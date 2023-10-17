Самые популярные неприятности на сайтах знакомств

Согласно проведенным исследованиям около 70% молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет хотя бы раз регистрировались на сайтах знакомств с целью поиска друга, партнера для отношений или физической близости, а также для флирта и непринуждённой беседы. В некоторых случаях это действительно очень эффективный метод дайтинга, многим удалось интересно провести вечер, встретить родную душу или создать семью. Однако нередко происходят и довольно неприятные вещи, о которых поговорим сегодня.

Развод на деньги

Неожиданно первое место заняли просьбы перевести деньги под различным предлогом. Чаще с такой проблемой сталкиваются представители сильного пола. После непродолжительной беседы внешне привлекательная девушка сообщает о наличии какой-то проблемы, после чего обращается к своему собеседнику с предложением сделать доброе дело.

Я сейчас за городом, хотелось бы с тобой увидеться, но отсюда могу уехать только на такси. Одна беда — денег с собой нет. Можешь скинуть мне 1 500 на карту, а я как приеду, пойдём гулять и зайдём ко мне, дома отдам тебе деньги.

Или — ты такой интересный, приятно с тобой общаться, только вот я сейчас в больнице, очень резко заболел живот, увезли на скорой. Так торопилась, что не взяла с собой деньги. Даже в буфете ничего купить не могу, а посетителей не пускают. У меня родители далеко, не хочу их беспокоить, парня нет, совсем одна.. Может закинешь мне пару тысяч, хотя бы пирожки куплю, а я как выйду, сразу тебе всё верну.

Развод кажется примитивным, но на практике показывает очень высокие результаты. В дело вступает страх упущенной выгоды, девушка то красивая и легко найдёт себе другого. Тут главное успеть показать себя настоящим джентльменом и выиграть конкуренцию. Ранее мы объясняли почему нельзя начинать отношения с человеком, которому плохо, однако далеко не все усвоили урок. Ограниченный дедлайн также вынуждает принимать необдуманные решения, ценный приз с одной стороны и короткое время на «подумать» блокируют критическое мышление и вот вы уже переводите деньги мошенникам.

Мужчины как правило действуют масштабнее. Они рассказывают о том, что у них всё прекрасно, есть бизнес, много денег и острое желание связать свою судьбу именно с вами. А потом всплывает маленькая проблемка из серии «чтобы разблокировать счёт нужно заплатить налог» или «мне нужно вывести большую прибыль с инвестиционного счета, но для этого сначала требуют отдать комиссию».Выручи, а я как получу свои деньги, сразу отдам тебе и полетим на Гоа.

Вымогательства

Иногда манипулировать чувствами собеседника вовсе не обязательно, можно просто поставить его перед фактом — ты должен мне денег. Жертвами такого метода чаще становятся уже девушки. В переписке мошенник втирается в доверие, получает информацию определенного толка, а затем фиксирует её и приступает к шантажу.

Большинство приложений на сегодня запрещают делать запись экрана и скриншоты, однако существует 1000 и 1 способ избежать этих ограничений. Девушка присылает откровенные фотографии с лицом или совершает действия без одежды на видео. Но иногда ситуация ещё банальнее, она нелестно высказывается о бывшем, подругах, знакомых. Переписка сохраняется и представительнице нежного пола делается предложение — переведи деньги на вот этот счет и наше общение не попадёт к третьим лицам. Стыд и вероятность оказаться в центре скандала вынуждают идти на поводу преступника.

Фейки

Многие топ ресурсы дайтинга давно превратились в свалку барахла по одной простой причине, владельцы не нашли решения проблемы с фейками. Здесь важно сделать отступление для короткой информации. Фейк это страница, которая выдаёт человека за кого-то другого. Чаще точная копия известного лица, но нередко встречается и лживая информация в профиле. Это важно понимать, потому что существуют люди, которые просто скрывают о себе какие-то данные. Не выставляют фото или не говорят откуда они. Это не фейк. Нужно отличать подделку от дефицита информации.

Когда собеседник предпочитает не говорить сколько ему лет, вы остаётесь в неведении, но вам хотя бы не врут. Совсем другое дело, когда вы общаетесь с милой девушкой, а на самом деле с сорокалетним мужиком. Или завязали общение с приятным и успешным молодым человеком, а в действительности там дядя с пивным животом и отёкшими после загула глазами.

Иногда фейки создаются с целью совершения мошеннических действий. По старой схеме входят в доверие выдавая себя за красивого, востребованного и очень интересного человека. Ведут приятную беседу, а затем предлагают вместе посетить кинотеатр или какой-нибудь балет. Выйти в свет, так сказать. Опасаться нечего, вы же встретитесь в людном месте.

Но мошенник сообщает, что уже купил себе билет, вы тоже возьмите, как раз чудесным образом соседнее кресло свободно, покупай скорее, пока не заняли. Будем рядом сидеть. Сайт оказывается поддельным, нередко точной копией онлайн кассы реального заведения, перечисленные деньги уходят на нужды жуликов, а вы благополучно отправляетесь в чёрный список.

