Правила поведения в интернете: как использовать цифровую среду с пользой?

Появление интернета открыло перед человеком огромные возможности, о которых наши предки даже мечтать не могли. Однако, пока одни использовали его с целью повышения своей эффективности, а также для удобства повседневной жизни, включая общение с друзьями и незнакомцами, другие выплеснули наружу все свои худшие качества. Вместо доступа к знакомствам, поддержания связи с близкими, оплаты покупок и потребления контента их интересовал хейт, шантаж, кражи и иные преступные действия. В школах давно пора ввести уроки цифрового развития, на которых будут озвучиваться правила поведения в интернете. Давайте перечислим основные из них.

Как использовать цифровую среду с пользой?

Чтобы получить максимум отдачи от виртуального пространства, важно научиться правильно его использовать. Для этого придётся освоить этикет, благодаря которому ваше взаимодействие с окружающими юзерами станет по-настоящему продуктивным. Тогда не придётся вводить жёсткую модерацию, блокировки и прочие ограничения. Ведь проблема интернета не в том, что он вредный, а в том, что там есть вы! А вот уже вы вредный. Не будьте таким.

Будьте вежливы. Многие проблемы возникают, когда человек начинает думать, будто онлайн-общение сильно отличается от живого. Здесь собеседник далеко и не может ответить, к тому же ваша личность «надёжно спрятана» за выдуманными логинами и картинками вместо аватарки. Ощущение полной конфиденциальности позволяет почувствовать себя настолько свободным, что за языком следить уже не обязательно. По IP вас, конечно, не вычислят, но не забывайте о том, что на другом конце интернет-соединения находится реальный человек, и всё сказанное вами может его оскорбить, унизить, расстроить.

Ну и если слишком сильно увлечься, то отвечать придётся уже не через монитор. Даже в конфликтах необходимо соблюдать правила приличия. На гневные высказывания оппонента лучше отвечать спокойно и рассудительно, а если он переступил все мыслимые и немыслимые границы, то диалог стоит просто закончить. В некоторых случаях для этого существует чёрный список, а порой достаточно ничего не отвечать. Глупцу очень скоро станет скучно. Пусть наслаждается «победой», может, хоть это поможет ему поднять свою безнадёжно падающую самооценку.

Будьте приветливы. В оффлайн-общении мы используем мимику и жесты для демонстрации своего настроения. Это помогает лучше понимать друг друга, и беседа становится интересной. Не забывайте об этом, находясь в сети. Обязательно здоровайтесь, используйте эмоджи, смайлики и другие формы выражения чувств. Современные соцсети и мессенджеры позволяют передать нужную информацию даже без букв, с помощью символов. Так собеседнику будет приятнее с вами разговаривать.

Уважайте окружающих. Особенность интернета ещё и в том, что здесь можно совершать поступки, на которые вы никогда не осмелились бы в обычной жизни. Например, подойти и навязчиво начать общаться с человеком. Или ни с того ни с сего показать ему непристойности. В цифровой среде очень важно всегда спрашивать разрешения на определённые действия. Чтобы познакомиться, необходимо поинтересоваться, согласен ли юзер начать диалог. Перед отправкой любых фото и видеофайлов нужно предупреждать собеседника. Например: «У меня есть смешное видео по этой теме, хочешь, покажу?» Или: «Обменяемся личными фотографиями? У меня есть кадр с озера Байкал, могу прислать.»

Соблюдайте правила обращения. Чаще всего по нику пользователя совершенно непонятно, с кем вы общаетесь. Это взрослый мужчина или молодая девушка? Но современные соцсети позволяют указывать пол, возраст, статус, семейное положение и прочую информацию. Как бы то ни было, необходимо обращаться на «вы» ко всем, с кем собираетесь заговорить, просто потому что вы не знакомы. Уже после этого можно предложить перейти на «ты». И то — только после того, как человек дал на это согласие.

Разделяйте контент на категории доступности. Огромное количество неприятностей случилось по причине неправильной категоризации контента на своих личных страницах. Например, школьная учительница, на которую подписаны пятиклашки, выкладывает откровенное фото в купальнике. А потом все начинают спорить и осуждать педагога. Имеет ли она право жить свою обычную жизнь за пределами учебного заведения или её профессия стала клеймом? На самом деле достаточно сделать одни публикации общедоступными, а другие открыть для определённого круга лиц. И тогда никаких проблем не будет. Тщательно анализируйте, что и где могут видеть посетители интернета. Все имеют право на частную жизнь, но не всё нужно демонстрировать на широкую аудиторию.

