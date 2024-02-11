Приватизация в экономике: что это такое, плюсы и минусы

Приватизация в экономике это процесс передачи государственной собственности в частные руки за деньги или на безвозмездной основе. Нечасто встречающееся в мире действие, так как большинство развитых стран практически не имеют на своём балансе предприятия и организации коммерческой направленности. В связи с этим данный процесс случается исключительно при переходе к рыночной экономике от любой иной модели управления, в том числе от госкапитализма, как в России начала 90-х годов.

Цели приватизации

Многие люди искренне не понимают для чего нужна приватизация, поэтому чаще всего объясняют её воровством. Якобы заводы и фабрики принадлежали государство, то есть народу, а потом их похитили злые олигархи, предварительно подкупив чиновников. Таким образом за копейки получили в свои руки активы, которые используют в интересах собственного обогащения, тем самым делая народ нищим. Чтобы не спорить и не ругаться, давайте просто перечислим причины и цели этого инструмента.

Причина первая. К счастью или к сожалению государство в лице аппарата чиновников неспособно эффективно управлять бизнесом. Проблема заключается в том, что госкапитализм построен на владении всеми ключевыми объектами, то есть всё и вся принадлежит правительству. Он является монополистом и единоличным хозяином заводов, газет и пароходов. Теперь задумайтесь, как в такой ситуации можно отслеживать коэффициент полезности каждого руководителя на местах?

У вас есть три завода. Один убыточный совершенно, его продукция не пользуется спросом, товар никому не нужен, но там работают люди. Второй еле покрывает собственные расходы и редко-изредка приносит прибыль. То два месяца выручка хорошая, то на лето сплошные убытки. В среднем за год имеем незначительный плюс. Третий нащупал свою нишу, стал лидером отрасли и от клиентов отбоя нет. Прибыль сумасшедшая, это буквально прорыв!

Вы, как госкапиталист, имеете любопытную картину перед своими глазами. Первый завод пора бы закрыть и всех разогнать, потому что они с утра до вечера штампуют никому не нужную ерунду. Но там работают люди, а вы для них царь и господин, уволить никого нельзя. Очевидным выходом станет отъем прибыли у третьего завода, чтобы покрыть убытки первого. А второй пусть живёт как жил, справляется же как-то.

В итоге работники первого завода чувствуют себя «нормальными» и успешными, они же заняты трудом и получают зарплату. Работники второго гордятся тем, что хоть и не хватают звёзд с неба, но обходятся своими силами. Мотивация третьих упадёт. Зачем прыгать выше головы и повышать производительность труда, если всё равно ничего не изменится? Как получал зарплату 100 рублей так и буду получать. Горбатиться на бедолаг желания нет. Одни не могут, вторые не хотят, эффективность производства остановилась.

Причина вторая. При владении большим количеством различных бизнесов вы должны быть компетентны в каждом из них. А это невозможно. Так руководство страны теряет связь с реальностью и не очень понимает нужды отдельных секторов. Тот факт, что директора сильно зависят от начальства, а работникам вообще без разницы чем заниматься, лишь бы платили, усугубляет положение дел.

Владелец в лице государства ставит план и требует его выполнения. Если не выполнишь, получишь по шапке, поэтому приходится стараться, это вроде как плюс. Но беда в том, что если перевыполнишь, то руководство не станет разбираться в причинах и просто повысит план. Водители, заставшие времена СССР хорошо помнят, как сливали, а порой и сливали в поле солярку. Дали 50 литров, ты обошёлся 40, но об этом лучше никому не говорить, потому что завтра тебе 50 уже никто не даст. Вчера же хватило, значит это возможно, вот и умещайся в новый лимит.

У плановой экономики много минусов, вышеописанный лишь один из них. Порой цена несоизмерима с ценностью. Произвели колбасу, себестоимость которой 10 рублей, но руководство продаёт её за 5, потому что 10 дорого. Недостача покрывается за счёт предприятий, которые тратят на создание продукта меньше ресурсов. Покрывает убытки одних прибылью других.

На коротком промежутке времени это эффективная стратегия, но однажды успешные столкнуться с трудностями, а неудачники не смогут ничем помочь, потому что они продают за рубль то, на что потратили 3. У Венесуэлы дела шли хорошо, до тех пор пока нефть не подешевела. Тут то все и увидели голую попу госкапитализма.

