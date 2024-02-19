Сабмиссив: добровольное рабство в отношениях

Сабмиссив это термин обозначающий участника межличностных взаимоотношений, полностью принимающего значимость, власть и доминирование партнера над собой. Проявляется как в интимной жизни в виде различных практик, так и внутри романтического союза, когда один абсолютно ведомый, доверяется второй половинке, выполняет все указания, заслуживает поощрение и покорно принимает наказания.

Многие считают, что сабмиссивность, как и роль доминанта, это исключительно извращение, игры для больных людей. В действительности склонность к подчинению хоть и сигнализирует о критических ошибках самооценки, всё же не является серьёзным отклонением в работе психики. По крайней мере в большинстве случаев. Мы все делимся на склонных к доминированию и покорности. Просто за счёт самоценности не уходим в крайности, но получается так далеко не у каждого.

Глобальное объяснение сабмиссивности

Если посмотреть на ситуацию максимально широко, то мы увидим падение не всей самооценки, а лишь частичное обрушение значимости индивида для самого себя. Как мы уже знаем из предыдущих статей на моём блоге, психика обрабатывает внешние сигналы, формирует убеждения, взгляды, позицию на основании поступившей информации. Грубо говоря человек может «пороть чушь» не потому что он дурак, а потому что его сознание было перегружено ложными данными. Так работает любая пропаганда.

Но кто сказал, что пропагандируют всегда только плохое и делают это исключительно враги? Родители запросто могут стать рупором, который принесёт в ваш мозг абсолютную ахинею. И сделать это могут в результате собственных страхов, либо деструктивной формы проявления заботы. Так или иначе от них мы получаем первую оценку себя. Сказали сыну, что хоккей это для сильных и выносливых, а он щупленький и не вышел ростом, получите неуверенного в себе мужчину. Примеров много, останавливаться на этом не будем.

Сабмиссивность является следствием критически низкой внутренней самооценки. Важно разделять их между собой, потому что в жизни индивид может быть богатым, успешным, талантливым, востребованным и иметь доступ к необходимым ресурсам. Нам может показаться, что это точно не неудачник, а значит его самооценка в полном порядке. В чём же загвоздка?

Всё что приходит из вне, включая высокую должность, признание, деньги, положительные отзывы и достижение целей, влияет на внешнюю самооценку, никак не затрагивая внутреннюю. В последней хранится всё, что ему навязали значимые персоны, чаще всего родители. Таким образом перед нами может стоять очень красивая девушка, проживающая в пентхаусе и передвигающаяся по городу на майбахе, но в отношениях она стопроцентный сабмиссив. Или крупный банкир, находящийся на позиции топ менеджера, а в постели вдруг просит отшлёпать его. Я вам даже больше скажу — почти все склонные к подчинению в реальной жизни имеют высокий статус.

Чтобы зафиксировать вышесказанное — сабмиссивность определяется внутренней самооценкой. Все внешние данные не играют никакой роли. Индивид может быть бедным, некрасивым и неуспешным, но если он уверен в себе, то никакой покорности от него не дождётесь. При этом он может быть высокопоставленным лидером и очень ресурсным человеком, но если внутренняя самооценка хромает, то ему потребуется доминант. В противном случае отношения не заладятся.

Почему сабмиссив в этом нуждается и для чего ему унижения?

Ранее я неоднократно говорил девушкам, что поведение мужчины естественным образом выдаёт характеристику его самооценки. Многим хочется, чтобы мужчина ухаживал, добивался, заслуживал внимание, легко поддавался на манипуляции и провокации. Таких много, вы запросто сможете встретить подобного спутника, но при этом вы должны осознавать, что перед вами человек с критически низкой внутренней самооценкой. В дальнейшей жизни это проявится в двух вариантах.

Первый — переход в абьюз. Потому что завоевал, отбил у конкурентов, прошёл серию испытаний. Вы для него трофей, а значит обязаны подчиняться и выполнять приказы. Получается перевёртыш, из подчинённого такие люди всегда переходят в тираны. Второй — ни рыба ни мясо. Мужчина от которого вы никогда не дождётесь ответственности и решительности. Он всегда плывёт по течению. Как скажешь, Галя. Как тебе удобно. Надо так надо.

