть больше трёх кликов, все элементы меню необходимо привести в порядок, чтобы они были заметны и легко нажимались. Поведенческие факторы крайне важны для seo.

Карта sitemap — её необходимо не только создать и правильно настроить, но и загрузить в Google Search Console. С помощью карты сайта поисковые системы будут узнавать про обновления на сайте и быстрее индексировать новые страницы. Владельцам вордпресс проще, за них всё сделает yoast seo.

ЧПУ для url — каждая страница имеет свой адрес формата https://besarte.ru/seo. Важно чтобы они были удобны для восприятия человеком. Поисковые системы такое любят и выполнить эту задачу придётся, если вы стремитесь в топ. .

SEO контента сайта

Яндекс Гугл и другие пс регулярно мониторят все доступные им сайты в поиске страниц, полезных для людей. Чтобы о ваших статьях и товарах узнали нужно настроить техническое seo, а вот чтобы ранжироваться выше конкурентов придётся поработать над контентом. Необходимо сделать его понятным, структурированным и интересным потенциальным клиентам или читателям.

Правильные seo заголовки — они должны быть востребованными, то есть вам нужно публиковать именно то, что ищёт люди прямо сейчас. Можно написать статью с заголовком «серые будни Ивана Захаровича в тоске и печали от повседневных дел», но вряд ли вы получите всплеск посетителей из поиска. Никто такое не ищет. А вот фразу «как забыть бывшего» в поисковую строку яндекса за последние 30 дней вбивали 1251 раз. Чтобы находить такие темы для публикаций можно воспользоваться сервисом сбора семантики, например тем же вордстатом. Есть и платные решения.

SEO оптимизация текстов — неважно публикуете вы статью или карточку товара в интернет магазине, текст должен быть правильно структурирован, содержать подзаголовки, ключевые фразы, абзацы. Написанием таких материалов можно заниматься самому, если вы в этом разбираетесь, или заказать услугу копирайтинга (наполнения сайта контентом). Автонаполнение блога контентом освободит время и позволит привлечь трафик из поиска за счёт качественных материалов на сайте.

Правильные сниппеты — сниппет это то, что отображается на странице поиска. Человек вбивает запрос, перед ним появляются результаты и главное что он видит это заголовок и отрывок текста. Если и там и там присутствуют ключевые слова, а сама выдача выглядит привлекательно, произойдёт переход на сайт. Весь этот процесс выливается в ctr, то есть кликабельность сниппета, а чем он выше, тем лучше Яндекс и Гугл ранжируют вашу страницу. Обладатели вордпресс это настроят через плагин yoast seo, остальные ручками.

Внутренняя перелинковка — в статье про горох вы можете упоминать комбайн, а в тексте про иммунитет завести разговор о пользе молока. Если на вашем сайте есть публикации об этом, то важно поставить внутренние ссылки, чтобы человек мог перейти и почитать дополнительную информацию. В результате читателю удобно пользоваться вашим блогом, а поисковые системы сделают вывод, что вы полезны для посетителей. Внутренняя перелинковка хорошо сказывается на seo, википедия тому яркий пример.

Внешние ссылки — это, пожалуй, один из важнейших элементов продвижения сайта. Яндекс заявляет, что влияние линков не столь значительное, но одновременно с этим признаёт, что трастовые и качественные ссылки очень полезны. Гугл напрямую говорит, что отслеживает данные о том, сколько ссылок в интернете ведут на ваш ресурс. Есть только один нюанс — все линки должны быть естественными, релевантными и полезными для людей.

Проще говоря, если кто-то на форуме рекомендует вашу публикацию, пс делают вывод, что вы востребованы и вас нужно чаще показывать в поисковой выдаче. Всю эту работу можно делегировать специальному сервису, который подберет площадки и организует ссылочную массу на автомате. Для справки — на всех ведущих сайтах рунета количество внешних ссылок превышает 100 000 штук, у одного из банков их более 5 000 000. Без ссылок ваш проект абсолютно точно далеко не уедет.

