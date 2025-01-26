Примитивная идеализация: почему от любви до ненависти один шаг?

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Примитивная идеализация это защитный инструмент психики, основанный на поиске объекта всемогущества с целью обеспечения своей безопасности. В нормальном состоянии быстро проходит все стадии и исчезает полностью примерно в подростковом периоде. Однако довольно часто по его причине личность не развивается, застревая на одном из этапов взросления, что приводит к инфантильности и зависимости от значимого человека. А сам этот человек наделяется несвойственными ему в действительности характеристиками, такими как всемогущество, сверхспособности и влиятельность.

Как возникает и для чего нужна примитивная идеализация

Примитивная идеализация впервые возникает в раннем детстве, когда малыш начинает исследовать мир. Он ничего не боится, хватает всё подряд и лезет в самые опасные места, так как искренне считает себя всемогущим. Если вдруг что-то не получается, использует плач и истерику как метод вовлечения взрослых в свою деятельность. Родители тут же прибегают, решают все проблемы и вытаскивают из любых неприятностей. Как только опыт неудачных попыток накопится, ребёнок поймёт, что сверхспособностями лично он не обладает, но вот маме или папе по плечу вообще всё! Так идеализация с себя смещается на значимого взрослого.

До поры до времени ему будет казаться, что родитель умеет всё на свете и не существует проблем, с которыми он бы не справился. Вы можете наблюдать этот механизм в действии по трём примерам. Первый — вопросы из серии «почему дождь идёт», «почему солнце светит», «что будет если оно погаснет?». С одной стороны ребёнок интересуется устройством мира, а с другой хочет убедиться в том, что взрослый всё контролирует, всё знает и всем управляет. Второй — он часто совершает поступки, приводящие к урону. Собственным травмам или ущербу для окружающих. Таким образом происходит прощупывание почвы, хочется ещё раз убедиться в том, что родитель защитит, спасёт и решит возникшие трудности. Он самый сильный, самый влиятельный и ресурсный, мне за ним ничего не страшно и что бы я не натворил, ничего мне не будет!

Третий — ребёнок обижается и устраивает истерики, если что-то идёт не по его плану. Весь гнев падает на родителей, так как по его мнению они могут всё, но почему-то не хотят исполнять желания. Не понимает что такое закончились деньги или «я не могу приказать трактористу покататься здесь ещё, он мне не подчиняется». Примитивная идеализация приводит к абсолютной убеждённости в том, что объект идеализации всемогущий и ему подчиняется весь мир. А кто не подчиняется напрямую, тот вынужден слушаться, ведь папа самый сильный и влиятельный!

Отголоски этого механизма мы всё ещё встречаем в подростковом возрасте, когда мальчишки хвастаются друг перед другом своими отцами или братьями. В СССР напрочь проспали эту стадию, не понимали, что юноши 12-16 лет будут искать тех, кто представляет из себя реальную силу и тянуться к ним, чтобы чувствовать себя в безопасности. Милиция казалась беспомощной, собственные родители, трудившиеся на заводе за 100 рублей в надежде получить от государства квартиру размером с собачью будку, не казались авторитетами. А вот старшие ребята, имеющие всё о чём только мог мечтать подросток, примитивно идеализировались, поэтому привлекали к себе внимание и становились объектами, за которыми хотелось идти. Спустя десятилетие ослабленное государство повторит ошибку и допустит массовое создание ОПГ в 90-х.

Сегодня мы видим как власть пытается запретить детям смотреть деструктивный контент, но при этом ничего не делает для создания правильных авторитетов. Подростки, теряя чувство безопасности, будут их искать, но учителя с зарплатой 35 тысяч не воспринимаются как всемогущие объекты. Следовательно учить уроки никакого смысла нет, дети же видят к чему это приводит. Ну знаешь ты свою химию, Тамара Ивановна, дальше что?! Мне хочется хорошо жить, а глядя на тебя становится очевидным, что химия мне тут не помощник. Прямо сейчас «в шоколаде» совсем другие люди и именно их скопирует каждый второй ребёнок. Ваша страна в беде, если подростки хотят быть не учёными, инженерами и спортсменами, а фсбэшниками, чиновниками или бандитами.

