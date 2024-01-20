Разбил стакан. К чему это?

Согласно примете, разбитый стакан предвещает благоприятные события. Но нужно учитывать обстоятельства, при которых было совершено действие. Иногда битая посуда сигнализирует о неприятностях.

Что будет, если разбить стакан

Примета трактуется по разному в зависимости от времени суток, наполненности, материала изготовления стакана. Считается, что пустой сосуд бьется на счастье. Если же в нем находилось вино или напиток – быть беде.

Почему опасно разбивать полный стакан

Прежде всего виновнику нужно с осторожностью относиться к алкоголю – он рискует приобрести зависимость. Если стакан разбился на торжестве, нужно учитывать то, кому он принадлежал. Гость, уронивший полный сосуд, вероятно испытывает злость и зависть. Негативные эмоции уйдут вместе с уничтоженной посудой.

Плохо разбить чашу, принадлежащую второй половинке. Это предвещает ссоры, скандалы и даже расставание. Ничего хорошего не сулит расколовшийся по вине молодой девушки стакан с напитком. Ей грозят плач, печаль, расставание с возлюбленным.

Замужней женщине нужно остерегаться соперниц. Существует высокий риск, что в жизни мужа появится любовница, способная разрушить брак. Если полный стакан разобьет бизнесмен – неудачи будут преследовать его в делах. Не стоит сильно волноваться по этому поводу – трудности будут незначительными, быстро разрешатся.

Нужно обращать внимание на цвет напитка. Чем он темнее, тем больше черноты скопилось в душе. Чтобы не накликать беду, необходимо как можно быстрее избавляться от негатива. Крайне нежелательно бить наполненные стаканы перед свадьбой. Это предзнаменует напряженность в отношениях с родственниками будущего супруга.

Разбит пустой стакан: чего ожидать

Практически всегда разбитая пустая посуда приносит радость, положительные изменения в жизни. Если сосуд раскололся на части во время мытья – пора накрывать стол, скоро в дом придут гости, вероятно с хорошими новостями. Застолье будет шумным и веселым.

Существует поверье, что если самостоятельно разбить старый стакан, можно избавиться от печалей, привлечь деньги и удачу. Не зря в новогоднюю ночь в Дании посуду бьют о дверь соседа, а в Швеции – выбрасывают из окон. Прижилась эта традиция и в других странах. На территории СНГ стаканы и фужеры разбивают на свадьбах. Таким способом не только привлекается удача, отгоняются злые духи, но и определяется пол первого ребенка. Если большинство осколков имеют крупные размеры – ожидается мальчик, мелкие – девочка.

На руку пустой разбитый стакан и деловому человеку. Его ждут новые партнеры, улучшение материального состояния, выгодные контракты. Особенно заметными будут изменения, если стакан граненный.

Сосуд, разбившийся от рук одинокого человека, сулит скорую свадьбу. Часто посуда, в том числе стаканы, бьется на застольях. Иногда гости и виновники торжества умудряются за вечер уничтожить несколько предметов. Если они были пусты, присутствующие могут рассчитывать на улучшение материального состояния.

Стакан треснул в руках: что будет

Иногда посуда не разбивается, а трескается прямо в руках. Это плохой знак. Он предвещает ссоры с возлюбленными и близкими людьми. Человек может столкнуться с ухудшением финансового благосостояния, серьезным ухудшением здоровья. От него отвернуться друзья, гости станут редкими в доме.

Чтобы избежать таких неприятностей, нельзя пить из треснутого стакана. Возвратить удачу поможет целенаправленное разбитие сосуда. Эзотерики считают, что мысли человека материальны. Поэтому не нужно акцентировать внимание на битой посуде. Психологи рекомендуют снимать нервное напряжение, разбивая ненужные стаканы и чашки.