Разногласие в отношениях: что это такое и каким бывает?

Разногласие в отношениях это возникновение позиций, мнений, убеждений и планов на будущее, кардинально не совпадающее с тем же самым у партнера. Проще говоря в какой-то момент настало время принимать важное решение, но один считает правильным поступить так, а другой иначе. Также подобное может происходить в бытовых вопросах на уровне банального взаимодействия.

Наличие разногласий свидетельствует о том, что мужчина и женщина по-разному видят этот мир и реагируют на раздражители. Отсутствие единой позиции по ключевым вопросам становится поводом для конфликта. Если вы не умеете искать компромисс и правильно сообщать о своём дискомфорте, то со временем ваши отношения попадут в шторм и частые ссоры по пустякам окончательно их разрушат.

Как разногласия сказываются на разных типах отношений?

Для здоровых отношений разногласия станут поводом сесть и поговорить. Так как претензии и недовольства здесь высказываются без негативных последствий и страха, диалог будет конструктивным. Все силы будут брошены на поиск компромисса, кто-то кому-то уступит, либо оба пересмотрят свои взгляды. Не исключён вариант, когда аргументы одного окажутся сильнее и второй их просто примет. Но действовать себе в ущерб не станет никто.

Когда решение найдено, конфликт считается завершенным. В противном случае люди начнут готовиться к расставанию и без эмоционального насилия прекратят существование их союза. Не нужно думать, что разногласия это ерунда, на которую не стоит обращать внимания если любишь. Забота о себе и своих личных границах всегда в приоритете.

Ни к чему хорошему не приводят попытки сохранить брак любой ценой. Если хотите «пока смерть не разлучит вас», то проработайте свои детские травмы и научитесь выбирать партнера. Но даже это не гарантирует совместной жизни до гроба.

В созависимых отношениях выпадает важнейшая деталь. У вас напрочь сломан баланс значимости, а это значит только одно — вы либо не видите личных границ партнера, либо потеряли свои собственные. В данном случае под словом «компромисс» люди понимают результат давления. Вы заставили вторую половинку согласиться на ваши условия или сами пошли на поводу.

Дискомфорт никуда не ушёл и проблема не решена, но человека удалось запугать или эффективно применить шантаж. Он отказался от своих требований, подавил эмоции и сделал так как хотел спутник. Следовательно здесь вариантов тоже два, но они дополнительно сопряжены с насилием.

Первый — один из вас встал в слабую позицию и подчинился. Второй — один из вас перегнул палку, передавил и спутник в ужасе сбежал. Далее начнутся эмоциональные качели, вы будете то игнорировать, то возвращать, то угрожать, то умолять вернуться. Издевательства продолжатся. Может снова сойдётесь, может будете терпеть, но кто-то один знатно помучается.

Виды разногласий

Разногласия бывают разные. Парадокс в том, что многие мы просто не считаем важными и закрываем на них глаза. Другие напротив переоцениваем и «упираемся» при их возникновении, считая что если проиграть здесь, то дальше уже ничего хорошего не жди. Но психологи знают один секрет — любое разногласие приводит к одним и тем же результатам. Не бывает незначительных, как и сверх важных.

Разногласия в постели

Одни говорят, что близость не имеет ключевого значения, главное чтоб человек был хороший и отношения ладились. Другие с первого свидания начинают заявлять о своих потребностях и не видят никакого смысла в коммуникации без этого дела. Уже в этот момент вы начинаете показывать пальцем и говорить, что вам попался ненормальный человек. А зря, ведь это всего навсего разногласие.

Существует несколько темпераментов, оказывающих влияние на частоту желания. Далее идут фетиши, которые диктуют особенности близости, её техники и практики. Затем важно учесть эмоциональное состояние человека, ментальное и физическое здоровье. Всё это в совокупности приводит к тому, что одному нужно 3 раза в день с плётками и кляпами, а второму достаточно по четвергам, консервативно и без пошлостей.

При поиске компромисса стоит обойтись без обвинений. Тому, кто недодаёт, важно получить понимание и поддержку. Вполне вероятно дело в проблемах со здоровьем или психоэмоциональной усталости. Что касается практик, то здесь действует правило активного согласия. Можно делать всё, на что готовы оба и при этом оба выразили эту готовность вербально.

В случае абсолютного расхождения темпераментов, потребностей и желаний, выбор у вас не велик. Либо один отказывается от своих требований, либо пара расстаётся. На самом деле существует множество других способов, но в контексте этой публикации не будем заострять внимание. Это уже другая тема.

Разногласия при публичных дискуссиях

Знаете в чём отличие здоровой поддержки ребёнка от нездоровой? В первом случае ему говорят — ты поступил плохо/разбил/сломал/ударил, должен понести заслуженное наказание, я расстроен(а), но я всё равно на твоей стороне, люблю тебя и не дам тебя в обиду. Во втором случае действия ребенка либо не осуждаются вовсе (ну сжёг кошке хвост и чо? Это ребёнок, отвалите все!), либо родители принимаются стыдить, ругать и унижать ребенка вместе с окружающими. Ну ты же и правда разбил стекло в школе, дебил ты получается! Как ты до этого додумался? Правильно тебе тётя Таня сказала — мозгов у тебя нет. Весь в отца.

Все эти модели поведения мы копируем и повторяем во взрослой жизни, только теперь с мужчиной или женщиной. В результате позволяем себе высмеивать партнера, подключаться к его критике со стороны окружающих, обсуждаем в негативном ключе и так далее. Порочная практика ведущая к конфликтам. Несмотря на различные мнения и взгляды вы должны продолжать поддерживать друг друга. Или прекращать отношения.