Иногда это чёрный маркетинг. Например, симпатичная девушка рассказывает, что она хорошо зарабатывает, много путешествует, летает на шопинг в Милан. Такая особа безусловно интересна абсолютному большинству мужчин, возникает вопрос — а откуда у тебя деньги? Ты содержанка или эскортница?

А она заявляет — нет, ты что, я порядочная девчонка, хочу мужа и детей, вот ты мне нравишься. Зарабатываю я на крипте, там вообще несложно, я купила дорогой курс, всему научилась, теперь стригу лавэ не напрягаясь. Ты классный парень, могу по секрету тебе рассказать. А дальше мошеннический сайт или откровенное «казино» по рефссылке.

Третий вариант — некрасивый и вообще непривлекательный человек хочет пообщаться с теми, до кого явно не дотягивает. Выдаёт себя за кого-то другого и получает нужное ему внимание. Девушки могут поверить, что вы 20 летний миллионер с кубиками на животе и смазливым лицом, глядишь поделятся откровенными фотографиями. Приятно.

Эмоциональное насилие

Здесь происходящее можно условно разделить на две группы. Первая менее опасная, но всё же неприятная. Вторая может нести реальную угрозу, возможно вам придётся обращаться в полицию. Но к счастью и от того и от другого частично спасает черный список с кнопкой «пожаловаться»

И так, первый вариант — вторжение в ваше личное пространство. Жертвами почти всегда становятся молодые девушки, нередко подростки. Им присылают фотографии того, что без эмоциональной близости восторга не вызывает. Причиндалы с разных ракурсов летят в личку как осенью листья с деревьев. Если взрослые девушки реагируют спокойно, блокируют пользователя или даже умудряются высмеивать извращенца, то для молодых девчонок это может стать шокирующим и мерзким событием.

Второй вариант насилия чаще происходит после отказа девушки продолжать общение или сообщении о том, что собеседник не кажется ей интересным. Бывает представительница нежного пола признаётся, что ничего здесь не ищет просто флиртует. Это вызывает гнев у мужчин и в ответ сыпятся оскорбления с угрозами.

В большинстве случаев это песня обиженного, где набор фраз без конкретной цели просто льётся рекой. Но бывает и хуже. Многие на полном серьёзе вычисляли собеседницу, устраивали сталкинг, оставляли в почтовом ящике записки, караулили на улице, писали друзьям и знакомым. Больных людей немало, поэтому если человек начинает вести себя неадекватно, коммуникацию стоит разрывать в эту же секунду.

Что же делать?!

Конечно отказываться от онлайн знакомств только потому что там собираются некоторые мошенники и придурки было бы глупо. Существуют правила безопасности, которые следует соблюдать. Во-первых до 18 лет на таких ресурсах лучше не регистрироваться, если вы указали неверный возраст, то вы и сами немного жулик. Чего потом удивляться, что вам дикпик в личку прилетел или миллионер попросил оплатить налог на его миллиарды?!

Во-вторых сайты бывают разные и на каждом своя аудитория. Та же мамба давно превратилась в место сбора фейков и разводил, там обитают представительницы древнейшей профессии и рекламщики скам проектов. Должны понимать куда пришли и что вас тут ждёт. Мужчины тоже своеобразные, получить от них неожиданное фото в порядке вещей, не удивляйтесь.

В третьих флирт и откровенное общение это тоже потребность, стыдиться нечего. Однако стоит позаботиться о своей безопасности. Не отправляйте фото с лицом, по видеосвязи до личной встречи вообще лучше не общаться. Имеется ввиду именно откровенная видео беседа. Так легко нарваться на шантаж.

В четвертых определитесь со своими целями. Поболтать с бездельниками это одно, найти партнера на вечер совсем другое. Искать мужа или жену это уже третье. Странно, если вы зарегистрировались на ресурсе для поиска спутника на ночь, а потом рассказываете всем какая вы порядочная и вообще не в поиске. Естественно вы услышите о себе много нового.

Я как-то писал статью о сайте знакомств с богатыми мужчинами, но многие начали возмущаться тому, что он платный. Кому-то не понравилось, что там мало людей с регионов. Естественно, ведь отсеять фейков не так просто, платный аккаунт один из инструментов. Ограниченное количество пользователей объяснимо, там только те кто ищет серьёзные отношения, либо романтическую интрижку. Но они хотя бы правда ищут, в отличии от приложений, где регистрируются ради любопытства не имея никакой цели.

В пятых нельзя забывать, что онлайн знакомства это не волшебная таблетка. Если вы в жизни никому не интересны, то в интернете мало что изменится. Можно знакомиться на улице, на работе, в кафе или спортзале, а можно на просторах всемирной паутины. Это просто место, где тоже есть люди. Экран монитора не повышает нашу ценность. Потому многие и хитрят, выставляя фото после фотошопа или вообще чужие снимки. Либо пишут в анкете откровенную ложь. Дайтинг в приложениях очень эффективен и популярен, но таит в себе множество опасностей, следует быть осторожнее.