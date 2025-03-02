Принцип «заплати сначала себе»: что это и как работает?

Принцип «заплати сначала себе» это правило управления личным бюджетом, которое основано на выведении в приоритет своих потребностей при распределении поступающих финансов. В обычной ситуации человек платит сначала государству, затем всем остальным и если вдруг остаётся что-то в конце месяца, может направить средства на создание капитала. Принцип «заплати сначала себе» меняет всю конструкцию и любые поступления на свой счёт человек сначала тратит на активы и только потом переходит к прочим расходам. Далее обсудим это подробнее.

Два вида доходов

Наверняка вы слышали такие народные термины как грязная и чистая зарплата. По сути это доход индивида до и после уплаты всех налогов и сборов. Государство себя дураком не считает, поэтому забирает своё ещё до того как вы получили смс о получке. Многие люди думают, что речь идёт исключительно об НДФЛ, поэтому давайте на всякий случай вспомним что мы отдаём разным бюджетам.

Грязные доходы

Начнём с НДФЛ. Уже здесь вас ждёт маленький математический фокус, потому что вы наверняка думаете, что платите 13% налог, ещё 5,1% в ФОМС, ещё 2,9% в ФСС и 22 в ПФР. Итого 43%. Если ваша зарплата 50 000 на руки, значит государство забрало 21 500 по формуле 50к+43%. Но на самом деле всё гораздо сложнее, потому что ндфл рассчитывается не просто как 13%, и с использованием хитрости, а именно: ЗП на руки / (1-13%). Теперь давайте считать.

Формула (1-13%) даёт нам коэффициент 0,87. Теперь представьте, что работодатель согласился платить вам 50к. Он должен перечислить за вас в виде НДФЛ не 6 500, как вы думаете, а «50 000 / (1-13%) = 57 471. То есть 7 471. Круто? Давайте пойдём дальше. Все страховые взносы, а именно ПФР, ФСС и ФОМС в совокупности составляют 30% и рассчитываются они от суммы с учётом НДФЛ. Таким образом нам нужно 57 471 умножить на 30%. Получим 17 241.

Ну, дальше совсем просто. Складываем 17 241 и 7 471, получаем 24 712. А вы думали 21 500. Более того, есть люди, которые знают только про НДФЛ, а всё остальное по их мнению берётся из воздуха. По факту за вас всё это платит работодатель, поэтому когда в следующий раз будете жаловаться на жадных начальников вспомните, что он готов платить вам гораздо больше и делает это исправно, просто государство не собирается ждать когда вы там принесёте ему денежки, оно забирает всё необходимое сразу. Если ваша зарплата 50 000 рублей в месяц, то знайте, руководитель платит вам 74 712.

Расходуются эти деньги на усмотрение тех, кто принимает законы и управляет бюджетом страны. Не бывает понятия маленькие и большие налоги, бывает понятие эффективности их распределения. Когда вы говорите «государство должно содержать всех мам с детьми», не обманывайте сами себя, по факту вы говорите «я хочу содержать всех мам с детьми». Когда вы говорите «у депутата хорошая зарплата», это означает «я плачу депутату хорошую зарплату». Фраза «директор пенсионного фонда получил премию в миллион рублей», на русский язык переводится как «я (и все остальные работающие люди) заплатил директору пенсионного фонда миллион рублей».

Все занятые в бюджетной сфере получают деньги из налогов и взносов граждан. Поэтому довольно глупо удерживать ндфл с бюджетников, это по сути пустая трата времени. Думаю тут всё понятно, можно переходить ко второй части.

Чистые доходы

Ну вот, вроде как с государством рассчитались, оставшиеся деньги можно наконец-то потратить на себя любимого. Наверняка вы додумались как можно обдурить систему, мол я работаю неофициально и скрываю свои доходы, поэтому государству ничего не плачу. Вы хитрец, но систему не обманули, потому что она учла наличие таких умников. Так и появился НДС, который человек уплачивает с абсолютно любой своей покупки. Захотел мороженку, минералки, сока, купил бензин, кроссовки, штаны или дезодорант, заплати 20%. На некоторые социально значимые товары 10%.

По итогу человек, получивший на руки 50 000 рублей, уже заплатил государству 24 712 и в ближайший месяц, потратив заработанное, перечислит ещё 10 000. Потратит 40, но отдаст 50. Все эти налоги и сборы аккуратно вшиты в цены, большинство людей этого не видят и ничего об этом не знают. В США немного иначе, там на полках магазина вы видите стоимость товара, а все сборы добавятся на кассе. Это, кстати, очень неудобно, потому что ты вроде рассчитал бюджет, а потом вдруг выясняется, что заплатить нужно гораздо больше. Зато видишь на что идут деньги. В общем сами решайте как лучше. Но в обоих случаях государство своё заберёт.

После того, как вас обобрали второй раз, вы всё же вздыхаете с облегчением. Всё всем отдал, остатки принадлежат мне. Тут тоже есть нюанс. Взамен на эти свои остатки вы что-то получите, какие-то товары и услуги, но всё же вы отнесёте их другим людям. Парикмахеру, за то что подстриг, продавцу, за то что отдал вам хлеб, автомойщику, за то что оттёр пятна грязи с кузова. Если завтра вы перестанете работать, то все товары и услуги закончатся, вы много лет трудились, получали деньги в одном месте и относили их в другие места. Сами остались ни с чем. Себе так и не заплатили.

Что значит заплатить себе?

