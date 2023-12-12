Ретрофлексия: почему опасно начинать с себя пытаясь изменить мир?

Ретрофлексия это защитный механизм психики, выражающийся в том, что человек совершает в отношении себя действия, которые хотел бы направить на других. Отказывается от идеи влиять на окружающий мир и обстоятельства, считает более разумным решением начать с себя. В результате происходит самообман, индивид игнорирует происходящее, сталкивается с чувством стыда и подавляет часть потребностей, а все нереализованные эмоции оборачивает в свою сторону.

Где-то в идеальном мире такая стратегия создавалась с целью саморазвития личности. Желая сделать всех вокруг начитанными, человек с головой погружается в чтение. Если захотел, чтобы все вокруг были сильные и здоровые, ударился в спортивные тренировки и ЗОЖ. Казалось бы природа придумала нечто полезное и эффективное. Но в очередной раз сталкиваемся с тем, что классный инструмент превратился в опасное и вредное действие. Почему так происходит, обсудим сегодня.

Как возникает ретрофлексия?

Как и большинство похожих «болячек» формирование начинается в детстве при отсутствии безопасной зависимости. Невозможность закрыть базовые потребности за счёт взрослого выливается в ощущение предательства и чувство покинутости. Ребёнок начинает убеждаться в том, что никто не придёт на помощь, не окутает нужной заботой не даст столько внимания, сколько ему необходимо. Родитель может завалить едой, теплом и защитой от реальной угрозы, но существуют другие, не менее значимые желания, которые попросту игнорируются.

Многие начитались «гениальных» трудов Спока и решили воспитывать самостоятельность с самого детства, воспитывая в своём чаде способность приспосабливаться ко всем тяготам. Никто не будет тебе в попу дуть! Никто не станет с тобой сюсюкаться! А вот моя бабушка вообще с трёх лет одна дома оставалась и ещё нянчилась с двухлетней сестрой, а ты весь изнылся! Будь мужчиной! Ты уже взрослая! Займи себя чем-нибудь. Чего тебе не хватает? Мне некогда. Я занят(а).

Всё это дополнительно укрепляет веру в отсутствие поддержки из вне. Положиться не на кого, рассчитывать не на что. Спустя несколько лет будут видны первые результаты, которые скорее всего покажутся взрослым положительными. Маленький человек больше не просится на ручки, не беспокоит окружающих, учится решать задачи самостоятельно, не жалуется. Вроде как готов к встрече с жестоким миром. Но есть и обратная сторона медали.

Первым делом срабатывает интроекция. Ребенок, чаще уже подросток, начинает принимать убеждения окружающих за свои собственные и транслируемые идеи об отсутствии поддержки из вне воспринимает как единственно верные. Следовательно будущим поколениям он передаст эти же «знания».

Затем ретрофлексия приводит к патологической самодостаточности. Если эмоциональной поддержки, присутствия и внимания ждать неоткуда, то придётся закрывать эти потребности самостоятельно. Кто-то заводит домашних животных с единственной целью — наслаждаться зависимостью кошечки или собачки от них. Другие идут дальше — подавляют собственных детей, внушая им беспомощность без родителя. Это самый популярный путь нарциссической матери.

Такие люди внешне выглядят самодостаточными. Сами себе покупают еду, одежду, квартиры, машины. Тут в зависимости от уровня дохода. Не нуждаются в спутнике, выставляя завышенные требования по принципу «либо ты даёшь мне что-то очень ценное, либо нафиг ты вообще нужен?!». Можно перечислить ряд других проявлений.

Как проявляется ретрофлексия?

Есть так называемые нейтральные признаки, не наносящие вреда окружающим и самому человеку. Есть те, что косвенно приводят к насилию над близкими, через подавление и подчинение себе. Но в абсолютном большинстве случаев ретрофлексия является самостоятельной реакцией, которая целиком и полностью направлена против индивида а форме аутоагрессии. Всё, что он хотел бы сделать с другими, делает с самим собой. Начнём по порядку.

Самозабота

Такие люди совершают большое количество манипуляций над собой и своим телом. Поглаживания себя, массаж самому себе, могут под видом ухода за кожей много времени уделять втиранию кремов в лицо, руки, ноги. Движения направленные на прикосновения становятся буквально навязчивой идеей, чем глубже дефицит внимания и присутствия, тем сильнее это заметно.

Всё тоже самое направляется и в сторону «зависимых существ». Удерживают рядом с собой детей, обеспечивая присутствие, гладят кошек и собачек. Мы можем наблюдать это как форму компенсации у многих людей, но при рефлексии интенсивность сильно возрастает.

Обнимающие и поддерживающие позы

В поведении людей с рефлексией наблюдаются так называемые обнимающие позы. В состоянии стресса или в момент решения какого-то вопроса человек складывает на груди руки таким образом, что словно охватывает самого себя в объятия. Либо подпирает рукой голову, демонстрируя тем самым наличие самоподдержки.

Иногда проявление рефлексии мы воспринимаем как флирт. Например, когда девушка крутит волосы или гладит себя по голове на свидании. В действительности она таким образом делает для себя то, что хотела бы получать от других. Но сложно сказать, готова ли она в данный момент на сближение, потому что очень часто рефлексия достигает той стадии, при которой индивид научился блокировать все свои потребности и компенсировать их собственными усилиями. Порой можно констатировать интимофобию.

