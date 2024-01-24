Протекционизм: внешнеторговая политика страны по импортозамещению

Протекционизм это политика государства во внешней торговле, основанная на запрете импорта из зарубежных стран с одновременной поддержкой собственных производителей. Целью такого решения является снижение зависимости от иностранных поставщиков, снижение безработицы, рост продаж отечественной продукции. Благие, казалось бы планы, давайте поговорим как это работает в действительности на опыте ряда стран.

Суть протекционизма

Сам термин происходит от латинского protectio и на русский переводится как покровительство. Проще говоря протекционизм это ряд мер направленных на защиту отечественных производителей от конкуренции с международными компаниями. Является полной противоположностью свободной торговли и основан на мнении, что приход иностранного бизнеса в страну душит местных предпринимателей.

В результате, якобы, собственные заводы и фабрики разваливаются, а на их место приходят проклятые капиталисты, которые выкачивают ресурсы из страны. Важно понимать, что это не просто убеждение пары человек, такой позиции придерживается огромное количество граждан любого государства, практически везде есть ярые сторонники протекционизма.

Инструменты протекционизма

Цель вроде бы ясна. Необходимо выгнать из страны всех иностранных бизнесменов, предпринимателей, бренды, компании, фирмы. Запретить предпринимательскую деятельность или создать такие условия, при которых уйдут сами. Далее на опустевшем рынке откуда-то должны взяться собственные производители, которые создадут, вырастят, придумают и привезут на полки магазинов всё, в чём нуждается население. Раньше им кто-то мешал, а теперь всё обязательно получится. И для этого применяют следующие инструменты:

Ввозные пошлины. Это не позволяет привезти готовые товары по низким ценам. Например, какая-то страна производит сыр и готова поставить его на ваши полки по цене 100 рублей за килограмм (из головы цифры беру). Благодаря налаженному производству и глобализации такие цены вполне возможны, но местные производители на такое не способны и поставляют продукт минимум по 120 рублей за кило.

Тогда для реализации протекционизма можно ввести ввозные пошлины, например в размере 30% и сыр иностранной компании будет стоить уже 130 рублей. Дороже чем у местных сыроваров. Покупатель, особенно не располагающий лишними деньгами, отдаст предпочтение тому, кто продаёт дешевле. Поддержали своих, цель достигнута.

Торговое эмбарго. В некоторых случаях покупатель продолжит покупать продукцию иностранного производителя, даже если она сильно дороже. Если качество местных продуктов настолько низкое, что не нужно людям даже за дёшево, то выход остаётся только один — полностью запретить ввоз конкретных товаров. От безысходности люди будут нести деньги отечественным бизнесменам, протекционизм достигнут.

Субсидии для местного бизнеса. Бывает третья ситуация — иностранное вы сделали слишком дорогим с помощью ввозных пошлин или полностью запретили методом эмбарго. Осталось только местное, но цена слишком высока. Люди либо перестают это покупать (чёрную икру же не все едят, могли бы и молоко не пить, если бы стоило половину зарплаты), либо сильно гневаются и начинают бунтовать. Всё это недопустимо, поэтому здесь эффективнее сработают субсидии.

Бизнес производит продукт, который стоит 100 рублей. Это его адекватная цена включающая себестоимость и наценку для получения прибыли. Иначе зачем заниматься бизнесом и как платить зарплаты?! Но в магазинах продукт продаётся за 50 рублей, а недостающий полтинник доплачивает государство. Люди довольны, потому что недорого, предприниматель тоже счастлив, потому что реализует товар по хорошей цене. Кто платить неважно.

Косвенные ограничения для импорта

Не обязательно явным образом ограничивать ввоз товаров. Это можно сделать чуть более хитрым способом. Например, придумать очень сложную и непонятную систему сертификации. Мы вам ничего не запрещали, привозите на здоровье, но вы не соответствуете критериям, поэтому груз свой везите обратно. С одной стороны так можно снизить объём импорта, а с другой иностранные компании устанут проходить этот квест и откажутся от поставок сами.

Ещё можно довести бюрократию до абсурда. Эффект будет тот же. Вроде бы никаких запретов нет, привози что хочешь, но собирая нужные подписи, получая штампы, разрешения и согласования, заниматься экспортом в такую страну уже не хочется. На прохождение всех процедур могут уйти дни и недели, в то время как отечественный производитель везёт на полки товары без каких-либо препятствий.

