Причины женского одиночества в России

Обновлённые результаты исследования национального исследовательского института высшей школы экономики России сообщили довольно печальные данные. В период борьбы за демографию и традиционные семейные ценности количество одиноких женщин достигло максимума за последние 25 лет. Каждая седьмая представительница нежного пола одинока или как минимум не состоит в серьёзных отношениях. Следовательно детям взяться просто неоткуда, а если это и случится, то риск «тащить» их на хрупких женских плечах слишком велик.

Справедливости ради стоит отметить, что в выборку попали все возраста начиная от 18, заканчивая 69. Это значит, что девушки 16-17 лет могут кардинально изменить ситуацию в ближайшее время, когда всерьёз задумаются о замужестве, вступлении в романтический союз и рождении ребенка. А все кто старше 45 с одной стороны портят статистику, с другой мало на что влияют. Разве что личная неудовлетворённость жизнью ложится тяжким грузом на психику. Попробуем выяснить основные причины столь печального расклада.

Смерть партнера

Пожалуй самое неожиданное в исследовании ВШЭ. Согласно итоговым данным 41,6% женщин стали одинокими по причине смерти своего супруга. Опять же делаем скидку на выборку, в которой присутствуют гражданки в возрасте далеко за 45, что немного объясняет полученные цифры. Мужчины меньше следят за своим здоровьем, неохотно посещают врача и чаще рискуют. Сюда же относим вредные привычки. Вот и получается, что к 69 годам женщина с большой долей вероятности останется одна, её спутник просто напросто не доживёт.

Однако мыслить нужно шире. Гибель мужчин разных возрастов легко объяснить, если посмотреть правде в глаза. Достаточно зайти на сайт ГИБДД чтобы обнаружить страшную статистику. За 2023 год произошло 117 048 дтп, в них погибло 12 668 человек, из них 698 детей. Но любопытно здесь другое — в 84% случаев виновник мужчина.

Доступность медицины и её качество можно легко отыскать в различных рейтингах, а учитывая склонность представителей сильного пола к пагубным привычкам и риску, дожить до пенсии становится крайне непросто. По всем известным событиям официальной статистики нет, но и без того понятно, что женское одиночество в России надолго и к этому пора начинать привыкать.

Насилие в отношениях

Ранее мы уже обсуждали основные причины мизандрии (ненависти к мужчинам), но многие посчитали, что это необоснованная агрессия в адрес представителей сильного пола. Тем временем данные о домашнем насилии нигде не публикуются, а каждый единичный случай стараются не афишировать. В каких условиях оказывается девушка за закрытыми дверями квартиры мы просто не можем знать.

По причине превосходства парня над девушкой в физической силе мы регулярно сталкиваемся с насилием разного рода. Это может быть половое домогательство, оскорбления, унижения, подавление. Общество не спешит признавать проблему и искать пути решения, нам проще уйти в виктимблейминг, то есть обвинить жертву, якобы сама виновата.

В результате новостные ленты забиты происшествиями, в которых агрессором является мужчина. Изнасилования, драки, избиения, военные действия в разных уголках планеты. Это формирует образ представителя сильного пола как опасного, агрессивного, неадекватного, жестокого. Страшно сближаться, знакомиться, вступать в отношения. И создаётся устойчивое убеждение, что лучше быть одной, чем самостоятельно подвергать себя риску.

Как решить эту проблему? Пожалуй здесь не обойтись без применения закона Кидлина. Проблему нужно первым делом признать, затем придать огласке и позаботиться о защите прав и свобод женщин. До тех пор пока не будет решён вопрос с домашним насилием, а в парнях не перестанут выращивать токсичную маскулинность, требуя от них соответствия надуманной формуле «нормального мужчины», девушки продолжат избегать близости.

Опыт детско-родительских отношений

Было бы глупо искать причины женского одиночества исключительно во внешних факторах, типа смерть мужа или отсутствие адекватных, спокойных мужчин. Основная проблема в самих девушках, точнее в их опыте коммуникации со значимым взрослым. Я понимаю, что это дискуссионная тема и мне обязательно кто-то напишет, что это бред собачий и выдумки психолухов. Но давайте вернёмся к фактам.

