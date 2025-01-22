Принцип Дилберта: кто ничего не умеет, тот руководит

Принцип Дилберта это правило, согласно которому на руководящие должности и позиции начальства назначаются наименее компетентные люди, чтобы они не наносили вред рабочему процессу. Вывод сделан на основе наблюдений Скотта Адамса и опубликован в формате комиксов. Изначально идея казалась людям смешной, но чуть позже многие обнаружили, что в реальной жизни всё именно так и происходит — карьерный рост получают не опытные, знающие сотрудники, прошедшие путь от низов до верха, а самые некомпетентные, как правило нанятые из вне.

Теория заключается в том, что бездарному человеку некуда пойти и на какую бы должность его ни приняли, он везде сможет нанести ущерб. Руководящая позиция минимизирует риски, не позволяя ничего сломать и разрушить. Всеми реальными делами заняты профессионалы, в то время как бездарь имитирует бурную деятельность, будучи начальником. В случае успеха считает себя гениальным управленцем, а в случае провала кричит на подчинённых убеждая окружающих в том, что «царь хороший, бояре плохие». Но для чего мы вообще продвигаем и терпим откровенных болванов, возомнивших себя руководителями и так ли они безобидны? Принцип Дилберта даёт ответы на все вопросы.

Отличие лидера от руководителя

Во-первых мы до сих пор не научились отличать лидера в какой-либо сфере от руководителя в ней же. Большинство сотрудников хотят заниматься определённой работой, не навешивая на себя дополнительных функций, поэтому к лидерству не стремятся. Давайте кратко вспомним теорию. Человек, который отлично справляется с поставленными задачами, может развиваться в этом направлении до тех пор, пока окружающие не захотят повторить его успех. Тогда коллеги начинают спрашивать совета и копировать его подходы с целью достижения того же уровня компетенции, что в результате благоприятно сказывается на продуктивности.

Совмещая роль исполнителя и наставника он становится лидером и в какой-то момент все хотят освободить его от прямых обязанностей, закрепив за ним должность начальника. Мы поняли, что ты профессионал, давай теперь ты будешь передавать опыт новичкам, контролировать процесс и продолжать давать советы, чтобы нас стало больше и твои навыки перешли остальным. Тогда специалистов станет много и это пойдёт на пользу обществу. Далее он может зарекомендовать себя в обучении и эффективном надзоре, что станет поводом для дальнейшего карьерного роста.

Руководитель не проходил этот путь. Начальником автобазы могут назначить человека, который не знает как завести Камаз. Менеджером проектов чаще всего назначается человек, который никогда не создавал и не развивал своих проектов. Главным редактором реально поставить того, кто никогда не был писателем. Не бывает так, чтобы дворниками командовал бывший дворник. Мы убеждены, что выполнять работу и управлять рабочим процессом это абсолютно разные должности. Следовательно карьерного роста в прямом смысле этого слова не существует, подчинённые подчиняются, а руководители двигаются вверх по должностной лестнице. Разные миры.

В этой ситуации получается парадокс. Людей изначально делят на тех, кто работает работу и тех, кто контролирует и руководит. Только есть один нюанс — вторые неспособны реализоваться в первой группе. Она понимают, что выполнять задачи на земле у них не получается, не хватает компетенции, талантов, знаний, навыков. Они просто не откликаются на такие вакансии. Вместо этого им приходится искать знакомых для назначения повыше или получать образование, способное открыть дорогу в кресло начальника. На выходе получаем забавную картину, описанную Скоттом Адамсом — кто ничего не умеет, тот руководит!

Как понять, что в вашей системе преобладает принцип Дилберта?

Короткий ответ звучит так — бюрократия. Чем её больше, тем выше вероятность наличия поломок в системе иерархии. Для понимания процесса предлагаю подумать над тем, как бездарным людям сохранить свои позиции и не оказаться на бирже труда без возможности получить хоть какую-то вакансию. Представьте, вы абсолютно ничего не умеете делать, но очень хотите жить хорошо. Как быть?

Во-первых необходимо обеспечить соблюдение правила — рабочие работают, руководители руководят. Нельзя допустить пересечение двух этих линий. В противном случае всем станет очевидно, что король голый (начальник некомпетентный). При любом экзамене вылезут наружу все пробелы в знаниях и навыках. Окружающие начнут интересоваться, как так вышло, что абсолютная бездарность забралась так высоко по карьерной лестнице? Поэтому вам придётся навсегда разделить рабочих и начальство. Никто не говорит «благодаря токарям Иванову и Петрову завод повысил качество», все говорят ‘под руководством Николая Николаевича завод стал работать лучше!». Хотя он понятия не имеет как запустить станок и как устроено производство.

Во-вторых вам придётся отсечь всех конкурентов. Завтра любой подчинённый может заявить о своём желании занять должность выше, а коллеги его поддержат, посчитав достойным кандидатом. Допустить этого никак нельзя, поэтому необходимо ввести огромное количество требований, среди которых разрешения, допуски, дипломы. Необходимо получить тонну бумажек, чтобы иметь право стать начальником. Только если бездарю нечем заниматься и он с самого начала собирает все эти «справки», то человеку, который реализовывался в профессии, просто не до этого. В результате когда он созреет для карьерного роста, перед ним возникнет бюрократическая волокита, выбраться из которой не получится при всём желании. Бездарный начальник похлопает по плечу и скажет — Василий Михалыч, ты большой молодец, тебя бы в директора перевести, но понимаешь, образования у тебя нет, бумажка нужна, а у тебя она отсутствует..

