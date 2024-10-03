Прескевю: когда на языке болтается, а вспомнить не можешь

Прескевю это психологический феномен работы памяти, при котором человек не может вспомнить хорошо знакомое слово и при этом ему кажется, что оно буквально «болтается на языке». Всплывает определённая информация связанная с ним, возникают ассоциации и даже припоминаются какие-то буквы, но воспроизвести слово целиком не выходит. Состояние индивида в этот момент может быть возбуждённым, воодушевлённым и активным, ресурсы бросаются на достижение цели (попытку вспомнить слово), однако очень скоро наступает апатия. Ничего не вышло.. В случае успеха наблюдается лёгкая эйфория.

История возникновения феномена

Само слово пришло к нам из французского. Там фраза presque vu дословно означает «почти увиденное». Оно близко по значению с дежавю (уже увиденное) и жамевю (никогда не видел). Все эти феномены тесно связаны с механизмами памяти, однако объясняют совершенно разные ситуации. Наблюдением за подобными ощущениями занимался американский психолог Уильям Джеймс. Он же впервые упомянул их в своём труде под названием «Принципы психологии». Случилось это аж в 1890 году.

Упоминания прескевю в литературе

Незадолго до выхода в свет труда Уильяма Джеймса Антон Павлович Чехов написал рассказ «Лошадиная фамилия». По сюжету у отставного генерала Будеева сильно разболелся зуб и чтобы избавиться от страданий он принялся искать лекаря. На помощь пришёл некий Иван Евсеевич, который вспомнил о существовании одного кудесника, способного заговаривать любую боль. К тому же он работал удалённо, решал проблемы даже по телефону! И ехать никуда не надо. Вот только фамилия чудо-доктора выпала из головы…

Помнил Иван Евсеевич только то, что была здесь какая-то связь с лошадьми. Ассоциации были сильнее зубной боли, поэтому он, совместно с генералом Будеевым, начал перебирать все возможные варианты. Уздечкин подходит, Копытин, Меринов, Тройкин.. На языке болтается, сейчас скажу! Но шло время, а результата не было.

Сам доктор объявился быстрее, чем его фамилия и лишь после того, как зубную боль удалось купировать, лекарь вышел на улицу и заговорил с Иваном Евсеевичем. Беседа зашла о корме для лошади и в этот самый момент пришло озарение. Овсов! Фамилия доктора — Овсов! Лошадиная! Связанная с этой темой. Вспомнил!

Описание прескевью в среде психологов

Ни Чехов, ни Джеймс напрямую термин «прескевю» не использовали. Но оба довольно детально описали сам феномен. Уильям предполагал, что попытка вспомнить чьё-то имя или какое-то название, отличается от обычной ситуации забывания. Одно дело забыл и всё тут, но здесь пробел в памяти очень активный, с возникновением большого количества ассоциаций. Достаточно малозначительной подсказки и слово будет названо!

Удивительно ещё и то, что человек вроде бы не помнит слово, но если ему набрасывать неправильные варианты, психика их мгновенно отвергнет. Как там звали мужа моей троюродной сестры, которого я ни разу не видел? Этот, как его… Щас.. Да, блин, на языке болтается. Инокентий? Нет. Герман? Не, точно не Герман. Всеволод? Не, там другие буквы были, как-то его по-другому..

Таким образом прескевю это не полное забывание и не однозначный пробел в памяти. В сознании есть необходимая информация, но по каким-то причинам она не перемещается из одного участка в другой. Поэтому и создаётся ощущение, будто имя болтается на языке, только выбросить его наружу никак не удаётся. Малейшая подсказка может всё изменить и тогда человек радостно воскликнет — Точно, Мстислав! Помню ещё буква М там была и как будто что-то с местью связано! Как я мог забыть…

Зигмунд Фрейд предположил, что прескевю возникает по причине действия механизма вытеснения, которое в свою очередь является результатом ассоциативного мышления. Допустим определённая информация вызывает у индивида неприятные чувства и эмоции, либо воспринимается как бесполезная или даже вредная. Тогда, чтобы не нагружать собственные ресурсы, психика выдавливает эту информацию в подсознание и она хранится там. При запросе к памяти, как в компьютере, человек получает ответ — слово мы знаем, оно есть в какой-то базе данных, но доступа к нему нет. В общем это искать надо, лежит на дне самого труднодоступного ящика.

Французский психотерапевт Эмиль Круз выдвинул другую теорию. Она связана с перегрузкой психики по вине слишком активного напряжения. Когда слово не удаётся вспомнить с наскока, а важность задачи слишком высокая (вам же нужно воспроизвести информацию прямо сейчас, срочно), происходит эффект избыточной траты энергии. Это всё равно что пытаться проехать скользкую поверхность нажимая педаль газа в пол. Вы будете буксовать, но вряд ли проедете хотя бы метр. Наблюдения Эмиля подтвердили данную мысль, как только человек прекращал активно вспоминать, нужное слово возникало в голове само собой.

Последующие исследования косвенно подтвердили предположение Эмиля Круза. Спустя много лет был открыт феномена Йеркса-Додсона, который наглядно показал, что достижение цели происходит эффективнее при среднем уровне мотивации. Как только человек начинает бросать все ресурсы на одну цель, наступает фрустрация, снижается ресурсность психики и её возможности. Не выводите своё желание в приоритет и психика спокойно достанет из памяти всё, что вам нужно.

Современные психологи также не прекращают попыток изучения феномена прескевю. Им удалось выяснить, что в состоянии стресса человек гораздо чаще забывает слова, а с тревожными людьми это происходит регулярно. Например, на экзамене студент может запросто забыть всё на свете и перед вами окажется отличник, который в один миг превратился в двоечника. Тут не помню, там не могу назвать.. Стоит, щёлкает пальцами, повторяет «сейчас, сейчас..», но ничего вразумительного сказать не может.

Вместо итога

Прескевю это один из самых забавных феноменов в психологии. Безобидные механизмы приводят к удивительным результатам, память буквально отказывается сотрудничать с собственным владельцем. Однозначного ответа на вопрос «что такое прескевю и почему оно возникает» найти так и не удалось. Выше описаны самые популярные теории, каждая из которых косвенно подтверждена исследованиями, экспериментами и наблюдениями.

Для чего Создатель наградил нас таким багом в работе памяти, непонятно. Для окружающих это всегда весело, но сам индивид нередко достигает пика тревожности из-за произошедшего. А рекомендация тут только одна — если не можете назвать слово, расслабьтесь. Очень скоро оно возникнет в вашей голове.