Разногласия по поводу воспитания детей

Мы также переносим модели воспитания с личного опыта на своих детей. Мама может считать, что детей нужно жалеть, оберегать и потакать их прихотям, а папа сторонник сурового подхода. А то вырастет мямлей, что с ним потом делать?! Таких эпизодов возникает по несколько штук в день.

Вся ‘комичность» ситуации в том, что самого ребёнка уже никто и не спрашивает. Его индивидуальные особенности идут лесом и процесс превращается в споры родителей. Как будет лучше для него решают они между собой.

Техника «хороший плохой коп» здесь тоже не работает, потому что дети будут видеть как их то любят, то не любят одни и те же люди. Начнут подстраиваться, угождать, испытывать негативно окрашенные эмоции то к папе, то к маме, то ни к кому, то к обоим сразу. Если нет единых правил, то непонятно как тут выиграть. А для маленького человека это очень важно, потому что борьба за любовь взрослого для него жизненно необходима.

Если у вас кардинально разные взгляды на воспитание детей, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вам придётся либо сосредоточиться на единой модели, либо разругаться в пыль, а затем разбежаться считая друг друга болванами. В здоровых отношениях оба родителя в приоритет выводят уважение, защиту личных границ, понимание и поддержку.

В созависимых взрослый сражается за перекос баланса значимости в свою сторону и ребенок становится лишь инструментом. Такие пары могут не разойтись никогда, но настоящей любви здесь нет и быть не может. Дети — жертвы обстоятельств.

Разногласия по поводу финансов

Здесь, как мы знаем, тоже у всех разные убеждения. Одни считают, что семью должен содержать мужчина, другие за равноправие, третьи используют раздельный бюджет, кто-то предпочитает стать альфонсом. Обеспечивает тот у кого получается или тот кого удалось подавить. В декрет уйдёт мужчина или он отправится на поиски третьей работы, чтобы жене хватало на красивую жизнь. Кто во что горазд.

Как правило такие разногласия заканчиваются эмоциональным насилием. А именно обесцениванием и унижением. У подруги муж 100 тыщ зарабатывает, а ты что за мужик такой вообще?! Куда мне твои пятнадцать девать?! Что я могу на них купить?! Иди в такси подрабатывай.

Мужчины на давление моралью рассчитывать не могут, поэтому идут обходным путём. Обещают золотые горы, бизнес вот вот начнёт приносить миллиарды, нужно просто немного вложить. Возьми кредит, Галя, сейчас я прокручу капитал и на море уедем!

В действительности всё это бред полнейший с любых точек зрения. В здоровых отношениях всё куда проще, там существует правило зоны личной ответственности. За своё благополучие каждый берёт ответственность на себя, но в приоритете остаются обязательства.

При этом оба вкладывают столько, сколько могут себе позволить без издевательства над самим собой. Можно конечно пойти на завод, после смены в такси и по выходным шабашить, но здоровье у меня одно. Если тебе хочется жить в Майями, то следовало искать другого мужчину. Или просто заработай сама, женщинам тоже разрешено на работу ходить.

Когда вы выбираете человека, а не мешок с ресурсами, подобные разногласия случаются редко. Хочется мерседес и виллу? Придётся заработать самому. Партнёр выполняет свои обязательства по тем задачам, которые являются обоюдными, например дети. И делает это так как у него получается. Я с таким уровнем либо соглашаюсь, либо заявляю о желании прекратить отношения. Созависимые ищут компромиссы, которые на практике являются попыткой подавить, подчинить, заставить.

Вместо итога

Хотите простой тест на склонность к созависимым отношениям и неспособности быть в здоровых? Вот вам фраза, которую нужно прочитать и зафиксировать свои первые чувства и эмоции. Звучит она так — если вас в отношениях что-то не устраивает, вам нужно заявить об этом через «я-сообщение«, обсудить возможные компромиссы при которых никто не будет страдать и если их нет, то расходиться.

Важно не только оценить фразу по критериям «нормы и не нормы», но и вспомнить личный опыт. Как вы поступали, если разногласия приходили в ваш дом? Говорили о проблеме через трансляцию своих чувств или обвиняли, требовали, предъявляли?

Для вас компромисс это признать личные границы партнёра и понять его потребности, исходя из чего найти вариант при котором каждый получит то, в чём остро нуждается? Или вы добиваетесь своего любыми способами? Манипулируете, используете мораль и другие виды подавления? Отстаиваете своё мнение и часто думаете о том, что партнёр неправ и ваши желания важнее?

Позиция «не нравится, значит нужно прекращать» вам близка? Или вы сторонник убеждений «за любовь нужно бороться», «если из-за всего расходиться, то и семей не останется», «нужно терпеть друг друга ради детей» и так далее? Думаю результат теста вам понятен.

Практикующие психологи не ведут статистику, но если брать количество обращений и сравнить их с общим числом мужчин и женщин состоящих в романтических союзах, то вырисовывается печальная картина. Большинство людей находятся в созависимых отношениях и в здоровые попасть не могут. Не понимают что это, им чужда сама идея. Но что мы видим в итоге? Количество разводов не снижается, а только наоборот.

Не учитываем мы здесь и ещё один важный аспект. Здоровые отношения распадаются не на много реже. Поэтому сама идея борьбы за крепкие браки и низкий процент разводов является утопией. Люди разбегались, разбегаются и будут разбегаться. Но очень важно то, как они будут это делать. И тут и там причиной станут разногласия, но вот что произойдёт дальше?

Насилие, издевательства и страдания либо мирное расставание. В здоровых парах люди хотя бы искренне ищут компромисс. И частенько находят. Как правило даже проще — понимают свои отличия в самом начале и не вступают в эту коммуникацию вовсе. А в остальном у всех одно и тоже — не сошлись во мнениях, поссорились, решения не нашли, разошлись.