Попытка безопасно встретиться со своими страхами

Всё, что приводит к всплеску эмоций, вызывает зависимость и привязанность. Может вы когда-нибудь видели как кошка аккуратно трогает лапкой предмет, вызывающий опасение и тревогу. Страшно, но очень интересно. Маньяки всегда возвращаются на место совершения преступлений. Мы посещаем места, где случились трагедии, нас завораживает сталкерство, потому что чувствуется атмосфера. Здесь жили, умирали, болели, страдали, веселились. Тут были эмоции и мы их ощущаем даже спустя 200 лет.

Так устроена наша психика, мы хотим оказаться в жутком или ярком месте, зная что сейчас это уже безопасно. Жертвы нарциссической матери или родителей с садистскими наклонностями проявляют интерес к сабмиссивности. В детстве били потому что наказывали, испытывали гнев, демонстрировали ярость. Хочется повторить эту ситуацию, но слегка изменив контекст. Чтобы тоже били, но уже без ненависти и презрения, как будто по любви.

Для девочек, чья мама то любила, то резко переходила к насилию, проще оставаться во второй стадии. Но так, чтобы границы были заранее понятны. Если родительница периодически запрещала проявлять свою самобытность, ограничивала самореализацию и проявление индивидуальности, то лучше и не перешагивать этот барьер. Проще быть покорной всегда, без резких переходов между состояниями.

Защитные механизмы психики применяют черри пикинг. Они берут из детско-родительского опыта то, что было наименее травмирующим и при этом отыгрывает сценарий. То есть девушка хочет оказаться в отношениях, где за основу берётся насилие, но оно строго ограничено и предсказуемо, а контекст больше не состоит из ненависти, он заменяется любовью.

Я слушаю всё что ты скажешь, я признаю твою власть, тотально подчиняюсь, готова и хочу подвергаться эмоциональному и физическому насилию, но должна заранее понимать границы (использование стоп слова и табу). А вторая часть коммуникации должна содержать всё хорошее из моего опыта — заботу, финансовое обеспечение, решение проблем, защиту, ласку, понимание. Примерно так свои потребности выражает девушка. С мужчинами ситуация плюс минус такая же, только видоизменяются формулировки.

Побег от неопределённости

И так, сабмиссивность возникает исключительно в результате падения внутренней самооценки. Но вот все проявления сильно зависят от внешней. Тут есть два сценария и чтобы наглядно на это посмотреть, предлагаю выдумать два примера.

Первый — симпатичная, интересная девушка имеющая доступ к ресурсам. По карьере растёт или активы имеются, в общем чувствует себя неплохо. Но с детства родители внушили, что она никто, ничто и звать никак. Представительница нежного пола в себе сомневается, что приводит к покорности и склонности к подчинению. Такие нередко связывают свою жизнь с тиранами и холодным мужчинами. Заслуживают их любовь, прогибаются, терпят насилие.

Психика попадает в состояние неопределённости. Не может адекватно оценить человека. Я то ли классная, востребованная и самодостаточная девушка, то ли никто, ничто и звать меня никак. Исследования показывают, что при таких раскладах всегда следует потребность в доказательстве второго.

Поведение корректируется и индивид хочет почувствовать себя униженным, испытать эти эмоции. В постели она будет покорной и податливой, начнёт проявлять согласие на порку, укусы, придушивания, шлепки по попе, доминирование спутника. В остальном, как было сказано выше, начнёт смотреть на партнера как на Бога, последует тотальное подчинение. И терпение. Бьёт значит любит, накричал значит я заслужила, лишил любви потому что я плохо себя вела, сама виновата и так далее.

Второй — мужчина ощущает себя непривлекательным, неинтересным, бедным, неудачником. И как на зло внешняя самооценка тоже летит в трубу, так как все поступающие сигналы лишь подтверждают догадки. Девушки регулярно отказывают, отношения не клеятся, с работой туго, уважения со стороны окружающих днём с огнём не отыщешь.