Грязные приёмчики тоже приносят хороший результат при политике протекционизма. Можно сказать, что производитель этого сыра очень плохой человек, он живодёр, например. Тогда люди не будут покупать продукцию и переключатся на местных производителей, потому что они хорошие люди. Или сказать что яблоки из какой-то страны конечно вкусные, но сама страна совершенно неправильная и законы там дурацкие и вообще они наши враги. Вы же не будете покупать яблоки у врагов? Берите наши.

На этом фоне можно добавить пропаганду патриотизма. Сам термин важно извратить и представить не как «люби свою Родину», а в формате «ты должен ненавидеть других». Тогда люди, желающие быть хорошими в чьих-то глазах будут покупать отечественное. Даже если оно хуже и вообще некачественное, тем не менее своё, а я патриот, поэтому буду давиться, но радоваться.

Ещё один инструмент — девальвация местной валюты. Иностранцы вкладывают деньги в долларах и примерно рассчитывают какая будет прибыль. Тоже в американской валюте. Но покупатель то платит в своих деньгах, а в условиях их обесценивания инвестиции зарубежного бизнеса в определённую страну перестают приносить прибыль. Придётся либо резко повышать цены, либо терпеть убытки. Такое никому не нужно, поэтому импорт постепенно начинает сокращаться на радость отечественным производителям.

Когда импорт сократился, важно оказать поддержку местному бизнесу. Здесь кроме субсидий применяются льготные кредиты, гранты и господдержка. Например обязательство для всех бюджетных организаций закупать только отечественную продукцию. Чаще всего речь идёт об автомобилях, оборудовании, мебели, одежде. Может хочешь и можешь купить другое, но тебе нельзя.

Польза протекционизма

Дискуссии на тему искусственного импортозамещения всегда очень горячие. Сторонники считают, что это позволит собственным производителям выйти на желаемые обороты, раскрутиться и стать крупным бизнесом, который со временем выйдет на экспорт. С другой стороны зависимость от иностранных поставок снизится до нуля и при проведении внешней политики можно быть полностью автономным, не бояться санкций, отстаивать свою позицию без риска лишиться чего-то важного.

Когда готовый продукт приезжает в страну и попадает на полки, местный бизнес сталкивается с конкуренцией. Падают продажи, выручка, прибыль. Нет возможности платить зарплаты, начинаются сокращения и банкротства. В результате население остаётся без работы, заводы и фабрики закрываются, экономика останавливается. На экспорт возить тоже нечего, потому что ничего не производится. Поэтому импорт нужно запретить.

Между тем экономисты чаще всего высказываются о неразумности таких высказываний. Если завод закрылся, значит его продукция никому не нужна или менеджмент неэффективен. Качественный продукт прорастает сквозь асфальт в условиях жёсткой конкуренции. Тот же apple потеснил blackberry, который к тому моменту буквально монополизировал рынок. Представил совершенно уникальные технологии и обогнал конкурента как стоячего.

Макдоналдс появился там, где кафе росли как грибы после дождя. Но пошёл другим путём, обеспечил невероятно быструю выдачу заказа, отверг идею продавать алкогольные напитки и дал рынку абсолютно новую концепцию ресторана. В 90-е годы кафешек было много, но открытие макдональдса привело к гигантским очередям. Качественному продукту конкуренция ни по чём. Протекционизм же позволяет заполонить полки ширпотребом, зато своим.

В чём он действительно полезен, так это в продвижении продукта в самом начале пути. Этот трюк провернули в Китае, когда начали массовое производство современных автомобилей. Конкурентов с рынка выгнали, помогли отечественным автопроизводителям встать на ноги, а затем вернули конкуренцию обратно. Но к ней все были готовы. Лично я не вижу громкого успеха Китая, качество оставляет желать лучшего, но объёмы продаж впечатляют и с горем пополам поднебесная соперничает с Южной Кореей, Германией и США. Протекционизм сыграл здесь ключевую роль.

Вред протекционизма

Ввозные пошлины не всегда останавливают импорт, но в 100% случаев приводят к росту цен. Если я вёз товар по 100 рублей, но заплатил 30% пошлину, то продавать буду уже за 130. Местные производители даже при возможности реализовывать продукт по 90, не будут этого делать, они тоже взвинтят цены. И мы вместо выгоды для страны получаем инфляцию на головы граждан.

