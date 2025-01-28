Приват банкинг: что такое банки для миллионеров и какие у них условия?

Приват банкинг это услуга персонального банковского обслуживания обеспеченных клиентов, зародившаяся в Швейцарии. В России VIP сервис долгое время ограничивался личным менеджером и отдельным кабинетом с дорогой мебелью, но на сегодняшний день наконец-то появились дополнительные возможности, ради которых стоит пытаться попасть в категорию элиты. В первую очередь приват банкинг предоставляет услуги и сервисы, которые простым гражданам недоступны. Однако стать особенным клиентом не так просто, для этого придётся положить на свои счета крупные суммы денег. Давайте обсудим детали.

Топ предложений в сфере приват банкинга

Как уже было сказано выше, персональное обслуживание обеспеченных клиентов в России развивалось медленно. Сегодня такие граждане могут рассчитывать на ряд преимуществ перед обычными пользователями банковских услуг и иногда это становится сильной мотивацией. Хочется чуть-чуть поднажать, чтобы депозит позволил перейти в категорию VIP. Ну а те, кто без труда может себе это позволить, могут рассчитывать на возможности, о которых ‘простые смертные» даже не мечтают. Предлагаю вспомнить лучшие предложения на рынке. И не забывайте, публикация носит информационно-ознакомительный характер, это не реклама, я никого ни к чему не призываю.

Финам премиум

Приват банкинг от крупнейшего инвестиционного брокера РФ. Вы наверняка даже не слышали о существовании этого банка, просто потому что он не выдаёт кредиты и ипотеку, не рекламирует свои дебетовые карты. Его целевая аудитория — люди, желающие и способные покупать ценные бумаги, вкладывать в активы, жить на дивиденды. Даже на фоне конкурентов Финам выделяется тем, что его клиенты как правило крупные, с депозитами от миллиона рублей, нередко больше 20 миллионов. При этом премиальное обслуживание доступно при наличии на балансе 8 500 000 рублей. Далее вы поймёте, что это очень низкий порог. Теперь перечислим «плюшки», которые получит клиент.

Банковское обслуживание может показаться стандартным. Здесь повышенный кэшбэк деньгами на карту и начисление высоких процентов на остаток по счёту. Всё удобно и просто, но в целом не удивляет. А вот дополнительные возможности для инвесторов уже кажутся любопытными. Выгодный тариф на сделки с ценными бумагами (0,02%), прямой доступ на рынки США и Азии, уникальные условия по PRE-IPO, доступ к покупке золотых и серебряных монет, возможность организовать личный фонд ЗПИФ.

В приват банкинг от Финам также входят: персональные скидки от ведущих брендов, страхование, доступ к закрытым аукционам предметов искусства, приглашение на бизнес встречи и тематические вечеринки, ВНЖ в ОАЭ под ключ. Персональный менеджер и повышенные проценты по накопительному счёту. Конвертация валют на внебиржевом рынке с минимальной комиссией. Чтобы получить доступ к услуге необходимо открыть счёт и пополнить его на сумму от 8 500 000 рублей, после чего менеджер предложит перейти на VIP обслуживание.

Уралсиб приват банк

Классический набор дополнительных возможностей, среди которых можно выделить хранение золотых слитков и юридическое консультирование. В остальном всё довольно стандартно. Порог входа — 40 миллионов рублей. Клиенты получают пакет Уралсиб private bank lifestyle, в который включены помощь с ВНЖ, сопровождение сделок в сфере искусства и организация лечения. Правда мне не удалось найти информацию о том, как именно всё это происходит. Насколько помощь менеджеров существенна.

Приват банкинг от Т-банка

Т-банк своим vip клиентам предлагает юридические и налоговые консультации, помощь в структуризации активов за рубежом, оформление ВНЖ, содействие с отчётностью в разных юрисдикциях, персональную ленту важных новостей и уникальные интервью с ведущими экономистами, бизнесменами, экспертами. Повышенные проценты и ставки по банковским услугам далее перечислять не буду, они доступны во всех VIP пакетах любого банка. Порог входа от 30 миллионов рублей.

Приват банкинг от Альфа банка

Особенностью этого сервиса с недавних пор стала возможность купить бриллианты и заказать услуги инкассаторов. Упор Альфа также сделал на образование, с приват банкингом вам помогут поступить в ведущие школы и университеты, получить гражданство в обмен на инвестиции, воспользоваться арендой самолёта и премиум автомобилей. Порог входа для москвичей 60 миллионов, для остальной России 30.

Приват банкинг Сбера

Зелёный банк выделяется на фоне остальных, так как стать VIP клиентом здесь можно имея на счетах сумму свыше 100 миллионов рублей. Взамен вы получите привычные повышенные ставки и проценты, персональную аналитику по экономике и фондовому рынку, «плавающие депозиты» привязанные к ключевой ставке ЦБ, возможность покупать бриллианты. Телемедицина и компенсация части расходов в ресторанах аэропортов, разработка инвестиционной стратегии, консьерж-сервис, множество услуг в области лайфстайл, личный консультант по налогам.

Приват банкинг от ВТБ

Удивительно то, что здесь набор услуг практически идентичен тем, что предлагает Сбер, но порог входа значительно ниже, всего 15 миллионов рублей. Юридическое консультирование будет полным (от наследования до изучения судебных практик), помощь с отчётностью зарубежных компаний, принадлежащих клиенту, личный менеджер по вопросам инвестиций в цифровые и реальные активы, например недвижимость, драгметаллы, предметы искусства. И депозит с плавающей ставкой тоже в пакете.

Насколько приват банкинг популярен?

В России банки буквально проспали возникновение новой ниши. Они не учли потребности и интересы состоятельных клиентов, поэтому приват банкинга не было вовсе, либо он ничем не отличался от обслуживания рядовых граждан. В 2012 году VIP клиентов было всего 10 000, в то время как долларовых миллионеров в одной только Москве 88 000. И ещё 44 миллиардера. За пределами МКАДа их количество явно не меньше, но сервиса для этих людей фактически не существовало.

На сегодняшний день происходят кардинальные изменения, премиальное обслуживание становится всё популярнее. В первую очередь это связано с тем, что предложений для состоятельных граждан очень много и это только начало. Перечисленные выше преимущества можно считать вершиной айсберга, в действительности вип клиент получает гораздо больше. Каждой бабушке персонального менеджера не назначишь, а вот сосредоточиться на обладателях солидного капитала можно запросто. И чтобы привлечь к себе таких людей, приходится выявлять их потребности, чтобы удовлетворить любые желания. Иногда даже доступ к элитному алкоголю становится серьёзным аргументом для подключения услуги.

Логика здесь довольно простая. Намного выгоднее и проще обслуживать 10 клиентов с капиталом по 100 000 000, чем 100 000 клиентов, имеющих по 100 тысяч рублей на карте. Предполагаю, что в ближайшее время борьба за состоятельных граждан начнётся нешуточная. Банкам придётся создать уникальный сервис, закрывающий все потребности клиента, в противном случае он уйдёт к конкуренту. В вопросах приват банкинга Россия отстаёт от Европы и США как минимум лет на 10 и вероятнее всего за этот срок VIP обслуживание совершит гигантский скачок в развитии. В 2012 году ВИПов было 10 000, в начале 2025 их уже 70к. Будем наблюдать и стремиться к тому, чтобы стать частью элиты.