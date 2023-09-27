Психология бедности: привычки, мешающие росту благосостояния

Психология бедности это набор навязанных и сформированных убеждений, представляющих из себя тип мышления, ограничивающий саморазвитие и самореализацию индивида, что в конечном счете сказывается на его благосостоянии. Привычки, следуя которым человек теряет адекватность восприятия экономики и самостоятельно запрещает себе добиться успеха там, где у него имеются все необходимые навыки и знания.

Если с точки зрения бухучета бедность это низкий уровень дохода, отсутствие активов и сбережений, то психология больше ориентируется именно на убеждения. По сути из второго вытекает первое, потому что даже имея много денег вы вероятнее всего их потеряете, в случае «бедного мышления». В своей книге «Финансист комнатный» я попытался уделить этому вопросу больше времени, ведь неважно сколько вы зарабатываете, главным становится то, как выдумаете.

Противники капитализма имеют особенный взгляд на жизнь. Они ненавидят приватизацию, которая по их мнению породила тысячи миллионеров, разбогатевших на пустом месте. При этом стараются забыть о том, что именно приватизация позволила им стать полноправным владельцем квартиры. Призирают рыночную экономику, но стоят в очереди за продуктами, созданными благодаря конкуренции, маркетингу и глобализации. О других ошибках поговорим далее.

Симптомы психологии бедности

Нет ни одной страны в мире, где всё население имело бы высокий уровень финансовой грамотности. Однако где-то таких большинство, где-то меньшинство. Кроме состояния экономики влияние оказывает и опыт, как свой собственный, так и прошлых поколений. В России преобладает мазохистический тип личности, а уже он неизбежно приводит к формировании психологии бедности. И это грустно.

Скорее потрать!

В странах с устойчивой экономикой и крепкой национальной валютой люди при получении дохода мысленно делят его на три группы. Часть потребуется для оплаты обязательных расходов, таких как коммунальные платежи, секции для ребенка, обслуживание автомобиля, продукты для ежедневного питания. Вторая часть лежит на вкладе с мгновенным доступом или банковской карте с процентами на свободные средства. Это на непредвиденные расходы.

Третья часть идёт на приобретение активов. В США почти 85% граждан владеют как минимум одной акцией. Кто-то вкладывает в недвижимость для сдачи в аренду или в автомобиль для тех же целей. Тут кто во что горазд. Но делать это считается очень важным и практически обязательным. Те кто поступают иначе, имеют психологию бедности.

Травмы потери и низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, что хранить деньги человек боится, а инвестировать боится вдвойне. Но доходы так или иначе поступают и с ними что-то нужно делать. Бедное мышление диктует свои условия — потрать скорее, хоть денёк поживёшь как человек! В результате полученные деньги на три корзинки не делятся, они просто расходуются сиюминутно.

Доходит до того, что в конце месяца нечем заплатить за коммуналку. Ребёнок остаётся без секции или дополнительного обучения. Не хватило даже на обязательные платежи, что уж говорить о финансовой подушке и активах. Если проанализировать расходы за месяц, скорее всего вы найдёте много ерунды, просто потому что психика наделяла ценностью малозначительные покупки. Скорее потратить, вот единственная задача.

Я свои две копейки имею и живу без проблем!

Многие знают, что такое синдром высокого мака. Это когда рост ограничивается определенными значениями. Тираны устраняют тех, кто набрал политический вес, обладатели власти и силового ресурса истребляют конкурентов, а бездарные обдирают способных. Всё приходит в баланс такими варварскими методами.

В странах с развитой правоохранительной системой это невозможно, поэтому там чаще всего используется прогрессивная шкала налогообложения. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. В итоге малоимущие получают поддержку, а талантливых и успешных не ограничивают в развитии их продукта или услуги.

У многих совсем другой опыт. К богатым людям приходил рэкет, успешный бизнес душили бандиты и конкуренты, карьерный рост оборачивался недовольством тех, кто хочет жить хорошо, но ума не хватает. Накопления регулярно съедает инфляция и дефолт. Инвестированию никто не обучал, большинство людей дошли максимум до спекуляции, но быстро всё проиграли и разочаровались.

Так и сформировалась психология бедности, которая вылилась в простое убеждение — получаешь немного,на хлеб хватает и радуйся. Будешь получать больше, начнутся проблемы. Лучше мало, но хоть жив останешься. Быть обеспеченным человеком слишком опасно. Никуда не суйся.

