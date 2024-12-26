Потребительский экстремизм: что это такое и чем опасно?

Потребительский экстремизм это поведение человека, нацеленное на получение личной выгоды с одновременным нанесением ущерба, урона или убытка продавцу, используя злоупотребление правами покупателя. Применяется в ситуациях, когда с точки зрения закона имеются все возможности для совершения тех или иных действий, но здравый смысл сообщает о недопустимости поступка. Тем не менее, вооружаясь помощью юриста и ссылаясь на нужные пункты законодательства, многие не брезгуют извлечением выгоды, понимая, что поступают не по-человечески.

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Потребительский экстремизм и его примеры

Благими намерениями дорога в ад выстлана и фраза эта многократно получала подтверждение на практике. Права потребителя были придуманы чтобы оградить покупателя от недобросовестных продавцов и дать основания для определённых требований. Например, купил человек товар в интернете, спешно получил его в пункте выдачи, пришёл домой, в запаре задремал, а утром ушёл на работу. Опробовать чайник удалось только на следующий день, но тут вдруг выяснилось, что он не работает. Кнопка заедает или при нагревании выключается ни с того ни с сего. Не удовлетворяет в общем. Возникло желание сдать обратно, только вот без соответствующих законов, постановлений и строчек в кодексе, сделать это было бы невозможно. А когда они есть, проблем гораздо меньше.

Так и было с женщиной по имени Стелла Либек. Она в 1992 году посетила Макдоналдс, где приобрела кофе, которым сразу же обожгла себе бедро, ягодицы и пах. Казалось бы, следует внимательнее относится к тому, что держишь в руках, но Стелла незамедлительно обратилась в больницу, получила справку об ожоге третьей степени и решила отправиться прямиком в суд. Никакой заботы о покупателях, налили кипяток, в котором я чуть не растворилась! Безобразие!

Представители Макдоналдса посочувствовали даме, предложили в следующий раз быть аккуратнее, а на просьбы о компенсации развели руками. Все пьют горячий кофе, мы его таким и делаем. Только вот суд принял во внимание заявления адвоката о правах потребителя и посчитал напиток слишком горячим, поэтому обязал выплатить пострадавшей 640 000 долларов. По сей день этот пример обсуждается как самый яркий в данном вопросе. Но были и другие.

Аналогичный трюк решила провернуть некая Ольга Кузнецова из Москвы. Ситуация один в один, всё тот же кофе, те же ожоги и требования компенсации. Женщина со стаканчиком в руках не разминулась с дверью Макдоналдса, напиток пролился на живот, причинив увечья. В суд был направлен иск , в котором значилось — выплатить 500 рублей за лечение и 100 000 морального вреда. Представители ресторана посчитали желания москвички неадекватными и принялись назначать одну экспертизу за другой. Сначала Ольга увеличила требования по части морального вреда со 100 000 до 900 000, а потом поняла бессмысленность своих действий и от претензий отказалась. Дело так ничем и не закончилось.

Не менее находчивыми себя считали братья Алмазовы, обнаружившие в бутылках Кока-Колы битое стекло. Скандал разгорелся довольно громкий, ведь такой напиток способен не только покалечить, но и убить. Сумма иска не разглашается, однако представители компании потратили не мало денег и сил на получение подробностей произошедшего, так как репутационные риски ничем не измерить, это могло полностью похоронить бизнес в России. Только вот на самом деле всё оказалось куда проще — бутылки вообще никогда не был на прилавке магазина, бракованная партия находилась на складах и должна была ещё пройти контроль, но один из братьев работал грузчиком на заводе, откуда и похитил злополучные ёмкости. Подавался ли встречный иск, неизвестно.

Некий Прокопенко, также наслышанный о щедрости американских компаний, живущих в страхе перед честным судом, вообще прыгнул выше головы в вопросах потребительского экстремизма. Будучи заядлым курильщиком он «обнаружил», что это пагубно влияет на его здоровье. Кто-то должен возместить ущерб, подумал Прокопенко и обратился в суд с требованием компенсации. Табачная компания естественно не пожелала добровольно выплатить истцу деньги, а позже и суд покрутил пальцем у виска. По всем пунктам заявителю было отказано.

