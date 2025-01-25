Принцеждалка: кто это на мужском жаргоне?

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Принцеждалка это оскорбительное и унизительное выражение, обозначающее одинокую девушку старше 30 лет с завышенными требованиями к мужчинам, отказавшую в сближении тому, кто это предлагал. Она объясняет свои ожидания тем, что достойна лучшего и не собирается размениваться на что попало, в то время как идеальный принц до сих пор не найден и окружающим кажется, что пора снижать планку, чтобы не остаться старой девой.

Принцеждалки часто становятся объектом насмешек и презрения, что ещё больше усиливает их убеждения по поводу противоположного пола. Мужчины сами доказывают ей, что не соответствуют даже минимальным критериям нормальности, так как после каждого отказа начинают нервничать, обзываться и «лить помои».

В результате она продолжает дистанцироваться, ещё выше задирая собственные ультиматумы, но подстраиваться под ‘увядающий товар»( со слов мужчин) уже никто не хочет. И конфликт этот только набирает обороты. Давайте сегодня попробуем выяснить кто такие принцеждалки и откуда они берутся.

Расшифровка термина

К принцеждалкам относят две категории женщин. И те и другие достигли 30 летнего возраста, до сих пор не имеют детей и чаще всего никогда не состояли в длительных, здоровых отношениях. Не получили опыт эффективного взаимодействия с отцом, подсознательно обижены на представителей сильного пола, требуют от них доказательств и гарантий.

Хотят быть уверенными в щедрости, надёжности, преданности и верности спутника, устраивают полосу препятствий, ориентируются на поступки символизирующие всё вышеперечисленное. Но в этот момент разделяются на две противоположные группы.

Группа первая. Очень красивая девушка, которая с подросткового периода ощутила все прелести и возможности своей внешности. Перед ней открыты все двери, она получает массу комплиментов, за ней постоянно кто-то ухаживает. Получить блага за красивые глаза это про неё. Каждый предлагает что-то более ценное, чем предыдущий.

Вокруг такой принцеждалки всегда образуется конкурентная среда и выбор настолько огромен, что приходится искать дополнительную значимость. Все симпатичные, ты то чем лучше остальных? Цветы мне и так дарят, чем твой букет приятнее? В кафе за меня кто угодно заплатит, как ты собираешься выделяться из толпы? Мне и дикпики шлют и деньги дают и доброго утра желают и говорят что я богиня. У меня всё есть, почему я должна из всего многообразия мужчин отдать предпочтение тебе?!

Естественно в такой ситуации абсолютно средние парни остаются за бортом внимания и получают только грубые отказы. Ты настолько никчёмный, что даже отвечать тебе смысла нет. Серый, скучный, обычный, простой, «ниочёмный». Она всех отшивает, мужчин это оскорбляет и они пытаются хоть как-то восстановить баланс значимости, оскорбляя женщину. С кошками будешь жить. Чо ж ты такая классная нафиг никому не нужна? И вообще написал просто от скуки, на самом деле ты страшненькая для меня. Фу.

Группа вторая. Серые мышки, которые либо похорошели с возрастом, но сохранили дефицит внимания, либо не похорошели до сих пор, но всё ещё хотят быть любимыми как принцессы в сказках. Недостаток заботы усиливается тем, что все богатые и влиятельные мужчины смотрят на других, не воспринимая её всерьёз. Может возникать зависть к содержанкам.

Такие девушки стремятся компенсировать дефициты за счёт партнёра, выдвигая ему ультиматумы. Ты должен то, это, третье, пятое, десяток. Сказать «ради меня вон чего делают, а ты ничего не можешь», не получается, потому что толпы поклонников из списка форбс не наблюдается. Поэтому принцеждалки такого типа используют давление моралью и хитрые манипуляции, раздавая звания нормальный и ненормальный мужик. Первых, согласно их убеждениям, уже не осталось. Вымирающий вид.

Вот и ты такой же. Никакущий. Естественно такой формат диалога приводит к очевидным последствиям. Она ждёт и требует, не получает, расстраивается и обижается. Правильнее сказать разочаровывается. Он получает удар по самооценке и в попытках спастись отвечает оскорблениями. Ты то куда, крокадилиха! Я могу обеспечить женщину, но красивую, а тебе счастливый билетик выпал, а ты ещё выпендриваешься. Бери чо дают, а то так и помрёшь одинокой бабкой!

Особенности поведения

Есть такое понятие как предвзятость. Это когда мы ещё не знакомы с объектом и его характеристиками, но уже имеем некое представление о нём. Например, вы идёте к врачу и друг вам говорит — «сходи конечно, но там бестолочь полнейшая, она моей маме таблетки выписала самые дорогие, а толку от них ноль. Видимо работает на фармкомпании и за процент штампует рецепты на их продукцию!»

В результате отношение к этому доктору у вас будет предвзятое, основанное на левой информации либо стереотипах. Все врачи участвуют в заговоре, я не буду покупать то, что мне выписывают! Так вот у принцеждалок похожая ситуация, они «абсолютно точно знают», что все мужчины инфантильны и нужно им только одно. Поэтому всегда на готове, чтобы не допустить обмана, не быть использованными.

Следовательно при знакомстве и общении задача парня не в том, чтобы насладиться свиданием и немного узнать друг друга, а в том, чтобы перевернуть её изначальное мнение, доказать обратное. Потребуются сверхусилия, а любая мелкая осечка отбросит вас на километр. Не заплатил за кофе, хм, всё понятно с этим нищебродом! Приехал на рено логан, всё ясно, бедолага! Явился без цветов, ну я так и думала, от этого ничего хорошего не жди, хотел на халяву интим получить.