Примитивная идеализация это один из самых опасных и простых механизмов. Его единственная задача — найти покровителя на случай неприятностей, чтобы быть уверенным в безопасности. Он очень быстро исчезает у маленьких детей, потом в каком-то виде существует у подростков и ближе к совершеннолетию от него не остаётся ни следа. Но это в нормальной ситуации. Если среда обитания индивида опасная и его окружают страхи, неопределённость, риски, то покровитель будет требоваться всегда. И скорее всего психика не справится с задачей, она будет наделять объект зависимости неприсущими ему характеристиками, слишком сильно уверует в силу и влиятельность, позволит себе не развиваться и совершать одно недопустимое действие за другим, просто потому что покровитель обязательно спасёт. И прежде чем человек поймёт, насколько он ошибается, его жизнь может быть полностью сломана и разрушена.

При чём тут любовь и ненависть?

Всё вышеописанное нужно было для того, чтобы вы поняли как этот механизм вообще работает. Если у взрослого человека подобные элементы поведения остаются, значит что-то пошло не так. То ли среда обитания слишком рискованная, то ли инфантилизм взял верх. В большинстве случаев индивид в подростковом возрасте не видит в родителях, учителях, правоохранительной системе и «нормальных взрослых» авторитетов, находя их в деструктивной компании. По этому же принципу происходит выбор абьюзера из числа гопников и хулиганов.

На этом же механизме базируется конформизм, когда народ вдруг влюбляется в диктатора, находя в нём сильную руку, способную на всё. Во всех перечисленных случаях происходит идеализация. И, казалось бы, путь люди делают что хотят, но есть во всём этом несколько страшных последствий. Как для самого человека, так и для его окружения. Выше мы перечисляли два из них. Первый — вседозволенность и ощущение безнаказанности за спиной всемогущего покровителя. Второй — завышенные требования к окружающим, ожидание доказательств величия. Сам покровитель постоянно должен демонстрировать свою силу, как правило с помощью насилия. А все остальные вынуждены с ним в этом насилии соревноваться. Слабых ненавидят и презирают за сам факт слабости и неготовности быть более жестоким и суровым, чем объект зависимости.

Во всей этой конструкции абьюзеры, диктаторы, главари ОПГ и прочие представители «сильной стороны» получают в своё подчинение огромные массы людей, которые просто ищут безопасности. Они застряли на одном из этапов взросления, не научились брать на себя ответственность, не чувствуют себя защищенными и подсознательно примыкают к тиранам всех мастей. Они также разочарованы в добре и порядке, потому что ни то ни другое не закрывает их ключевую базовую потребность. Так бы свет и проиграл тьме, но есть один способ снять проклятие. О нём и поговорим.

Как быстро индивид выходит из примитивной идеализации?

Помните что происходит с маленьким ребёнком, который ещё вчера чувствовал себя всемогущим, а уже сегодня наделяет этой характеристикой родителя? Он столкнулся с прямыми поражениями, осознал неидеальность самого себя. Вдруг выяснилось, что никакого величия у него нет, всё оказалось домыслами, фантазиями и самообманом. Задирать ровесников и звать на помощь брата будет актуально ровно до тех пор, пока брат не окажется бесполезным в одном из конфликтов. Прятаться за грозного батю можно, но только пока на всю его крутость не найдётся достойный ответ. А может он сам расскажет тебе, что за свои поступки нужно отвечать, поэтому двойку отрабатывай сам, а за разбитое окно мы возьмём деньги из твоей копилки. Кстати, не забудь извиниться за свои слова перед учительницей, я за тебя этого делать не буду, сынок.

Те, кому всего этого не объяснили в детстве, продолжают страдать от примитивной идеализации во взрослой жизни. Девушка, связавшая свою судьбу с умалишенным гопником, искренне верит в его несокрушимость. В действительности, никто не хочет сидеть из-за него в тюрьме, поэтому он при всём своём хамском поведении, до сих пор жив. Домашнее насилие остаётся безнаказанным и даже обращения в полицию никак не помогают, следовательно возникает мысль о могуществе абьюзера. На правоохранительную систему положиться нельзя, поэтому разумнее прижаться к сильным. А домашний тиран именно таким и начинает казаться. Не удивляйтесь странным выводам девушки, которая подвергается насилию в отношениях и всё равно не уходит. В её глазах он настоящий рэмбо. Самый лучший, самый сильный и вообще самый-самый.