Гнев на самого себя

Если вышеописанное можно классифицировать как компенсация дефицита и попытка закрыть этот дефицит собственными усилиями, не на кого не надеясь, то бывает проявление и разрушительное. Когда негативно окрашенные эмоции, изначально предназначенные на кого-то другого, вдруг выливаются на самого себя.

Здесь может быть целый набор. Столкнувшись с какой-то формой насилия,эмоциональной или физической, человек с рефлексией может возложить на себя чувство вины. Меня ударили, значит я сама это заслужила. Меня оскорбили, значит я вела себя плохо. Это произошло потому что я… И так далее.

Взваливание на себя ответственности за другого человека относится сюда же. Кто-то обязан был выполнить определенное действие, но не сделал этого. Человек с рефлексией начнёт задавать себе вопросы — а что я сделал для улучшения жизни? Чиновник довёл город до состояния руин, а я как повлиял на изменения? Я тоже ничего не сделал, следовательно также виновен в происходящем. Тот факт, что другие не выполнили то, что должны были выполнить, просто игнорируется психикой.

В этот момент и возникает идея «хочешь изменить мир, начни с себя». Довольно неоднозначная фраза, потому что в большинстве случаев произносится страдающим от рефлексии. Например, ещё одно губительное проявление — запреты и ограничения. В результате интроекции индивид начинает думать, что определенные действия и поступки недопустимы и чтобы стало лучше, следует их запретить. Естественно запрет первым делом распространяется на самого себя..

Приведём выдуманный пример. Кто-то сказал, что девушки в коротких юбках это распространители похоти и разврата, своим видом они разлагают общество и поэтому всё так плохо. Интроекция приводит к тому, что данное высказывание начинает восприниматься как своё собственное и человек получает устойчивое убеждение — короткие юбки это зло, не должно такого быть! Хотя лично вам девушки в коротких юбках не причиняли никакого вреда, может вы их даже не видели нигде!

Если раньше женщина носила короткие юбки, то у неё возникнет чувство вины и стыда. Все молодых девушек, одетых «неправильно» она будет призирать, но вступать в прямой конфликт скорее всего не решится. Зато себе навсегда запретит носить «позорные» и «порочные» вещи. Желая всем всё запретить и всех за всё наказать в конечном итоге весь гнев выльет на саму себя.

Внешние «симптомы»

Рефлексия хорошо видна со стороны. Это в первую очередь сдерживание гнева — сжатые кулаки, хождение скул, прикусывание губ. Из-за высокого напряжения, возникающего при аутоагрессии, появляются головные боли, человек выглядит зажатым. У детей часто наблюдаются такие привычки как грызть ногти и часто моргать глазами. Взрослые уходят в зависимость от курения, алкоголя и так далее.

Затруднённое дыхание, постоянные сглатывания слюны, неудобное положение тела. При чём если посоветовать человеку расположиться удобнее, он сообщит, что ему так нормально. Покраснения лица при переживании тяжелых эмоций. Всё это набор проявлений, заметных окружающим.

Вместо итога

Ретрофлексия становится проблемой недолюбленных детей. Лишенных должного присутствия, внимания и заботы. Научившись справляться со своими потребностями самостоятельно они только на время превращаются в самодостаточных. Мы забываем о важности и необходимости внешней опоры, наивно полагаем, что нам никто не нужен. Ментально здоровый человек имеет занятия, хобби и увлечения, позволяющие адаптироваться к одиночеству, но никто не способен пронести эту пустоту через всю свою жизнь.

Не ощущая поддержки люди перестают выражать свои эмоции, чувства, желания. Не могут положиться на спутника, не могут вступать в конфликты. Желая любить и быть любимыми зачем-то идут в обратном направлении, отдаляясь, дистанцируясь, убегая. Испытывая негативно окрашенные эмоции запрещают себе проявлять их, что и приводит к покусыванию губ, зажатой позе, напряжению во всём теле. Когда кто-то назначает врагов, позволяя слить на них весь свой гнев, люди с рефлексией умудряются запретить это себе. Завтра скажут, что все беды от любителей мультика «Ну, погоди» и они перестанут его смотреть.

Так как при ретрофлексии нарушается процесс возникновения, анализа и реализации эмоций, человек становится неспособным на взаимодействие. Отношения не клеятся и единственный выход заключается в поиске зависимого. Того, кто не сможет уйти, бросить, предать. Потребности будут закрываться за их счёт, но к выздоровлению это не ведёт.

С данной проблемой хорошо работают гештальт-терапевты. Первым делом стоит признать свои истинные потребности и желания, научиться о них говорить. Дефицит прикосновений можно закрыть с помощью массажа и посещения бассейна. Водные процедуры вообще здорово расслабляют психику, избавляют от зажимов. Негативно окрашенные эмоции нужно замечать и признавать, а затем утилизировать доступным способом.

Нельзя бить людей по голове, но можно пойти в спортзал чтобы постучать по мешку или выговорить всю свою злость психологу. Или постучите по барабанам, очень много положительных отзывов. Зоотерапия оказывает невероятный эффект. Например, посетите ипподром. Это комплексная работа, но коллеги сообщили, что результат виден довольно быстро и люди буквально меняются на глазах.