Регрессия к среднему в психологии: почему ваши успехи и неудачи всегда стремятся к «золотой середине»?

Представьте, что вы на пике успеха или, наоборот, столкнулись с чередой неудач. Кажется, что так будет всегда, верно? А вот и нет! В психологии существует интереснейший феномен — регрессия к среднему. Это вовсе не мистика, а вполне объяснимая статистическая закономерность, которая влияет на нашу жизнь гораздо больше, чем мы думаем. Она объясняет, почему экстремальные результаты, будь то большой успех или тотальный провал, со временем имеют тенденцию возвращаться к более привычным, средним значениям. Давайте разберёмся, что это за явление и как оно помогает нам лучше понимать мир вокруг.

Что такое регрессия к среднему и почему это важно знать? Регрессия к среднему, если говорить простыми словами, это тенденция очень высоких или очень низких значений при повторном измерении приближаться к среднему. Представьте, что вы сегодня показали феноменальный результат в чем-либо. Завтра вы, скорее всего, покажете результат поскромнее. Или, наоборот, если вы провалились с треском, то в следующий раз, вероятно, выступите лучше. Дело тут не всегда в улучшении или ухудшении навыков, а в чистой статистике и доле везения, как подметил Даниэль Канеман, перенеся этот термин из статистики в психологию.

Впервые этот термин появился в 1886 году благодаря английскому исследователю Фрэнсису Гальтону, который изучал наследование физических характеристик. Он заметил, что высокие родители обычно имеют детей чуть менее высоких, а низкие — чуть более высоких. То есть, характеристики детей как бы «регрессировали» к среднему значению человеческого роста. С тех пор концепция была значительно расширена и нашла своё применение в психологии, помогая объяснить многие, казалось бы, необъяснимые явления.

Почему экстремальные показатели не держатся долго? Многие из нас поддаются иллюзии, что после выдающегося выступления последует ещё одно такое же, или же после провала обязательно будет второй. Однако, как правило, экстремальные значения — будь то невероятный успех или оглушительная неудача — включают в себя элемент случайности. Представьте, что вы меткий стрелок. Сегодня у вас был идеальный день, и вы попали в цель десять из десяти раз. Возможно, это был не только ваш навык, но и доля удачи: ветер был идеальным, вы выспались, а сосредоточенность была на пике. Завтра же, при других условиях, ваш результат может быть ближе к вашему привычному, среднему показателю.

Такая же логика работает и в обратную сторону. Если вы провалились на экзамене, набрав минимальный балл, возможно, это было связано не только с пробелами в знаниях, но и с недомоганием, стрессом или просто неудачей с вопросами, которые попались. В следующий раз, скорее всего, ваш результат будет выше. Именно поэтому важно помнить, что регрессия к среднему — это не закон природы, а статистическая тенденция, которая помогает нам более реалистично оценивать свои силы и ожидания.

Как регрессия к среднему проявляется в жизни? Примеры регрессии к среднему мы видим повсюду, хотя не всегда осознаем это. Возьмем успеваемость учеников. Если дать большой группе студентов тест, то найдутся те, кто покажет очень высокие или очень низкие результаты. Если через некоторое время провести повторное тестирование, то «отличники» первой волны, вероятно, покажут результаты чуть ниже, а «отстающие» — чуть выше.

Это не значит, что отличники стали хуже, а отстающие — лучше, просто элемент случайности, который мог повлиять на экстремальный результат в первый раз, сошел на нет. Так называемые двоечники подстроятся под правила и немного подтянутся, а отличники могут допустить несколько ошибок. Показатель общей группы останется плюс минус прежним, хотя индивидуальные значения изменятся.

Подобное мы часто встречаем в повседневном общении. В разговоре с одним товарищем мы можем услышать ужасную картину его бытия, потерял работу, бросила жена, разбил машину. Всё очень плохо. Другой друг может похвастаться повышением, прекрасными отношениями с супругой, покупкой новой квартиры, успехом в делах. Но спустя некоторое время ситуация изменится, показатели наших знакомых регрессируют к среднему. У «бедолаги» появится работа. на него свалится наследство, вернётся жена или он познакомится с новой девушкой. А у второго могут возникнуть трудности, либо просто испортится настроение и новый рассказ будет не таким впечатляющем.

В целом регрессия к среднему наталкивает нас на одну простую мысль — не бывает всё однозначно хорошо или однозначно плохо. С течением времени любые показатели возвращаются к привычным значениям, после ошеломительного успеха следует спад, после череды неудач, рост. Футбольный клуб то берёт трофеи один за другим, то начинает серию поражений от аутсайдеров. У вас то всё валится из рук, то стартует белая полоса с неожиданны везением. Не привыкайте к хорошему, это не навсегда. Не огорчайтесь плохому, это скоро закончится.

Вместо итога

Понимание регрессии к среднему критически важно, чтобы избегать ошибочных выводов, особенно в различных исследованиях и экспериментах. Представьте, что компания проводит программу повышения квалификации для сотрудников, которые показали низкие результаты в первоначальном тестировании. После прохождения программы их баллы неизбежно возрастают. Первым выводом, который напрашивается, является: «Программа работает!» Однако, если мы учтём эффект регрессии к среднему, то поймём, что такое повышение баллов могло бы произойти даже если бы не было программы повышения квалификации, просто потому, что сотрудники изначально имели низкие результаты, и их последующие результаты естественным образом стремились к среднему.

Если у бизнеса дела пошли неважно, не стоит спешить с выводами, сразу увольнять сотрудников и менять концепцию компании. Вероятно это ли временный спад, который обусловлен рядом факторов. Например, люди занимающиеся сезонным бизнесом прекрасно это знают. Ну, не продаются сани летом, как бы вы не старались. Объём продаж падат и связано это с отсутствием зимы! Через полгода нулевые показатели сменятся кратным ростом выручки. Вся наша жизнь делится на периоды и сезоны, хотя сами причины не так очевидны, как время года.

Исследования Даниэля Канемана, о которых он пишет в своей книге «Думай медленно, решай быстро», подтверждают эту идею. Канеман предлагает формулу: «успех = талант + удача, большой успех = такой же или чуть больший талант + очень много удачи». Это очень точно подчёркивает роль случайности в экстремальных результатах. Недооценка этого феномена может привести к ложным корреляциям и неверным интерпретациям причинно-следственных связей. Поэтому в социальной психологии особенно важно контролировать эффект регрессии к среднему, чтобы получать достоверные данные и делать правильные выводы. А нам стоит об этом знать, чтобы не суетиться и не принимать поспешных решений. Порой даже проблемы в отношениях нужно просто переждать. Иногда дистанцирование и охлаждение не является признаком отстраненности, это просто такой этап.