Серое seo

Всё вышеописанное является не то что безопасным, но даже остро необходимым для продвижения сайта. Эти рекомендации дают сами поисковые системы и именно на них строится алгоритм ранжирования. Но иногда люди прибегают к «хитрым схемам», чтобы искусственно повлиять на выдачу и оказаться выше конкурентов. Здесь уже есть риск нарваться на санкции.Я бы назвал этот подход «Как продвигать сайт в яндексе и google можно, но очень осторожно»,

Переоптимизированный текст — это когда вхождение ключевой фразы необоснованно велико. Допустим, вы пишите продающую статью про утюг и хотите оказаться в топе. Тогда в тексте из 3000 символов можно упомянуть фразу «купить утюг дешево» раз 15. И в подзаголовки засунуть и в сам текст. Вероятность достижения вашей цели высока, но она прямо пропорциональна рискам залететь под ограничения и пессимизацию сайта.

Низкокачественные ссылки — в сервисе, который я порекомендовал выше, одна внешняя ссылка вам обойдётся в 200 рублей. Многие считают цену слишком высокой и не учитывают тот факт, что такие линки будут максимально естественными, поставленными в обсуждениях и органично вписаны в текст. Серые сеошники идут другим путём — они закупают тонны дешёвых и нерелевантных ссылок.

Если переборщить, можно оказаться под санкциями поисковых систем. А если покупать плавно, по 30 ссылок для молодого сайта, до 100 за месяц для ресурса которому год и более, и до 1000 для крупных проектов, то никаких рисков не будет. Поэтому данный инструмент относится к серому seo, потому что при правильном подходе он полезен, а в руках дурака превращается в отраву.

Черное seo: Как продвигать сайт в яндексе и google точно нельзя!

Такими методами пользуются те, кому плевать на репутацию домена и сайта в целом. Их задача быстро получить максимум трафика и сорвать куш. В случае блокировки и санкций просто создаётся новый ресурс и процесс начинается заново.

Дорвеи — сайты заточенные на поисковых роботов с целью их обмана и дальнейшего перенаправления посетителя на иной ресурс. Создаются с целью заработка на партнерских программах. Эти страницы переоптимизированы и пользуются ошибкой Яндекса и Гугл, в результате чего оказываются в топе, но перейдя на них посетитель мгновенно перебрасывается на сайт партнерки, например онлайн казино или вебкам. Ещё чаще злоумышленники взламывают чужие сайты и вшивают им вредоносный код. Кликая на ссылки нормального сайта, человек попадает на вышеупомянутые казино-домино.

Клоакинг — метод обмана поисковых машин. Роботы Яндекса и Гугл видят одно содержимое, а посетитель совсем другое. Популярный инструмент черного seo. Допустим поисковая система думает, что на странице располагается статья про историю создания мороженного и продвигает её в топ. Пользователь нажимает и перед ним открывается совсем другая картина, как правило всё те же казино, вебкам, букмекеры и так далее. С клоакингом сложно бороться, но как только тайное станет явным, сайт улетит в чёрную дыру и будет забанен навсегда.

Как продвигать сайт в яндексе и google

Резюмируя всё вышесказанное следует сделать несколько выводов. Во первых продвигать сайт самостоятельно невозможно, у вас просто не найдётся столько времени и сил. Решить базовые задачи вполне реалистично, с основными техническими моментами справится плагин, а вот написание большого количества seo оптимизированных текстов и тем более создать качественную ссылочную массу вряд ли получится. У специалистов есть инструменты и дело поставлено на поток.

Во вторых методов продвижения очень много. Глобально их три — безопасный, серый и чёрный. Но каждый подразделяется на огромное количество способов. Я подробно описал только безопасный, так как он единственный ведет к результату. Сорвать куш можно, но на долгосрок такой сайт работать не сможет. Однажды кара вас настигнет.

К тому же рекламодатели могут без труда выяснить как продвигался ваш ресурс и насколько качественная на нём аудитория. Рекламироваться ботам и случайно зашедшим в результате ошибки людям никому не хочется. Авторитет домена лучше заслужить через «кровь и пот», зато потом можно жить на пассивный источник дохода, который будет приносить раскрученный, популярный и белый сайт. Выбор за вами. Надеюсь мне удалось ответить на вопрос «Как продвигать сайт в яндексе и google», рассказать вам о seo оптимизации простым языком и поделиться полезными сервисами.