Самые красивые девушки в мире от которых захватывает дух

Обсуждая вопрос о самых красивых девушках в мире, важно помнить, что восприятие красоты субъективно. Тем не менее, исследования показывают, что существует ряд черт, которые большинство людей находит привлекательными. Косметический хирург Джулиан Де Сильва из Харли-стрит разработал методику, основанную на компьютерном картировании, которая помогает измерять физическое совершенство согласно принципам золотого сечения. Эта математическая формула, впервые предложенная древними греками, распространена в природе и использована в различных дизайнерских решениях для создания гармоничных форм. Примечательно, что именно это соотношение зачастую используется для оценки привлекательности лиц. Согласно его теории, чем ближе пропорции лица человека к числу Фи, равному 1,618, тем больше вероятность, что его внешность будет восприниматься как красивое большинством.

Научный подход позволяет выделить женщин, чьи характеристики отвечают этим идеальным стандартам. Далее представляем женщин, которые были признаны наиболее привлекательными согласно данной методике.

Хо Ен Чжун: южнокорейская красавица

Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чжун занимает десятое место в научном списке самых красивых женщин. Её внешность соответствует критериям золотого сечения на 89,63%. Зрительская известность пришла к ней после успешной роли в популярном сериале «Игра в кальмара», которая привлекла к ней внимание глобальной аудитории. Хо Ен Чжун была также номинирована на премию «Эмми» за выдающееся исполнение ролей второго плана, что вывело её на новый уровень в мире актуального искусства.

Дипика Падуконе: сияние Болливуда

Болливудская актриса Дипика Падуконе занимает девятое место с показателем золотого сечения 91,22%. Её зубчатая линия бровей была отмечена как одна из лучших в списке. Дебютировав на международной арене в фильме «XXX: Возвращение Ксандера Кейджа», она быстро стала иконой стиля и регулярно появляется на обложках таких журналов, как Vogue. Это точно подтверждает её статус одной из самых атрибутных фигур современного кино.

Ким Кардашьян: влиятельная светская львица

Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и знаковая фигура в социальных сетях, оказалась на восьмом месте с результатом 91,28% в соответствии с золотым сечением. Её смогла завоевать мир своим обаянием и талантом создавать интриги через социальные платформы, что закрепило её статус одной из самых обсуждаемых женщин современности. Научные исследования подтверждают тот факт, что она имеет единственные и притягательные черты лица, что делает её непревзойденной иконой красоты.

Джордан Данн: британская супермодель

Джордан Данн, британская супермодель, в прошлом 2007 года, первой чернокожей моделью, вышедшей на подиум Prada почти за десять лет, занимает седьмое место. Её внешность соответствует золотому сечению на 91,39%. С начала карьеры она сотрудничала с ведущими модными брендами, такими как Marc Jacobs и Polo Ralph Lauren. Таким образом, Данн доказала, что и разнообразие, и уникальные качества могут быть источником привлекательности.

Тейлор Свифт: певица с многогранной карьерой

Тейлор Свифт, номинированная на множество наград и одержавшая несколько из них, заняла шестое место с результатом золотого сечения 91,64%. За десять лет своей карьеры она заслужила репутацию не только как успешная исполнительница, но и как весомый культурный символ, отражающий различные аспекты общества. Эта артистка демонстрирует, как талант может сочетаться с внешними данными, создавая совершенно новый уровень привлекательности.

Ариана Гранде: поп-икона

Ариана Гранде, вероятно, одна из самых известных поп-исполнителей в современном мире, занимает пятое место в списке с показателем золотого сечения 91,81%. Её чистые черты лица и яркая индивидуальность сделали её не только музыкальным идолом, но и иконой стиля. Изменения в её образе со временем отражают её рост как личности и профессионала.

Бейонсе: непревзойденное обаяние

На четвёртом месте находится Бейонсе, знаменитая поп-звезда, чья симметрия лица, отметили исследователи, достигает 92,44%. Её глаза, брови и губы были отмечены как одни из самых привлекательных элементов её внешности. С момента своего дебюта в 1990-х годах с группой Destiny’s Child, Бейонсе продолжает завоевывать аудиторию своим талантом, стилем и уникальным образом.

Белла Хадид: символ современного моделинга

На третьем месте среди самых красивых женщин находится Белла Хадид, известная своими симметричными чертами лица, оценёнными на 94,35%. Начав свою карьеру в «Настоящих домохозяйках Беверли-Хилз», она быстро перенесла свою известность в мир высокой моды, где заслужила звание одной из самых востребованных моделей своего поколения. Хадид демонстрирует, как сочетание успеха и красоты может создать мощную платформу для влияния.

Зендая: стиль и влияние

Зендая, актриса и певица, занимает второе место в списке с показателем золотого сечения 94,37%. Её губы и лоб были признаны одними из самых красивых черт. Вошедшая в число 100 самых влиятельных людей в мире, Зендая продолжает вдохновлять последующие поколения своим стилем и талантом. Эта молодая звезда не только радует своих поклонников на экране, но и оказывает влияние на моду и социальные вопросы.

Джоди Комер: вершина красоты

Лидером списка является 29-летняя Джоди Комер, чьи черты лица соответствуют золотому сечению на 94,52%. Она достигла международной известности благодаря роли Вилланель в культовом сериале «Убивая Еву», что принесло ей похвалу критиков и несколько престижных наград. Её симметричное и гармоничное лицо поражает многих своей близостью к идеальным пропорциям, что делает её настоящим символом красоты.

Таким образом, в списке самых красивых женщин мира представлены дамы, отличающиеся как выдающимися чертами лица, так и влиянием в сферах моды и искусства. Научный подход позволяет лучше понять, что делает их привлекательными в глазах миллионов.