Сахарные свидания: как устроены встречи, на которых один платит за другого?

Сахарные свидания это формат встреч, при котором один человек оплачивает счета, дарит подарки и финансирует совместный досуг, а второй отвечает своим присутствием, составляет компанию, дарит эмоции и физическую близость. Как правило людям не требуется обсуждать свои планы, оба должны понимать на что они идут и для чего это делают. Подобные взаимоотношения существовали во все времена, но особенно популярными стали с появлением интернета и специализированных сайтов знакомств. В целом сахарные свидания можно считать чем-то средним между услугами куртизанок и содержанок. Отличие лишь в том, что клиентами не всегда являются сверхбогатые мужчины и встречи не всегда перерастают в длительный, романтический союз.

В психологии такой вид коммуникации принято считать компенсацией. Здесь «сахарный ребёнок», то есть получатель благ, может рассчитывать на финансовую помощь, подарки, улучшение качества жизни за чужой счёт, полное или частичное обеспечение, а также дружбу, интим, романтику, элементы любви, хотя последнее основано не на взаимной симпатии, а на конкретной выгоде. Источником всех благ становится «сахарный папочка» или «сахарная мамочка». Несмотря на рыночную модель взаимодействия мы не можем говорить о насилии, так как оба осознанно соглашаются с условиями. Однако даже в этой схеме часто случаются сбои по причине отсутствия словесного договора. Люди вроде бы должны понимать чем они занимаются, но нередко одна из сторон пребывает в блаженном сне и получая ресурсы партнёра отказывается выполнять свою часть «договора». Обо всём этом сегодня и поговорим.

Условия, при которых сахарные свидания становятся актуальными

Если не углубляться в историю до эпохи куртизанок, то самым ярким примером можно будет считать конец 19 века в США. Тогда впервые был применён термин «ухаживание». Обеспеченные мужчины дарили подарки, оплачивали счета за жильё и еду, а также водили в развлекательные заведения красивых девушек с низкой заработной платой. Первые получали приятную спутницу и физическую близость, а вторые решали свои финансовые проблемы и улучшали качество жизни за счёт партнера. Поначалу предполагалось, что все ухаживания нацелены на стремление к серьёзным отношениям, но со временем большинство таких эпизодов перешли в стадию сахарных свиданий.

Модель коммуникации была быстро применена в сообществе студентов. Молодые девушки, недовольные помощью родителей и размером стипендии, находили взрослых, состоятельных мужчин, которые баловали их различными благами. Тем же самым, только в гораздо меньших объёмах, занимались и парни. Для оплаты образования и базовых потребностей на время обучения находились спонсоры, которые готовы были щедро платить за присутствие молодой, симпатичной спутницы. Формат заключался в обычных свиданиях, которые представляли из себя псевдоромантические отношения с продолжением, потому и назывались сахарными. С годами популярность сайтов знакомств с богатыми мужчинами стала кратно возрастать.

Гендерные роли

Исследования в разных странах показали, что сахарные свидания наиболее распространены в регионах, где общество придерживается гендерному распределению ролей. Там люди убеждены, что исторически мужскими функциями являются добыча ресурсов, то есть обеспечение спутницы всем необходимым. А женщина домохозяйка, создана для формирования уюта, комфорта, настроения. Следовательно представитель сильного пола обязан платить на свиданиях, ухаживать, добиваться, конкурировать с другими желающими заполучить конкретную женщину.

Парадоксально то, что в подобных странах сахарные свидания продвигают сами мужчины. Они начинают ухаживать даже там, где их просят отстать. Приглашая на свидания точно знают, что будут платить за девушку и при этом стараются преподнести подарок, угодить, порадовать. Любые расходы на встречах берут на себя. Женщины лишь подстраиваются под созданные условия, но не всегда понимают суть взаимоотношений. В ответ на вложение ресурсов мужчина ждёт во-первых присутствия, во-вторых уюта и эмоционального комфорта, в третьих интима. Большинство конфликтов вызвано тем, что «сахарный ребёнок» получил блага, но отказался выполнять свою часть договора, наивно полагая, что ничего «сахарному папочке» не должен. На форумах вы без труда можете найти множество фактов мизогинии, где источником проблем будет как раз нарушение «контракта». Я цветы дарил, в ресторан водил, на машине возил, кулон покупал, а она, тварь такая, мне не дала!

Социосексуальная ориентация

Данный терин, если его сильно упростить, говорит о готовности человека к интимной близости вне серьёзных отношений. В психологии существует и противоположный термин, демиромантичность, это когда индивид отвергает физическую близость без наличия эмоциональной. Общество, в котором свободный выбор партнёра не осуждается и не подвергается насилию, более склонно к сахарным свиданиям. Например, девушка много работает или по другим причинам не может найти достойного спутника для создания семьи. Но её физиологические потребности от этого не пропадают, поэтому желание интересно провести время и получить удовольствие становится естественным.

Тогда она идёт на специализированные сайты знакомств, знакомиться с мужчиной и отправляется на встречу, где её ждут яркие эмоции, вкусная еда, приятные разговоры и посещение интересных мест. Оба понимают, что закончится вечер в романтической обстановке, плавно переходящей в горизонтальное положение. А затем люди либо расходятся по своим делам, либо договариваются о продолжении сахарных свиданий друг с другом. И никто никого не считает Ш, Б и так далее.