Чтобы понять как это устроено, предлагаю вспомнить старую шутку. «Один говорит второму — если бы ты не пил пиво, то за последние 30 лет смог бы накопить на мерседес. Тот спрашивает в ответ — ты пьёшь пиво? Не пьёшь? Так где же твой мерседес?!» Анекдот увлекательный, сам его очень люблю, но давайте попробуем разобраться почему же у этого умника с мышлением математика до сих пор нет мерседеса? Пиво он не пьёт, значит деньги не потрачены на ерунду. Только беда в том, что и на мерседес они тоже не потрачены!

Заплатить себе, значит приобрести актив. А актив это всё, что приносит деньги без ваших усилий. Своя квартира частично может считаться активом, если она адекватна вашим доходам. Например, однушка для одинокого мужчины с зарплатой 30к это источник спокойствия (не нужно думать где переночевать) и экономии средств (расходы меньше, чем съём жилья). А вот трёхэтажный коттедж для него будет пассивом, потому что сожрёт всю прибыль и заставит залезть в долги.

Акция публичной компании это актив, потому что приносит дивиденды, которые кроме всего прочего растут год от года. Финансово грамотные люди не спекулируют ценными бумагами, не стремятся купить за 100 и продать за 200. Они увеличивают количество бумаг и тем самым становятся всё богаче, потому что ежегодно получают всё больше и больше пассивного дохода.

Банковский вклад активом быть не может, потому что вы держите деньги в деньгах. Вам платят процент на имеющуюся сумму, следовательно при желании государство просто включит печатный станок и обесценит ваши сбережения. Банк выплатит обещанные проценты, но покупательская способность денег рухнет. В России на эти грабли наступали уже очень много раз, но урок не усвоили. На момент написания статьи на депозитах находится 60 триллионов рублей, принадлежащих физлицам. При ускорении инфляции у них на руках останутся бумажки и в мобильном приложении по-прежнему будут отображаться цифры, но актива нет, а деньги будут обесценены.

Поэтому первое, что нужно сделать, это научиться отличать деньги от активов. Второе — активы от пассивов. Третье — начать платить себе, то есть покупать активы. Вот такая простая конструкция спрятана в этой фразе и чтобы её объяснить, пришлось расписать длинный текст. Но теперь вроде как всё встало н свои места и таинственное исчезновение мерседеса вскрылось.

Вместо итога

Математик не потратил деньги на пиво, но и активы не приобрёл. Он забыл о том, что экономика не может быть статичной. Здесь любой человек всегда платит кому-то. Если не хочет себе, значит отдаст другим. Фантазёры, мечтающие вернуться в СССР, очень часто приводят в пример бесплатную медицину и такое же бесплатное жильё. В Союзе наверняка было здорово, по крайней мере моим родителям нравилось и ностальгия с ними тоже случается, но когда я слышу фразу «было бесплатно», у меня внутри всё переворачивается.

Не было ничего никогда за просто так. Врач, который тебя принимал в поликлинике, получал заработную плату. Строитель, построивший твою конуру с 4 метровой кухней, получал заработную плату. Тот мужик, который делал кирпичи для твоей пятиэтажки, тоже зарабатывал деньги. Более того, ты, обожатель халявы, тоже ежемесячно ходил в кассу и требовал какие-то деньги! Бесплатно работать не хотел почему-то. И как же всё это укладывалось в твои представления о щедром государстве?

Очень просто всё там укладывалось — государство забирало у всех, всё, сразу. Деньгами распоряжались на своё усмотрение. Захотели, квартиру тебе выдали. Захотели, плату за приём в поликлинике отменили. А зачем лишняя волокита, все деньги уже получены. Ты может никогда у стоматолога не был, но платил за него регулярно. Сейчас ничего не поменялось, экономика всегда будет устроена так. Вот ты может не ездишь на машине, бензин тебе даром не нужен. Но открой интернет и прочитай о том, что государство субсидирует цены на топливо. Средства взяты с налогов, которые ты заплатил и не заметил. То есть бензин ты покупаешь исправно, каждый день. И так во всём. Пока два дурака с пеной у рта спорили что лучше, капитализм или социализм, СССР или Россия, Канада или Эфиопия, с них брали всё, что можно и позволяли спорить дальше.

Государство заберёт свою долю от твоих усилий при любых раскладах. Называйте свою экономику как хотите, хоть капитализм, хоть социализм. Все всё оплатят, только схема будет немного отличаться. Но какая-то часть средств будет выдаваться на руки. В СССР это были 100 рублей, где-то в США люди забирали 1 000 долларов, в какой-нибудь Швейцарии человек получает 6 000 франков, испанец довольствуется 3 000 евро. Всем вообще плевать какие цифры нарисованы на фантиках и как устроено их движение в каждой отдельно взятой стране.

Сильная экономика от слабой отличается тем, что в ней есть возможность купить активы и эти активы защищены государством как право собственности. А ещё тем, что люди финансово образованы и прекрасно понимают как всё устроено. Львиную долю дохода они так или иначе отдадут государству. Затем в обмен на блага, хотелки и закрытие потребностей отнесут другим людям остатки. И поэтому при получении заработной платы важно успеть заплатить себе.

Недавно под одной из статей прочитал комментарий мужчины, который написал — как слышу про то, что 10% дохода нужно инвестировать, сразу смеяться хочется. Ну, смейся. Только хорошо смеётся тот, кто этому правилу следует и глядя на тебя приходит в недоумение. Это же ты получается зарабатываешь деньги, часть вообще не видишь, остатки получаешь и целый месяц носишь в разные места, оставаясь ни с чем. Показателем твоей эффективности служит не уровень жизни прямо сейчас и не цифры в выписках банка, а количество активов. И чтобы эти самые активы появились, потом преумножились и в конце концов могли тебя обеспечивать, ты должен научиться платить себе сразу, как только получил деньги на руки. Потом неси их куда хочешь, но про себя любимого не забывай. Иначе получается какая-то ерунда. Принцип белки в колесе.