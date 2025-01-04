В 2009 году некий Бронни Уэр опубликовал в своём блоге самые распространенные сожаления перед смертью. Несколько пунктов, которые чаще всего вызывают печаль у тех, кто близок к Богу. Обыкновенный пост на удивление оказался крайне популярным, его активно репостили и вскоре количество просмотров достигло 8 миллионов!

На волне успеха автор решил опубликовать книгу на основе своих мыслей и она не просто стала бестселлером, но и была переведена на 27 языков! Давайте вспомним всё, о чём нам поведал Бронни. Я перечислю все пять пунктов, на которых строится книга и добавлю некоторые комментарии для разъяснения.

«Я бы хотел иметь смелость прожить жизнь, соответствующую мне, а не ту, которую от меня ожидали другие»

Окружающие люди редко заботятся о нашем комфорте, их главная задача — сделать нас удобными. К сожалению так делают даже самые близкие, например родители или партнёры в романтическом союзе. А мы, с детства воспитанные на принципе «будь хорошим» всю свою жизнь только и делаем, что подстраиваемся под всех вокруг.

Необходимо научиться обозначать свои личные границы и отстаивать интересы без причинения вреда тем, кто рядом. Добиваться желаемого, делать то, что хочется, но не за счёт других, а при помощи компромисса. Звания «нормальный мужчина», «послушный мальчик» и «хорошая девочка» означают, что вы проживаете не свою жизнь. Перед смертью об этом придётся пожалеть.

«Жаль, что я так много работал»

Существует такой показатель как среднегодовое количество рабочих часов в стране. Удивительно, но эта метрика напрямую связана с уровнем счастья населения. В развитых экономиках люди меньше работают и при этом больше зарабатывают, что говорит о высокой продуктивности труда и развитом капитализме. Отсталые государства вынуждены проводить на работе большую часть жизни, чтобы закрыть базовые потребности.

Для примера в Мьянме трудятся в среднем 2 457 часов в год. Мексика — 2 255. Бангладеш — 2 232. Китай — 2 147. Южная Корея лидер по количеству суицидов и внушительный рост благосостояния дорого обходится для ментального здоровья граждан. Здесь работают 2 063 часа в год. Россия рядом с показателем 1 974. ВВП на душу населения везде низкий, за исключением Южной Кореи.

Меньше всего работают в Германии (1 353), Дании (1 400), Норвегии (1 417), Нидерландах (1 430) и Исландии (1 439). Рядом расположились Франция, Люксембург, Бельгия, Уругвай, Швейцария, Швеция, Австрия. И конечно же Финляндия. Но тем не менее пока мы не дошли до уровня, который позволит уделять своим хобби, увлечениям, детям и близким столько времени, чтобы перед смертью не жалеть о жизни, которая прошла на работе.

«Мне бы хотелось иметь смелость выразить свои чувства»

Подавление чувств это большая проблема современного человека. Тебе то нельзя плакать, потому что ты пацан. То нельзя злиться, потому что ты девочка. То «не выдумывай, опять это твои женские психозы!». То «не жалуйся, ты чо не мужик?!». Не признавайся в любви, ты ж не лох из бразильского сериала. Не говори что он тебе нужен, а то будешь выглядеть как дура.

Единственное место, где ты можешь быть честным, это кабинет психолога. Некоторым повезло иметь в своём окружении адекватных и понимающих людей с высоким эмоциональным интеллектом. Но все остальные копят эмоции внутри себя, страдают от невозможности выговориться, получить поддержку, понимание, присутствие и внимание. Перед смертью особенно грустно осознавать, что так и не сказал о самом главном..

«Мне бы хотелось поддерживать связь с друзьями»

Нам всегда некогда. Я сам лично однажды столкнулся с такой историей. Ежедневно проходил мимо дома своего друга, но не решался позвонить. Наверное уже поздно, сейчас холодно, думаю он занят, сам куда-то тороплюсь. Потом, в другой раз. А спустя месяц раздался звонок в котором меня оповестили о его гибели в ДТП. У меня нашлось время на то чтобы постоять возле гроба, но целых 4 месяца я не мог выделить минутку на то, чтобы пожать руку.

Как часто мы сожалеем об упущенных возможностях просто поговорить с теми, кто нам дорог. А однажды настанет день, когда такая возможность исчезнет. И уже неважно кто умрёт первым, вы или ваши друзья. Важно лишь то, что мы постоянно ограничивали себя в общении, наивно полагая, что у нас ещё будет на это время. Звоните сейчас. Пишите сегодня. Стучитесь в двери и набирайте код домофона. Завтра может не наступить.

«Я бы хотел позволить себе быть счастливее»

Я не могу развестись, это неправильно. Я не могу съесть это пирожное сейчас, время позднее. Я не могу открыто сообщить о своих потребностях, меня назовут наглецом. Не могу полететь на море в этом году, билеты дороговато стоят.. Я всегда чего-то не могу, потому что…

Перед смертью люди начинают понимать, что лишний килограмм на талии не превратил бы их жизнь в ад. Потраченные отпускные не обернутся нищетой. Осуждение общества не убивает. Зато теперь, когда всё кончено, ты можешь иметь миллиард на банковском счёте, идеальный пресс и потрясающую репутацию. Но это как будто бессмысленно и бесполезно..

Вместо итога

Бронни Уэр не гениальный маркетолог и не самый известный в мире автор. Он и не планировал продвигать свой блог в топы поисковой выдачи. Но одним единственным постом умудрился охватить миллионы, а затем и десятки миллионов читателей. Перечисленные им пункты сожалений настолько точно попали в сердца людей, что разлетелись по всему интернету за считанные недели.

Психологи чуть позже провели десятки исследований и соцопросов, пытались дополнить список, но именно эти пять фраз навсегда останутся основой. Самые распространенные сожаления перед смертью связаны с тем, что человек не следовал за мечтой и не реализовал свой потенциал. Был занят чем-то другим и перед встречей с Всевышним это вызывало глубокое огорчение.