У любого диктатора имеется своя фанбаза. Огромное количество людей совершенно искренне повторяют «а если не он, то кто?!» Да, всё плохо, да, бардак, но он и есть та самая сильная рука. Другие слабаки, потому что ничего не могут с ним сделать. Чтобы сохранять эту иллюзию, диктаторы вынуждены поднимать уровень насилия, тирании и репрессий на запредельный уровень. Чтобы все отчётливо понимали — он здесь сильнее всех, сделать с ним ничего нельзя, у него нет уязвимостей и из любой заварушки он выйдет победителем. Сопротивляться бесполезно, разумнее подчиниться. Попытка обезопасить себя приводит сначала к примитивной идеализации, затем к конформизму, а потом к выученной беспомощности и полному отказу от сопротивления.

Но во всех этих ситуациях достаточно случиться одному эпизоду, чтобы вся любовь, хоть он и не настоящая, резко сменилась на ненависть и презрение. Как только объект идеализации допустит роковую ошибку и всем станет очевидно его поражение, то есть неидеальность и отсутствие всемогущества, чары мгновенно снимутся. Ещё вчера значимый взрослый возводился в ранг Богов, а сегодня его безжалостно растаптывают собственные фанаты.

Как только девушка окажется в безопасной среде, дистанцировавшись от абьюзера на достаточное расстояние, она тут же начнёт говорить каким идиотом он является. Участники ОПГ начинают давать показания друг на друга, с лёгкостью сдают главарей и нередко предают все идеи, которые яростно отстаивали совсем недавно. Когда диктатора свергают, никто не выходит на защиту. Если всемогущий покровитель оступился, то всё его окружение пытается не выручить, а добить. Как только станет понятно, что он не обладает теми характеристиками, которыми его наделяли, на него обрушится весь гнев человеческий.

Почему так происходит?

Взаимоотношения инфантильной личности и объекта идеализации изначально нездоровые. Первые пытаются найти уголок безопасности для себя, поэтому остро нуждаются в ком-то большом и сильном, способном решить все проблемы и спасти из беды, нищеты, страха. Второй добивается авторитета обманом или силой, а потом, для поддержания уважения, вынужден обманывать и применять силу всё больше, чаще, грубее. Это колесо раскручивается до невероятных оборотов, созависимость настолько мощная, что остановить процесс у вас уже не получится. Если подчинённые захотят выйти, покровитель их растопчет. Если покровитель даст слабину, его растопчат подчинённые. Замкнутый круг, целиком и полностью состоящий из насилия.

Любой конформизм строится на том, что слабые и бедные отдают своему лидеру последнее за право быть причастным к его победам. Естественно такую публику терять не хочется, поэтому её делают ещё слабее и беднее, доводя до уровня, на котором жертва может приносить пользу хозяину и это всё, на что хватает ресурсов. Не надейтесь на счастье в отношениях с абьюзером, не думайте что диктатура способна к развитию. Здесь всё довольно примитивно устроено, вы платите, вам разрешают называть себя другом хозяина.

Но как только хозяин падает и его подчинённые видят перед собой простого смертного, без сверхспособностей и суперсилы, возникает глубокое чувство обиды. Покровитель не просто бросил жертву на произвол судьбы, не имея возможности обеспечить безопасность, он ещё и разрушил самую приятную иллюзию в голове инфантильной личности. Ведь человек верил в то, что может совершать ошибки, отказаться от саморазвития и пойти на преступления, потому что ты, объект идеализации, точно спасёшь от ответственности и не позволишь столкнуться со страхами. Тебе отдали последнее взамен на покровительство, но вот туман рассеялся и стало понятно, что никакого влияния нет и никогда не было. Всё это всем нам померещилось. Все победы были за счёт бедных и слабых. Так что, не сотвори себе кумира..