Бюрократия становится мощным инструментом устранения конкурентов и ещё больше усиливает разрыв между рабочими и руководителями. Большинство представителей первой категории не хотят расти, им нравится их должность, но остальные при всём желании не могут этого сделать. Отработай хоть 20 лет, но когда вакансия освободится, на неё назначат человека с улицы. Он скорее всего ничего не понимает в процессе создания продукта или услуги, просто у него есть бумажка, говорящая о том, что он не какой-то там слесарь, а самый настоящий босс!

Может ли принцип Дилберта быть полезным?

На удивление, да. Таланты и навыки даны не всем, очень часто человек бездарный не потому что глуп, а потому что не вписался в современную экономику. Он не может найти своё место, проспал этап самоактуализации, с рождения не наделён способностями, необходимыми для выполнения востребованных задач. Если общество о нём просто забудет, то ему придётся искать иные способы выживания. В развитых экономиках с прогрессивной шкалой налогообложения такие граждане существуют на субсидии. Рабочие платят бездарям за то, чтобы те не доставляли проблем. Мы вам денежку, а вы сидите тихо, не грабьте и не совершайте разбойных нападений. Мы конечно можем всех вас посадить в тюрьмы после совершения преступлений, но так вы всё равно сядете нам на шею. Уж лучше давайте договоримся.

Но бывают ситуации забавнее. Если человек не очень хорошо справляется со своими прямыми обязанностями или по крайней мере не выделяется на фоне остальных, но при этом обладает высоким эмоциональным интеллектом и хорошо знает потребности коллег, то его запросто могут выдвинуть на пост руководителя. Пользы на работе от тебя немного, но ты способен представлять наши желания и нужды, можешь организовывать процесс тем, что будешь слушать о проблемах и пытаться их решить. Пока мы заняты трудом, от тебя требуется создание условий.

Такие люди действительно могут быть полезны, потому что они помогают исполнителям быть эффективнее. Тогда по факту вами руководит бездарь, но он не мешает вам, а напротив, содействует. Не усложняет жизнь, а всеми силами упрощает её. Не устраивает бюрократию, не создаёт барьеров, а обеспечивает атмосферу, при которой легче самореализовываться. Только тут тоже есть нюанс — зарплата такого руководителя не может быть выше, чем у подчинённых. Как правило она даже ниже.

Как повысить компетентность руководителей и продуктивность рабочего процесса?

Основная проблема принципа Дилберта в том, что руководящие должности не может занять компетентный человек. Вся система выстроена так, что рабочие и начальство изначально отсекаются друг от друга. А те, кому удалось добраться до заветного кресла настолько боятся вылететь оттуда как пробка из бутылки, что вынуждены ужесточать правила, нормы и требования, чтобы сделать из бюрократии непреодолимый барьер для желающих сместить босса. Приходится «держаться за трон», так как потеряв его, бездарь теряет всё.

Обеспечить правильную иерархию

Единственным требованием к руководящей позиции должен стать опыт и компетенция на нижестоящей позиции. Начальником автобазы может стать только бывший водитель. Главным редактором, вчерашний автор. Начальником службы безопасности, охранник. Это во-первых привлечёт в нижнюю часть иерархии профессионалов, которые не просто справляются со своими обязанностями, но и стремятся достигнуть того уровня навыков и знаний, который позволит им двигаться по карьере. Поднявшись выше они смогут передавать опыт новичкам и понимать их потребности для обеспечения условий труда.

Обеспечить сменяемость лиц на позициях

Все должны точно знать когда освободится та или иная должность. Исключая форс мажоры и трагедии, такие как смерть руководителя, в компании необходимо сформировать прозрачные правила ухода со своего места. Первое условие это пенсионный возраст. Его не просто так дают, человек после 60 уже не может оставаться компетентным и актуальным времени. Его разрыв с молодым поколением настолько большой, что он уже не понимает их потребностей. Опыт это хорошо, но мир не стоит на месте, ваши навыки и знания в современных реалиях теряют свою ценность. Полвека назад это работало, сегодня уже нет. Второе, третье и четвертое условие необходимо определять индивидуально, исходя из сферы деятельности компании. Это может быть срок (например 5 лет на одной должности, дальше рост, возвращение на прежнюю позицию или увольнение), а также снижение показателей ( понижение в должности или увольнение за необоснованную потерю эффективности).

Тестирование сотрудников

Успешный бизнес всегда готов к глобальным изменениям. Мир может перевернуться с ног на голову и компетентность действующих сотрудников в одночасье окажется под вопросом. Вы должны знать способности каждого и развивать их в рамках корпоративного обучения, курсов личностного роста. В случае форс мажора у вас всегда будет обойма специалистов, способных пойти на карьерный рост без сверхусилий. Это позволит пережить трудности и своевременно заменить одного человека другим. Если вы всё чаще повторяете, что без конкретного начальника всё развалится и без него никак не обойтись, значит принцип Дилберта съел вашу систему. Скорее всего вами руководит бездарь, который устранил всех конкурентов, сломал иерархию и увеличил разрыв от подчиненных настолько, что после его ухода от вашей компании останется выжженное поле.