Вроде есть за что зацепится, мама говорит что он красивый, представительницы нежного пола иногда подбадривают, находятся подруги, которые хоть и кидают во френдзону, но делают комплименты. Бывает кто-то даже даёт, а пару раз случалось неплохо зарабатывать. Но в целом всё мрачно и печально.

Такой парень будет склонен к сабмиссивности на всех уровнях. Выполнит все требования женщины, будет соответствовать навязанной норме, согласится ухаживать, добиваться, заслуживать, дарить цветы и подарки, оплачивать расходы спутницы, выполнять приказы, делать всё что скажут. Тут можно полностью копировать описание мазохистического типа личности, это человек действующий себе в ущерб. Ради поддержания самооценки и вывода психики из состояния неопределённости.

У женщин последствия тотального обрушения самоощущения чаще проявляется немного по-другому. Они начинают искать своего принца, становятся через чур доверчивыми, легко попадают в сети мошенников. Известный случай, когда женщине, мягко говоря потерявшей последнюю привлекательность, написал американский моряк на пенсии. Красивый, статный и богатый. Он якобы влюбился по уши, обещал золотые горы, правда сначала нужно оплатить некий штраф, чтобы разморозили его миллионные накопления. И женщина это сделала, покорно выполнила все указания своего господина. Естественно это были жулики.

Таким образом побег из состояния неопределённости может быть нескольких форм и видов. Но всегда это выражается покорностью, исполнительностью, готовностью идти на жертвы. Подчинение доставляет удовольствие, а конечная точка должна освободить психику от мучений. Парень ухаживающий за девушкой и исполняющий любые её приказы постарается перевернуть ситуацию, как только внутренняя самооценка повысится. Красивая сабмиссивная девушка выйдет из отношений как только насытится нужными эмоциями. Девушка-мазохистка однажды устанет он причинённого ущерба и начнёт изолироваться, потеряв всякую надежду. Мне никто не нужен, все мужики одинаковые, нормальных нет…

Вместо итога

Доминантом не становятся люди с низкой внутренней самооценкой. Как правило это люди с низкой внешней. А вот сабмиссивы всегда строго наоборот. Их убеждения находятся в диапазоне от «я ничтожество» до «я вроде бы неплохой/ресурсный/привлекательный человек, но есть сомнения». И пока это так, желания подчиняться и унижаться никуда не денутся.

Внешняя самооценка не оказывает сильного влияния, она лишь регулятор формата. При этом важно понимать, что практики в постели могут не иметь отношения к позиционированию индивида. Некоторые просто доставляют физическое удовольствие. Сабмиссив это не набор потребностей в интимной жизни, это характеристика личности, а значит смотреть надо шире. Поведение индивида, наносящее ему урон и производящее впечатление нелогичного, может свидетельствовать о стремлении психики восстановить баланс или нащупать дно.

Психологи также отмечают ситуативную сабмиссивность. Это когда обрушение самооценки случилось резко, а глубина провала критическая. Череда жизненных неудач, в которых человек видит виновным себя, может привести к подобному исходу. Тогда требуется поддержка и внимание, чтобы компенсировать дефициты за счёт присутствия значимого объекта. Прямо сейчас индивид может пытаться унизить самого себя, подчиниться и «втоптать в грязь», но пройдёт время и его состояние стабилизируется.

Если вдруг с вами случилось нечто подобное, а опереться не на кого, то лучше пойти к психологу и заняться самоунижением под наблюдением специалиста. Он поможет коснуться дна без последствий для репутации и здоровья, а затем через мотивацию и поддержку поможет вернуть самооценку на место. Если же вы сабмиссив «по своему характеру», то важно встретить партнера, который обеспечит отношения доверием и пониманием. Иначе последствия могут быть разрушительными, сабмиссивы нередко становятся жертвами насмешек, шантажа, манипулирования и издевательств.