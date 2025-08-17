Рекордная миграция миллионеров в 2025 году: ОАЭ, США и Италия лидируют по притоку капитала

В 2025 году ожидается рекордная миграция миллионеров — около 142 тыс. состоятельных людей переедут в другие страны. Согласно отчёту Henley Private Wealth Migration Report 2025, лидерами по притоку капитала станут ОАЭ, США, Италия, Швейцария и Саудовская Аравия. Основными причинами переезда называют налоговые льготы, благоприятный инвестиционный климат, политическую стабильность и высокий уровень жизни.

Куда переезжают миллионеры

Объединённые Арабские Эмираты возглавляют рейтинг стран, привлекательных для миллионеров: в 2025 году сюда переедут 9,8 тыс. состоятельных людей. ОАЭ предлагают нулевой подоходный налог, программу «золотая виза» и инфраструктуру мирового уровня. На втором месте — США, куда направятся 7,5 тыс. миллионеров, несмотря на экономические и политические вызовы. Третье место занимает Италия (3,6 тыс. мигрантов), привлекающая мягким климатом и низкими налогами на наследство.

Швейцария, Саудовская Аравия и Сингапур также остаются популярными направлениями, хотя последний теряет часть инвесторов в пользу ОАЭ. Португалия и Греция набирают обороты благодаря программам инвестиционной миграции и комфортному образу жизни. Канада и Австралия, традиционно привлекательные для богатых мигрантов, в этом году показывают самый низкий приток за последние годы.

Откуда уезжают состоятельные люди

Великобритания станет лидером по оттоку миллионеров: в 2025 году страну покинут 16,5 тыс. богатых людей. Основными причинами называют высокие налоги и экономическую нестабильность. На втором месте — Китай (7,8 тыс. уехавших), где ужесточение регулирования и геополитическая напряжённость вынуждают бизнесменов искать новые юрисдикции. Индия замыкает тройку с потерей 3,5 тыс. миллионеров.

В Европе значительный отток капитала ожидается также во Франции, Испании, Германии и скандинавских странах. Эксперты отмечают, что эта тенденция может негативно сказаться на экономике региона в долгосрочной перспективе.

Почему миграция богатых людей важна для экономики

Миллионеры не просто перевозят капитал — многие из них создают новые бизнесы, инвестируют в стартапы и недвижимость. По данным New World Wealth, около 15% мигрирующих богачей — основатели компаний, а среди миллиардеров этот показатель превышает 60%. Их переезд стимулирует рост местных рынков, создаёт рабочие места и увеличивает налоговые поступления.

Страны, предлагающие лучшие условия для инвесторов, получают значительные экономические преимущества. Однако успех таких программ зависит от стабильности, качества жизни и гибкости законодательства. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы конкуренция за глобальный капитал будет только усиливаться, а инвестиционная миграция станет ключевым фактором экономического развития многих государств.