Я типичный представитель тревожного типа привязанности и только благодаря серьёзной работе над собой смог это изменить. Всё чем я могу похвастаться в период от 18 до 30 лет это наличие в моей жизни большого количества красивых и привлекательных девчонок, отношения с которыми всегда заканчивались моим вылетом из союза как пробки из бутылки. И беда даже не в том, что они какие-то плохие, просто лично мне они не подходили от слова совсем. А я этого не замечал. И нравились мне только те, с кем никаких отношений быть не могло. Несовместимость на уровне огонь и вода.

Что мы имеем в итоге? Есть девушки выросшие без отца, которые вынуждены искать гарантии, требуют ухаживаний и завоеваний, чтобы убедиться что этот точно никуда не уйдёт и готов ради неё свернуть горы. Как итог — попадание в абьюз. Мужчина либо начинает подавлять, так как девушка это опора для его самооценки и досталась ему тяжким трудом, либо контролирует и применяет насилие, что вынуждает выходить из отношений. Нередко это агрессивные типы, которые однажды находят то что искали и супруга остаётся вдовой.

Остальным мама попыталась компенсировать отцовскую любовь и буквально жизнь положила на то, чтобы дочка ни в чём не нуждалась. Здорово, только на выходе мы получаем дезориентированный тип привязанности и девушка просто не видит смысла в отношениях без дополнительной ценности. Мужчина либо приносит ощутимые блага, либо зачем он?! Завышенные ожидания и требования не позволяют не то что создать семью, даже интрижку завести. Одинока и даже не грустит по этому поводу. Если родила, то для себя.

Ещё меньше повезло девочкам, выросшим с нарциссической матерью. Они очень хотят любви, активно её ищут, даже способны соблазнять и привлекать внимание парней. Какое-то время остаются нежной и заботливой спутницей, а затем детские сценарии в голове отыгрываются, что приводит к побегу. Ожидание надвигающегося насилия вынуждает бросать спутника, просто потому что ей начинает казаться, будто он как и мать с минуты на минуты перейдёт к издевательствам. Сближение всегда провоцирует тревожность, такие девушки нередко заводят любовника или флиртуют с другими, чтобы партнер держался на расстоянии.

Отец был любящим, заботливым и всегда поддерживал? Потрясающе, но всё может испортить грубая, агрессивная и властная мама. В голове девочки зародится сценарий, согласно которому папа заслуживает большой любви, но мама его лишает этого. А ребенок не в силах заступиться за любимого человека. Во взрослой жизни её будут привлекать бабники или женатые, в крайнем случае возникнет желание завести любовника. Только такие форматы взаимоотношений доставляют ей удовольствие на уровне подсознания. Через недоступных и чужих проще отыграть сценарий, в котором она компенсирует отцу его страдания в отношениях со злой женой.

Вместо итога

Смело называйте популистами тех, кто «точно знает» как решить проблему женского одиночества. Можно бесконечно придумывать социальные выплаты и льготы, поддерживать семьи и гнобить одиночек, как это делают в Китае. Восхвалять матерей и принижать девушек, которые отказываются рожать. Это всё короткий путь к репродуктивному насилию и другим формам издевательства. Выписывая льготы для женатых вы совсем забываете об остальных и они уже не чувствуют себя гражданами собственной страны.

Нужно позаботиться о здравоохранении и образовании, развивать инфраструктуру делая города безопасными, обеспечить защиту прав и свобод, ограждая население от преступников. И больше всего придётся вложить в ментальное здоровье. Только такие люди легко создают семьи, реализуются в профессии, рожают детей без оглядки на выплаты, соцподдержку и льготы. Мы не в ту сторону движемся, а в подтверждение этому тезису я уже привёл печальную и даже в чём-то трагичную статистику — каждая седьмая женщина в России одинока.