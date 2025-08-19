Рост цен на нефть Brent на фоне геополитической напряженности

В понедельник, 18 августа, стоимость нефти марки Brent продемонстрировала рост на 1,3 процента, достигнув уровня вблизи 66,75 долларов за баррель. В течение торгового дня цена тестировала отметку 67,1 доллара, однако уже на следующий день рынок развернулся вниз, зафиксировав падение приблизительно на 0,7 процента. Данные колебания происходят на фоне значительных геополитических событий, которые оказывают непосредственное влияние на мировые сырьевые рынки. Ключевыми факторами, определяющими текущую динамику, стали дипломатические переговоры, торговые отношения между странами и ситуация на Ближнем Востоке.

Влияние международных переговоров на нефтяные котировки

Важным событием стала встреча президентов США и Украины с участием европейских лидеров, по итогам которой было принято решение о проведении трёхсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединённых Штатов. Данный шаг рассматривается как возможный фактор разрядки международной напряженности, что традиционно оказывает понижательное давление на цены нефти. Одновременно с этим торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия должна прекратить закупки российской нефти. Это заявление последовало за отменой переговоров по торговым вопросам между США и Индией, которая произошла после встречи президентов России и США на Аляске.

Позиция Индии в условиях международного давления

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, индийская компания Indian Oil Corp продолжает закупать российскую нефть со скидкой около 1,5 доллара за баррель по отношению к дубайскому фьючерсу. Financial Times, цитируя Наварро, указывает на сближение Индии с Россией и Китаем, что, по мнению американской стороны, создаёт риски в области обмена передовыми оборонными технологиями. Данная ситуация может привести к дальнейшей фрагментации международных отношений, особенно в свете предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Возможные санкции и их последствия для рынка

Агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» с целью оказания давления на российское руководство. Однако в текущих условиях маловероятно, что такие меры будут реализованы в краткосрочной перспективе. Санкционная риторика остаётся фактором неопределённости, способным влиять на цены в случае конкретных шагов со стороны американской администрации. Пока же рынок оценивает вероятные последствия подобных действий для глобальных поставок энергоресурсов.

Ситуация на Ближнем Востоке и её влияние на нефтяной рынок

Важным событием стала информация от Al-Jazeera о том, что движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня на срок шестьдесят дней в обмен на освобождение десяти заложников. Ответ Израиля ожидается при посредничестве специального представителя США Стивена Уиткоффа. Параллельно в Тегеране произошёл пожар на нефтехранилище, что эксперты связывают с возможными диверсионными акциями. Подобные инциденты участились в последнее время и могут создавать дополнительные риски для стабильности поставок нефти из региона.

Восстановление поставок нефти из Венесуэлы в США

В начале августа Bloomberg сообщал о прекращении поставок венесуэльской нефти на американские нефтеперерабатывающие заводы, однако затем Reuters подтвердил восстановление транспортных потоков. В пятницу танкеры Mediterranean Voyager и Canopus Voyager направились к западному побережью США в Порт-Артур. Данные поставки важны для обеспечения сырьём предприятий нефтепереработки и могут оказывать определённое влияние на региональные цены, хотя их объёмы остаются ограниченными в условиях действующих санкций против Венесуэлы.

Динамика спроса на нефть в Китае

Согласно данным Reuters, спрос на нефть в Китае продолжает расти. В июле производительность китайских нефтеперерабатывающих заводов увеличилась на 8,9 процента в годовом выражении, достигнув 14,85 миллиона баррелей в сутки. Хотя этот показатель несколько ниже июньского, аналитики отмечают, что Китай продолжает наращивать стратегические запасы нефти с марта текущего года. Устойчивый спрос со стороны крупнейшего мирового импортёра энергоресурсов остаётся ключевым фактором поддержки цен на мировом рынке.

Технический анализ цен на нефть Brent

С технической точки зрения цена на нефть Brent пробила локальную трендовую линию, после чего вернулась к ней и протестировала её в качестве уровня сопротивления. В настоящее время наблюдается отскок от этой линии и попытка возврата к горизонтальному уровню поддержки. Существенных изменений в технической картине не произошло, и до пробоя уровня 65,5 доллара за баррель вниз говорить о развороте тренда преждевременно. Рынок продолжает находиться в состоянии неопределённости, ожидая новых фундаментальных сигналов.

Стабильность цен на золото на фоне смешанных данных

Цена на золото практически не изменилась, продолжая консолидироваться вокруг отметки 3335 долларов за тройскую унцию. World Gold Council опубликовал еженедельный отчёт, в котором отмечается, что прошлая неделя была насыщена экономическими данными: в США наблюдались смешанные сигналы, в Китае — признаки замедления активности, Европа демонстрировала неравномерную динамику, а экономика Японии ускорилась. На этом фоне основные мировые фондовые индексы завершили неделю ростом, тогда как доходность долгосрочных облигаций в Европе значительно выросла.

Инфляционные ожидания и их влияние на рынки

Стагфляционные факторы продолжают оказывать влияние на мировые рынки. Сильные данные по индексу цен производителей и ценам на импорт могут вызвать обеспокоенность Федеральной резервной системы в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул. Инфляционные ожидания потребителей, измеряемые Университетом Мичигана, значительно превысили прогнозы, хотя общие настроения оставались слабыми. В ближайшие дни ожидается публикация статистики по строительству новых домов в США и протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые могут предоставить дополнительные сигналы для инвесторов.