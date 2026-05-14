Рейтинг акций российских компаний московской биржи по доходности на сегодня, за 2026 год. Автоматическое обновление котировок происходит ежедневно в 10:00 (МСК). Мониторинг отражает рост курсовой стоимости с между котировками за сегодня и за день 365 дней назад.

Для каждого частного инвестора рейтинг акций является ключевым инструментом при формировании эффективного портфеля. Представленные выше данные позволяют оценить реальную доходность ценных бумаг за последние 365 дней (LTM). В таблицу включены котировки Московской Биржи (MOEX), охватывающие как первый котировальный список («голубые фишки»), так и перспективные компании второго и третьего эшелонов, которые могут показать кратный рост.

Как работает наш рейтинг доходности акций РФ

Наш алгоритм мониторинга котировок ежедневно сопоставляет текущую рыночную стоимость актива с его ценой ровно год назад. Такой подход позволяет отсечь «рыночный шум» и кратковременные спекуляции, выявляя акции-лидеры роста на долгосрочном горизонте. В расчете используются данные по обыкновенным (АО) и привилегированным (АП) акциям компаний.

Ключевые факторы роста котировок:

Дивидендный фактор: Ожидание выплат от таких гигантов, как Сургутнефтегаз, Лукойл или Татнефть.

Недооцененность (Value Investing): Поиск акций с низким мультипликатором P/E, которые торгуются дешевле балансовой стоимости.

Развитие IT в России: Рост выручки технологических компаний (Группа Позитив, Яндекс, Софтлайн).

Акции до 100 рублей и недорогие лоты: Популярный сегмент среди начинающих инвесторов с небольшим капиталом.

Стратегии работы с таблицей доходности

Инвесторы используют наш сервис для реализации различных инвестиционных стратегий:

Покупка лидеров (Momentum): Выбор бумаг из ТОП-10 рейтинга. Если акция растет в течение года, это часто свидетельствует о сильном фундаментальном драйвере или инсайде. Поиск точек разворота: Анализ аутсайдеров списка (нижняя часть таблицы). Часто здесь оказываются временно недооцененные компании, попавшие под санкционное давление или циклическое падение цен на сырье. Портфель «собаки Мосбиржи»: Стратегия покупки наиболее упавших за год акций с целью их восстановления в следующем периоде.