Создавая невыносимые условия для иностранного бизнеса вы гарантированно получите ответные меры. Если условная Германия замучает сертификацией производителей из Франции, то зеркальные меры неизбежны. Вы сократите импорт, к чему так долго стремились, но одновременно с этим потеряете экспорт. Выиграли копейку, проиграли две. Для экспортоориентированных стран это вообще самоубийство.

Протекционизм был бы полезен, если бы в вашей стране было как минимум 5 компаний, производящих высококачественные товары. Например имеется несколько производителей туалетной бумаги, все ей довольны, проблем нет. Зачем вам шестая, которая иностранная? Есть смысл введения эмбарго. Но что если ваши производители не умеют делать что-то качественное?

Их продукция оценивается потребителями как посредственная. Вы блокируете импорт, местный бизнесмен заполняет прилавки отвратительным товаром, выбора у людей нет, имеющееся не нравится. Монополизировали рынок, снизили уровень жизни населения, вот и весь результат.

Конкуренция всегда приводит к улучшению продукта. Ты просто не сможешь ничего продавать, если у конкурента гораздо лучше. В этих условиях усилия направлены на развитие. Когда государство искусственно превратило тебя в лидера отрасли, заботиться о потребителе не обязательно. И так купит, другого то нет! Всю боль протекционизма испытали на себе жители Венесуэлы. Западный мир признали вражеским, импорт закрыли, поддержали местных производителей.

Когда нефть упала в цене, кушать стало нечего, решили выходить на мировой рынок, но вдруг поняли, что ничего не умеют делать. Им просто нечего продавать, потому что поддерживаемые субсидиями предприниматели в условиях отсутствии конкуренции создавали продукты невероятно низкого качества, которые никому на планете Земля не нужны. Однажды Северная Корея откроется, а её жители обнаружат, что никто и никогда не хотел их захватывать, потому что захватывать попросту нечего.

Мы представляем себе готовый продукт как нечто растущее на дереве. Вот автомобиль, его же делают из железа? Что ещё там нужно, пластик и резина. А дальше наши умельцы возьмут и всё соберут, получится что-то типа гранты. Но если открыть капот или посетить конвейер, то стороннику протекционизма придётся схватиться за голову. Львиная доля деталей и запчастей иностранные и произвести точно такие же мы не можем.

Заигравшись в «запретителя» можно столкнуться с дефицитом технологий, например остаться без полупроводников. И всё импортозамещение превращается в пустой трёп. Куры есть везде, а хороший корм для несушек местами. Местные производители то ли не могут, то ли со спросом не справляются и результат можно будет увидеть на ценниках.

Субсидирование отечественных производителей оборачивается ещё одной неприятностью. Покупатель покупает товар, который стоит 100 рублей, за 50. Хорошо. Но недостающую сумму доплачивает государство. Тоже вроде бы неплохо. Но государство берёт эти средства из налогов. И по итогу получается человек платит даже за то, что не потребляет. Вот вы может быть не имеете своего автомобиля, но бензин ежемесячно покупаете, хотя даже не в курсе происходящего.

Резюмируем

Протекционизм образно можно представить как спортсмена, который ездит по соревнованиям, на которых 0 соперников. Вроде что-то делает, показывает какие-то результаты, но медаль добывается не в конкурентной борьбе, а просто за факт приезда на турнир. Это буквально тайная комната, перед вами либо сильный атлет, либо пустышка. Но узнать этого вы не можете.

Сама идея носит положительный характер и призывы звучат красиво, но всё это в истории уже было. Люди пробовали, не получилось. Протекционизм хорош в узконаправленных областях на коротком промежутке времени. Дали возможность подняться и в бой, в мир конкуренции и капитализма. Там и посмотрим умеете вы делать бизнес или прекрасно себя чувствуете исключительно в неравной схватке, когда вам льготные кредиты и субсидии, а соперникам пошлины, дискредитация и эмбарго.

Во всех странах люди хотят гордится собственной, отечественной продукцией. Только в одних делают конкурентоспособный товар, а в других организуют турнир с одним участником и с улыбкой до ушей вешают на него медаль вручая кубок. Японцы сделали тойоту, чехи шкоду, шведы вольво. Автоваз сделал гранту, из-за ухода иностранных производителей повысил цены вдвое, немного порадовался, а потом начал жаловаться на изобилие китайцев. Отсутствует повод для гордости и протекционизм ситуацию не изменит..