Уважайте частную жизнь юзеров. В сети интернет человек открывает ту часть личной жизни, которую считает нужным. Недопустимо публиковать друг о друге сведения, на которые ваш знакомый (или незнакомый) не давал согласия. Например, вы с подругой весело провели время и сделали кучу снимков на смартфоны. Какие-то кадры удачные, какие-то наоборот. Перед тем, как опубликовать фото в открытый доступ, спросите разрешения. Если вы узнали что-то о своём знакомом, ни в коем случае не бегите с этой информацией в онлайн-пространство. У каждого человека имеется право на частную жизнь, и оно защищено законом. За подобные публикации можно получить большой штраф, а порой дело доходит и до лишения свободы.

Соблюдайте правила безопасности. К сожалению, желающих засунуть свой нос, куда не просили, великое множество. Мы, посещая разные сайты и приложения, придумываем пароли для доступа к аккаунту, но иногда не сильно утруждаем себя по этому поводу. Самые популярные пароли на сегодняшний день остаются максимально простыми, например, 1234 или qwerty. Изобретите что-нибудь посложнее, с обязательным включением больших и маленьких букв, цифр и символов. Избегайте дат рождения, имени и фамилии — такие легко взломать.

И ещё — ни в коем случае не переходите по ссылкам, присланным незнакомцами. Более того, даже если ваш друг просит куда-то перейти, убедитесь, что разговариваете именно с ним. Мошенники часто взламывают аккаунты пользователей, рассылают вредоносные линки его друзьям и таким образом без труда похищают данные. Безопасность в интернете всегда была ключевым вопросом, и оказаться в неприятной ситуации тут проще, чем в оффлайне. Даже несмешная шутка на этот счёт есть: «Тамару Павловну мама предупреждала, что садиться в машину с чужими дядями нельзя, поэтому она дожила до 70 лет. Но мама ничего не говорила о том, что нельзя диктовать CVC код карты непонятным дядям по телефону, поэтому женщина осталась без своих накоплений.»

Не оставляйте следов. Уже в подростковом возрасте люди начинают обмениваться фотографиями личного характера. Иногда отправляют нюдсы знакомым, а порой попадают в откровенную переписку с незнакомцами. Очень важно помнить о том, что нельзя отправлять порочащие снимки с лицом. Случаев, когда подобные действия оборачивались шантажом и вымогательством, встречается регулярно. В сеть не должно попадать то, что вы не готовы показывать окружающим в реальной жизни. Фотография на фоне музея и снимок с дня рождения — пожалуйста. А нюдсы даже хорошим знакомым лучше либо не высылать вовсе, либо обязательно без лица.

Освойте фактчекинг. В интернете публиковать информацию может кто угодно. Вы не знаете, кто и с какой целью рассказал тот или иной «факт», который на самом деле может оказаться чьим-то вымыслом, пропагандой или откровенной ложью. Не верьте во всё, что прочитали и увидели, тщательно отбирайте источники и блокируйте потерявших доверие. Практически любая платформа позволяет внести автора в чёрный список, чтобы вы больше никогда не увидели его контента в ленте. Если информация показалась вам любопытной, проверьте её в других источниках, а также установите связь между ними. Например, очень часто фейки публикуют разные каналы и издания, но при первой же проверке выясняется, что у них один владелец. Очень важно научиться проводить фактчекинг.

Вместо итога

Интернет сам по себе не может быть полезным или вредным. Его создаём мы, каждый из нас. Поэтому будет здорово, если все люди научатся правильно себя вести в онлайн-среде. Боты, хейтеры и агрессивные юзеры очень скоро окажутся в чёрных списках, что позволит справиться с негативной информацией в сети. Всемирная паутина стала отличным средством коммуникации и сильно облегчила выполнение повседневных задач, например, мы совершаем покупки, оплачиваем счета и даже работаем из дома. Всё плохое в интернете приносим мы, и пора бы перестать это делать.