Всё должно быть дешево, а лучше бесплатно

В капиталистических странах с развитой экономикой люди привыкли к тому, что всё стоит очень дорого.Если это качественный продукт, требующих внушительных ресурсов при производстве, то цена просто не может быть низкой. Создавать блага бесплатно никто не будет, если он не идиот.

В России многие живут в другом мире и часто недоумевают росту цен. Приводят в пример Воркуту, где умудрились буквально из ничего создать целый город с прекрасной архитектурой. В последнее время чаще слышу разговоры про Китай, где буквально сказку создали и отстраивают целые мегаполисы за пару десятков лет.

Что ж, любопытно. Теперь попробуем выяснить сколько заработали те люди, кто отстраивал Воркуту. Те самые заключенные, чьи усилия в большинстве случаев были вообще бесплатными. Открываем статистику по ВВП на душу населения и с ужасом обнаруживаем, что рядовой китаец является представителем беднейшей группы населения планеты. Скажете цифры необъективны? Тогда откуда массовый отказ платить за ипотеку и невозможность покупать жильё? Что с компанией Evergrande Group и с чего это в Китае назревает масштабный кризис?

Всё просто — это психология бедности. Колбаса в СССР наверное и правда была очень вкусная, возможно даже стоила очень дешево, только это особенность той экономики. Люди не получали за свой труд заслуженных денег, а всё что им не доплатили тратилось на производство товаров, важных для власти. Колбаса на самом деле стоила очень дорого, просто часть платил покупатель, а остальное государство из неполученных денег того же покупателя. Вторая проблема такой схемы — дефицит.

На бытовом уровне люди с психологией бедности имею простое убеждение — всё должно быть дешево и бесплатно, если дорожает, это очень плохо. Развитие этого недуга приводит к тому, что человек начинает считать всех тех, кто просит за свой труд денег, плохими людьми. Вспомните фразы подобные этой — «сколько стоит? Тысячу? Сделай за 500, мы же друзья». Сразу хочется возразить. Так может, раз мы друзья, заплатишь 1 200? Не таких мыслей?

Со временем человек начинает ненавидеть сам себя и в кабинете психолога говорит о том, что стесняется брать деньги за работу или испытывает негативно окрашенные эмоции в ситуациях, когда по его мнению берёт слишком много. Часто произносит фразы «мне неловко», «да оно того не стоит», «мне незаслуженно переплатили». В итоге попадает в ловушку — за свой труд берёт мало или вообще ничего не берёт, а цены вокруг растут и ему уже не хватает на жизнь.

Подсознательные проявления психологии бедности

Так как убеждения управляют нашим поведением и мышлением, мы следуем установкам, которые сидят глубоко внутри. Если вы думаете, что хотя бы один из вышеприведенных примеров способен что-то поменять в голове тех, кто уже слишком глубоко просел в своём мировоззрении, то придётся вас разочаровать. В психологии одной из самых сложных видов терапии является та, которая включает в себя изменение убеждений.

Сознание со временем устаёт от ограничивающих установок, так как они слишком часто провоцируют защитные механизмы и блокируют процессы самореализации. Развитие личности это базовая потребность, поэтому энергии здесь очень много и удержать её довольно проблематично. Но психика до поры до времени справляется, погружая человека в глубокую яму, блокируя любые стремления к росту.

Далее всё это уходит в подсознание и индивид уже не использует критическое мышление. Он «точно знает’ как надо. Рыночная экономика зло, богатые люди преступники, капитализм нравится только варварам, меня хотят обокрасть!

Заболел сразу после трудоустройства. Очень часто люди с психологией бедности сталкиваются с неадекватной реакцией организма на рост своего дохода. Удалось найти работу лучше предыдущей, испытал радость, но вскоре простудился на ровном месте, давление подскочило, иммунитет ослаб, воспалились хронические заболевания.

Так психика блокирует развитие, потому что сильно его боится. Для неё любой рост благосостояния является предвестником больших проблем. Она убеждена и «знает это точно». Следовательно делает всё, чтобы вы не занимались ерундой и вернулись на прежний уровень. Происходит ослабление организма, чтобы выполнять новую работу и получать за неё больше привычного не смогли.