Любая информация ещё до её поступления окутана негативными оценками. Вам придётся быть не просто нормальным, вы должны удивить и оторваться от конкурентов на три корпуса, просто чтобы принцеждалка обратила на вас внимание. Если вы не на голову выше её образа идеального мужчины, то шансов попасть в зону интересов практически нет.

Далее следует попытка сделать спутника фоном. Иногда девушка с помощью мужчины пытается доказать свою правоту, якобы она так долго ждала и хранила себя для принца, потому что точно знала — он существует и она его достойна! Партнёр обязан быть таким, чтобы у подруг отвисла челюсть и прежние ухажёры с огорчением признали, что они были отшиты не зря. Следовательно на мужчину падает огромный груз ответственности, он вынужден играть в эту игру. Стать фоном для её театра.

Следом идёт компенсация. К сожалению люди, которые сделали ставку на партнёра, забывают о саморазвитии. Девушка считает, что её ценностью является внешность или соответствие традиционным ценностям, якобы любить её должны именно за это. Всё остальное ерунда. И с годами она просто не добивается успеха ни в чём другом, следовательно все дефициты копятся, в надежде отыскать наконец того рыцаря, который решит все проблемы.

Обеспечит, купит квартиру, машину, свозит на море, позволит не работать. Закроет эмоциональные дыры, окутает любовью, заботой, лаской. Будет носить на руках и разрешит погрузиться в сказку, где она маленькая принцесса за спиной сильного богатыря. Чем дольше принцеждалка ждёт, тем больше ей должен представитель сильного пола.

Вместо итога

Принцеждалка это оскорбление и психологи не устают повторять, что использовать подобные выражения категорически недопустимо. Уверенные в себе мужчины просто не видят взаимности и уважения к себе, ощущают нарушенный баланс значимости и потому не соглашаются на продолжение коммуникации. Вежливо говорят о желании прекратить общение, аккуратно уходят.

Те, кто опускаются до оскорблений, попадают в ловушку собственной психики. Их самооценка лежит на дне, а отказ женщины, к которой ты тянулся, становится тяжёлым ударом. Чтобы спасти себя от множества негативно окрашенных эмоций, хочется понизить значимость собеседницы, опустить её на несколько этажей ниже, чтобы разорвать дистанцию и не чувствовать себя букашкой на фоне Богини.

При чём отвержение со стороны красивой женщины пережить проще, зачастую это мотивирует парней. Шутка про то, что самые успешные представители сильного пола однажды были посланы привлекательной девушкой, имеют под собой основания. В такой ситуации хочется стать великим, знаменитым и богатым, чтобы спустя годы сказать — помнишь ты меня сбрила? И кто ты теперь? Могла быть моей женой, жить как королева, но ты совершила ошибку! Мучайся, ведьма!

А вот серые мышки, столкнувшиеся с дефицитом внимания и признания, нередко оказываются в затруднительном положении. Отказы с их стороны вызывают наибольший негатив. Мужчине сложно смириться с тем, что его отшила даже такая. Казалось бы, ей нужно соглашаться на любые предложения, но девушка даже будучи «никчёмной» по его мнению, не видит в нём никакой ценности. Это всё равно что отправить резюме в Почту России и получить отрицательный ответ. Ничего обиднее случиться уже не может.

Поэтому парни не стесняются в выражениях, это больно бьёт по психике несимпатичной принцеждалки, возникает презрение и ненависть к мужчинам. Формируется убеждение, что все представители сильного пола токсичные, агрессивные и грубые. Любви всё ещё хочется, но отвечать согласием первому встречному было бы глупо, а отказы оборачиваются эмоциональным насилием. Хочется изолироваться и вообще ни с кем не контактировать. Даже здороваться в ответ желания нет, только и это тоже приводит к оскорблениям.

Принцеждалка может унизить мужчину и за это их ненавидят. Но нельзя забывать о том, что мы своими собственными руками их создаём. Если бы парни перестали конкурировать за внимание девчонок и не соревновались бы друг с другом в ухаживаниях, красивые женщины чаще ориентировались бы на эмоциональный комфорт и собственные чувства. Делали бы правильный выбор и были счастливы в действующих отношениях.

А так очень трудно выбрать, когда стая дураков как мальчишки в песочнице сражаются за игрушку. Хотя каждый понимает, что игрушка эта ему не нужна. Ещё хуже обстоят дела с серыми мышками. Многие парни, понимая что не могут заинтересовать нормальную девушку, сильно снижают планку, специально ищут обладательниц плохих фотографий и неинтересных страниц в соцсетях. Пишут им, надеясь на 100% положительный исход. А потом собственную никчёмность перекидывают на собеседницу.

Принцеждалка это плохо. В первую очередь потому что такая девушка вынуждена искать опору во внешнем мире. Она пытается скинуть свою личную зону ответственности на мужчину, вступает в конфликт с противоположным полом и зачастую оказывается неготова к ответной реакции. Но важно помнить и тот факт, что всех принцеждалок создали мы. И уж если кому-то хочется, чтобы их стало сильно меньше, то начинать нужно с себя. Стройте коммуникацию правильно и тогда вы перестанете быть источником психоэмоциональных травм, а ваши эмоциональные ресурсы перестанут расходоваться на оскорбления и гнев.