Экономическое неравенство

В большинстве случаев речь идёт о патриархате, при котором женщина не имеет права работать, учиться и реализовывать свои таланты в сфере бизнеса. Экономика построена таким образом, что зарабатывать деньги может только мужчина, поэтому свидания изначально не могут быть равноправными. Девушка физически неспособна оплатить свой ужин, а парень отвергающий идею сахарных взаимоотношений не имеет ни единого шанса на брак. Нечто похожее происходит там, где мужчины могут заработать тяжёлым физическим трудом, а девочка в семье это горе, потому что она неспособна прокормить ни себя ни свою семью. В странах, где патриархат установлен официально, а экономическое неравенство достигает уровня катастрофы, не возникает вопроса платить за спутницу или нет. Та в свою очередь не задумывается над тем, отдаваться ухажёру или лучше не надо. Всё решено.

Но множество государств построены иначе, при том что сами люди пропагандируют идеологию выборочного патриархата. Здесь женщина хочет оставаться свободной, иметь возможность учиться и работать, решать за кого пойти замуж и когда пора разводиться, на свиданиях кушать за счёт мужчины и получать от него подарки, но интим оставляет в качестве права, а не обязанности. Специалисты считают, что подобные общества застряли в своём развитии и попали в ситуацию, когда женщины уже могут самостоятельно зарабатывать, но всё ещё ограничены в заработных платах и социальных гарантиях, либо не успели перестроить своё мышление под новый контекст. Они с радостью принимают свободу, дарованную равноправием, но предпочитают сохранить привилегии, оставшиеся от времён патриархата. Пытаются забрать всё хорошее для себя, навсегда отвернувшись от всего плохого. Здесь сахарные свидания очень популярны, их продвигают мужчины, но по итогу возникает огромное количество проблем.

Но самое удивительное ждало исследователей дальше. Если в бедных странах с глубоким экономическим неравенством и ограничением прав человека по гендерному принципу, встречи в обмен на деньги являются неизбежностью и вынужденной мерой, то в богатых странах сахарные свидания превращаются в форму досуга. Здесь мужчины и девушки соглашаются на коммуникацию ради финансовой выгоды по собственному желанию, имея все возможности этого не делать. Разница лишь в том, что в условной Нигерии красивая девушка может оказаться в объятиях неприятного и старого деда, а в США она будет выбирать поклонника и кроме финансовой помощи рассмотрит его внешнюю привлекательность.

Характеристики личности

Самую высокую степень готовности к сахарным свиданиям продемонстрировали нарциссы. Это очень легко объяснить, если вспомнить особенности таких людей. У них сильно завышена внутренняя самооценка, то есть они считают, что достойны самого лучшего. При этом критически занижена внешняя, то есть реальных успехов и достижений нет вовсе, либо они не соответствуют представлениям индивида. Хочу быть миллионером и спать с Анжелиной Джоли, но сам по себе бездарный, безработный, глупый. Примерно так можно описать классического нарцисса.

Тогда ему идеально подходит роль как сахарного ребёнка так и сахарного папочки. Всё зависит от имеющихся ресурсов. Допустим нарцисс является бедным, вырос в небогатой семье и в данный момент испытывает финансовые проблемы. Но уверен в том, что ему полагается самое лучшее. Естественно в такой ситуации требуется спонсор. Девушка-нарцисс захочет посещать лучшие рестораны, носить лучшую одежду и украшения, иметь смартфон последней модели и возить свою пятую точку на роскошной иномарке. Формат свиданий в обмен на деньги кажется вполне логичным.

Есть и второй вариант — нарцисс получил доступ к ресурсам. Родился в богатой семье, по блату устроился на высокооплачиваемую работу, либо почувствовал деньги в кошельке по другим причинам. Сам может быть человеком не слишком интересным или внешне непривлекательным, а быть может внутренняя самооценка настолько завышена, что обычные девчонки мало интересуют. Хочется очень молодую и очень красивую. Так называемую трофейную жену, чтобы подчёркивала его статус супермена. Стать сахарным папочкой для него отличное решение.

Вместо итога

Сахарные отношения нельзя считать чем-то ужасным, это просто ответ на созданные вокруг индивида условия. К ним никто никого не принуждает, если не считать особо отсталые регионы планеты, поэтому психологи лояльно относятся к такому формату взаимоотношений. Если оба понимают что они делают и согласны с условиями, то это их личное дело и никто не в праве вмешиваться. Более того, негативно высказываются о сахарных свиданиях в основном мужчины, но именно они пропагандируют, популяризируют и буквально требуют от женщин данный вид коммуникации. Как говорится — о платных женщинах с ненавистью говорят только те, кому даже за деньги не дали.

Тем не менее важно соблюдать несколько простых правил, чтобы сахарные свидания не закончились плохо. Первое — всё должно быть по обоюдному согласию и каждый должен иметь возможность прекратить встречи в любой момент. Второе — недопустима объективизация сахарного ребёнка, то есть нельзя воспринимать его как купленную игрушку. Вы обмениваетесь ресурсами, а не покупаете время и тело человека. Третье — для ментально здорового человека подобная связь является ролевой игрой, а не стратегией по жизни. Больно смотреть на 40 летних женщин с тремя подбородками и обвисшей грудью, которые гневно требуют от симпатичных и обеспеченных мужчин водить их по ресторанам. Четвёртое — соглашаясь на ухаживания и любую форму помощи, включая финансовую, вы должны понимать, что на вас возлагают ожидания и обязанности. Очень много девушек, посчитавших возможным «кинуть» сахарного папочку, были найдены в чёрных пакетах. Играя в игры главное не заиграться. И не доиграться. Поэтому учтите — сахарные свидания это увлекательно и выгодно, но вы берёте на себя риски. Стоит оно того или нет, каждый должен решать сам.