Поддерживать заводы больше нечем, а управлять ими никто не может. Ради сохранения рабочих мест и повышения эффективности разумно было бы прибегнуть к приватизации и рыночной экономике. Но ума не хватило, поэтому продолжаем наблюдать за крахом некогда богатой страны.

Причина третья. Если долго играть в подобные игры, то настанет день, когда социальная сфера начнёт сыпаться. В финансовой грамотности есть термины активов и пассивов, что очень доступно объясняет суть вещей. Государства как правило мыслят идеями бухучета и поэтому раз за разом попадают в беду.

Завод на балансе это здорово, но если он не приносит желаемой прибыли, то вам просто нечем платить по счетам. Построить поликлинику, выплатить пенсии, создать инфраструктуру для городов. На бумаге у вас триллионы долларов, а в кармане пусто. Единственный выход из ситуации — приватизация.

Объекты продаются в частные руки и вы получаете мешки денег здесь и сейчас. Так сделали в 90-е, когда пытались спасти экономику, стремительно разваливавшуюся после застоя и падения цен н нефть до критических уровней. В 1983 она стоила 29 долларов, а в 1988 уже 14. Дыры нужно было чем-то латать и продажа бизнеса стала единственным вариантом.

Многие заводы и фабрики как были неспособными зарабатывать деньги, так таковыми и остались. Новые владельцы выжали что смогли, вернули потраченное и обанкротились. Кто-то попытался предприятие спасти, но не у всех получилось. Платить зарплаты за счёт других заводов было уже невозможно, а сами по себе они оказались полностью бесполезными.

Судьба приватизированных объектов была разной, но государство получило деньги для реализации задуманного. В нашем случае этого тоже оказалось мало, реформаторы требовали сокращение бюджетных расходов, но сделать этого им не позволили. Пришлось выпускать ГКО, но и эта мера успехом не увенчалась. Всё закончилось в 1998 году, спасательная операция пришла к неутешительному финалу — дефолту.

Причина четвёртая. Задача государства в регулировании, а не управлении. Многие десятилетия ряд стран пытались доказать, что это возможно, но покрывшись исторической пылью признали, что потерпели крушение. При капитализме правительство задаёт правила игры и контролирует их соблюдение, а бизнес через сито конкуренции и повышения эффективности труда выживает. Слабые умирают, сильные превращаются в компании с мировым именем.

При госкапитализме государство участвует во всех процессах, устанавливает скрытую монополию, блокирует рыночную экономику и применяет эффект высокого мака. Любимчиков спасает субсидиями, а остальные не могут конкурировать с госкорпорациями. Чтобы было понятно к чему это приводит, вот вам простой факт — почта России. Бизнес неэффективен от слова совсем, при этом управленцы получают огромные премии. При капитализме такая компания погибнет за считанные дни, а на её место придёт кто-то способный наладить все процессы.

Поэтому приватизация это ещё и способ усилить конкуренцию, а заодно снять с государства лишние функции. Вместо бесконечного спасения аварийных предприятий лучше избавиться от балласта и устроить «битву титанов» на открытом рынке. Неудачники уйдут на обочину истории, а успешные компании начнут приносить деньги в бюджет. Они будут платить налоги и создавать рабочие места. Правительство этим заниматься вообще не должно.

Вместо итога

Приватизация это крайне полезный инструмент регулирования экономики. Но у него есть множество нюансов. Если компанию кому-то продали, но государство продолжает спасать её субсидиями и льготами, то весь смысл теряется полностью. Если правительство сохраняет контроль и управление, то можно смело сказать, что никакой приватизации не произошло.

Бюджет получает колоссальную пользу как в моменте, так и в перспективе. Однако если вы не обеспечили необходимый уровень свобод и защиты частной собственности, то весь бизнес загнётся и налоговых поступлений вы не получите.

Приватизация стала символом перехода страны от госкапитализма к капитализму. Впереди демократия, свобода и справедливое распределение благ. Но как показывает практика добиться результата получается не у всех. Завершить приватизацию переходом к рыночной экономике не удаётся, обязательно найдётся тот, кто захочет владеть всем как и прежде. Меняется лишь механизм владения, но сама суть остаётся прежней. Так что приватизация это классно, а вот видимая приватизация совсем нет. И это очень важно понимать, как мне кажется.