Редомициляция: что это такое на фондовом рынке?

Редомициляция это смена места регистрации публичной компании, выражающееся в переоформлении бизнеса из одной страны в другую без каких-либо изменений в деятельности предприятия, фирмы, завода и так далее. Кто-то работает в России, но зарегистрирован за рубежом и теперь вынужден возвращаться, а кто-то наоборот.

Для чего нужна редомициляция?

На первый взгляд логичнее было бы поступить по-другому. Полностью закрыть свой бизнес в стране, затем зарегистрировать компанию в другом месте и начать свою деятельность с чистого листа. Однако тогда пришлось бы совершить огромное количество шагов, способных нанести урон всему бизнесу.

Для начала нужно погасить все кредиты, затем выкупить выпущенные облигации, сократить рабочих и сотрудников, аннулировать ранее выданные лицензии. После этого зарегистрировать свою компанию в другой стране и пройти весь путь заново. Взять кредиты, выпустить облигации, нанять сотрудников, как минимум заново оформить старых, получить лицензии и так далее.

Несмотря на то, что редомициляция является чуть ли не идеальным решением, у неё тоже есть свои сложности. Во-первых такое действие должно быть закреплено в уставе компании, во-вторых принимающая страна должна иметь законную возможность вас оформить. Нельзя просто выбрать любую точку на глобусе и перенести свой бизнес туда.

Почему приходится переезжать?

Казалось бы решение это довольно нелогичное. Вы открыли бизнес в стране проживания, развили его до определенных масштабов, вышли на биржу, привлекли кредиты, выпустили облигации, наняли сотрудников, чаще всего местных и дела идут неплохо. С какой стати вам понадобиться редомициляция? Но оказывается причины есть и их не мало.

Во-первых, в большинстве случаев деятельность компании не привязана к какому-то месту. Например, интернет бизнес. Тогда разумнее зарегистрироваться там, где налоговая нагрузка ниже, проще говоря в оффшоре. Проходит время и страна меняет правила игры, отменяет льготы. либо сильно повышает налоги. Выгода испаряется в воздухе и приходит время редомициляции.

Во-вторых, не все любят публичность. В большинстве стран топ-менеджеры и менеджеры известны всем желающим и эта информация публикуется в открытых источниках, либо на специализированных ресурсах. Желая избежать ненужного внимания в голову приходит идея открыть компанию там, где подобные данные остаются засекреченными. А затем политика государства меняется и вам приходится искать новое укромное место. Проводится редомициляция.

В третьих, в любой стране есть компании, которые деньги зарабатывают здесь, а главный офис открыли за границей. Причины такого решения описаны выше. Но в условиях санкций или грядущего кризиса начинаются проблемы и выражены они в первую очередь в том, что вы не можете платить дивиденды. Иностранные инвесторы не берут ваши акции, потому что санкции и прочие ограничения, а соотечественники не видят смысла в приобретении активов без дивидендов.

Редомициляция это плюс или минус для акционеров?

Владельцы брокерских счетов часто сталкиваются с новостями о том, что имеющиеся в их портфеле акции замораживаются в связи с редомициляцией эмитента. Нередко такое событие порождает панику, особенно среди новичков, которые заморозку воспринимают как блокировку. Поэтому давайте обсудим все плюсы и минусы.

Негативным фактором является то, что торги ценной бумагой приостанавливаются на неопределённый срок, который может составлять как две недели, так и два месяца. Пока компания подаст все необходимые документы и завершит процедуру, покупать и продавать её акции будет невозможно. Поэтому котировки VK на этих новостях снижались на десять процентов, инвесторы просто не желали сидеть в замороженном активе.

Далее как правило начинаются плюсы. Потому что компания никогда не переезжает в юрисдикцию с худшими условиями, всегда наоборот. В настоящее время российский бизнес возвращается из оффшоров в Россию, но снова идёт в те же оффшоры, только на территории РФ. Таких два — остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области.

Ну и самая приятная часть для акционеров — выплата дивидендов. Конечно для этого ещё нужно иметь возможность, тот же VK продолжает оставаться убыточным, но теперь чисто технически он может начать выплачивать часть прибыли своим инвесторам. В ближайшее время на российском фондовом рынке ожидается ещё как минимум 7 историй с редомициляцией. Будем посмотреть!