Часто сомневаетесь. В голову то и дело приходят различные идеи. Наверняка у всех есть такие знакомые, которые генерируют по 10 бизнес планов в сутки. На самом деле психика постоянно находится в поиске возможностей, но психология бедности блокирует их сразу после возникновения.

Если вы много раз сталкивались с ситуацией, когда вроде придумали как заработать денег и какую услугу начать оказывать, а потом тут же засомневались, отговорили себя и вообще ушли в апатию, то бедное мышление вас точно одолевает.

Ещё один сигнал — неуверенность в себе. Боитесь попробовать, уверены что не справитесь, избегаете конкуренции, часто повторяете фразу «всё уже есть, что я могу создать и продавать?!». Страх столкнуться с критикой, опозориться и не оправдать ожидания относим сюда же.

Ищете как сэкономить, но получается наоборот. Блоков у психики в данном случае всего два. Первый на заработок, второй на расходы. Такие люди боятся и не могут хорошо зарабатывать, при этом хотят всё дешево и бесплатно, ищут где сэкономить. Казалось бы всё логично, нет денег, приходится меньше тратить, но мало кто задумывается над тем, что это порочный круг.

Явным признаком того, что вы в него попали станут ситуации при которых вы из кожи вон вылезли чтобы заплатить меньше, но по итогу получилось с точностью до наоборот. Отказавшись от качества и комфорта приобрели товар или услугу с сильным дисконтом, но получили подделку или много проблем. Либо вынуждены были кого-то обмануть ради своей цели.

Поговорка «скупой платит дважды» как раз об этом. Есть более современная — «я не на столько богат, чтобы покупать дешевые вещи». Вообще экономить нужно уметь. Программы лояльности, кэшбек, пассивный доход и другие инструменты хорошо известные финансово грамотным людям, действительно позволяют платить сильно меньше. А вот всё остальное это просто бедность в наших головах.

Что делать?

На эту тему нужно писать книгу, а не статью. Потому что проблем в психологии бедности две — ограничивающие убеждения и страх. И то и другое темы для отдельных публикаций, попробуем обсудить только самое важное, сделать краткую выжимку из теории.

Убеждения не бывают правильные и неправильные. Они возникли не на пустом месте и психика вынуждена ориентироваться на контекст. Но образно их можно разделить на эффективные и неэффективные. Всё то, что было полезно 20 лет назад, сегодня приносит только вред. И наоборот. Но мы следует навязанным установкам и отказываемся что-то менять. Это основная проблема.

Есть и вторая — признание ошибок бьёт по самооценке. Невозможно просто взять и признать, что несколько поколений строили карточный домик и положили жизни на создание абсолютно неустойчивой модели. Те кто не может этого сделать, вынуждены отстаивать свои взгляды. Но у вас не получится получить другой результат, используя прежние методы.

Со страхом всё чуть сложнее. Имея травмирующий опыт психика начинает защищаться от несуществующей угрозы.Растёт напряжение, невроз и тревожность. Как уже было описано выше, человек на подсознательном уровне до ужаса боится перемен. Получив оклад выше предыдущего начинает его очень быстро «спускать в унитаз», либо вовсе уходит в апатию, сталкивается с бессилием и выгоранием. Отвергает рост благосостояния собственным нутром, как говорится.

В слабой экономике очень сложно встать на ноги. На тёплые и надёжные места с наличием хоть каких-то гарантий, слишком высокая конкуренция. Сферы деятельности сильно сужаются. Люди не хотят/не могут платить за качественную продукцию и она быстро исчезает по причине банкротства. В производстве некачественной становится слишком много участников. Выигрывает тот, кто способен создать монополию. И так далее и тому подобное.

Но кроме всего этого большим ударом по семейному бюджету становится и психология бедности. Даже имеющиеся возможности люди использовать не хотят. Получая прибавку моментально наращивают потребление и чаще всего тратят на ерунду., лишь бы избавиться от пугающих денег. Просто посмотрите на тех, кто сорвал куш в лотерею. Навестите их через год.

Вы увидите их бедными, а скорее нищими. Мышление бедняка это острая тема, которая всегда вызывает бурную дискуссию. Причина, как я уже сказал в том, что работа с убеждениями является самой сложной. Но если этого не делать, то можно навсегда застрять в порочном круге, где заработать вы сами себе не позволяете, а тратить уже и нечего..