Однако это не остановило ещё одного курильщика. Житель Петербурга подал иск на производителя «Беломор», так как посчитал их виновным в смерти своей первой жены и собственном онкологическом заболевании. В 1999 году ему удалили лёгкое после того, как обнаружили рак. Чуть ранее скончалась супруга, от пассивного курения. По крайней мере так считал истец. Юристы были другого мнения, они настаивали на том, что во-первых мужчина всю жизнь трудился на вредном производстве, а во-вторых прямого доказательства связи сигарет и рака предоставлено не было. Как и доказательств того, что всему виной был именно беломор. Неизвестно чем бы всё закончилось, но в 2003 году мужчина умер, не дождавшись результатов всех назначенных экспертиз.

Американский суд оказался гуманнее по отношению к потребителю. Синтия Робинсон подала аналогичный иск в штате Флорида, где пришлось разбирать довольно странное дело. Здесь юристы грамотно составили претензию и указали, что муж Синтии просто не знал о вреде курения. На пачках не было никаких предупреждений, а производитель не удосужился оповестить покупателя о возможных последствиях. В итоге он скончался от рака лёгких в возрасте 36 лет, супруга потребовала компенсацию и получила на свой счёт 23 миллиарда долларов! Баснословные деньги, которые много лет обсуждали и в прессе и на телевидении.

Бывает потребительский экстремизм и в менее значительных масштабах. Товар можно вернуть в течении определённого срока, если он не повреждён. И некоторые умышленно этим пользуются. Берут платье, посещают нужное мероприятие, а потом возвращают его обратно. Вещь больше не нужна, поэтому разумно вернуть деньги. В результате торговые точки просто выдают обувь и одежду в бесплатную аренду на пару суток и поделать с этим ничего не могут.

Где грань между потребительским экстремизмом и законными правами покупателя?

Никто, включая юристов, берущих в работу подобные дела, не может точно сказать где заканчиваются права потребителя и начинается откровенное злоупотребление. В законодательстве РФ отсутствует сам термин, а значит обвинить покупателя в злонамеренных действиях практически невозможно. Таким образом возникает соблазн попытать удачу, ведь можно потерпеть поражение, а можно и сорвать куш. Компании жалуются на истцов, а те в свою очередь уверены, что просто защищают себя.

Например ГК Самолёт уже обратилась с просьбой в Генеральную прокуратуру, требуя остудить пыл ряда покупателей, пачками выдвигающих претензии к отделке новостроек. Убытки достигли колоссальных объёмов, но пока юристы с одной стороны гневаются на вечно недовольных обладателей новеньких квартиры, юристы с другой стороны сообщают о фактах явных нарушений. Объект сдан и принят всеми проверяющими органами, но качество оставляет желать лучшего. Приобретать за собственные деньги брак никто не желает. В итоге все пытаются разобраться с тем, что такое потребительский экстремизм и можно ли воспользоваться этим термином для спасения от компенсаций.

В США потребительский экстремизм подтолкнул компании к соблюдению всех норм и правил до такой степени, что придраться практически невозможно. При любой покупке человек получает максимум разъяснений, а все обязанности сторон прописываются в договоре. Если бизнес допустит ошибку, то ему это может обойтись в огромную сумму денег, поэтому рисковать никто не пытается. Потребительские экстремисты, желая просто навариться, случайно повысили качество товаров и услуг.

В России ситуация пока двоякая. С одной стороны качество всего вокруг редко дотягивает до уровня «хорошо», поэтому страна остро нуждается в такого рода «мошенниках». Было бы здорово, если бы застройщики прекратили экономить и жульничать, поэтому массовые иски пошли бы на пользу. Наверное когда-нибудь мы перестанем чинить колёса за свой счёт, если кто-то решил не заделывать яму в асфальте. За уклонение от рассмотрения претензии было бы здорово получать огромные компенсации, чтобы другим не повадно было. Всё это вынудит бизнес соответствовать нормам, а не обвинять покупателя в том, что он, паразит такой, не хочет платить за барахло и хлам.

С другой стороны российский народ как будто не понимает для чего нужны права. Тут и там возникают любители лёгких денег и халявы. Многие искренне радуются тому, что девушка на кассе забыла выдать чек, чтобы тут же напомнить о возможности обратиться в суд и наказать её. Практика «взять платье на два дня и потом вернуть» уже не воспринимается как злоупотребление правами, для большинства это лайфхак. Мы хотим очень дёшево, но придираемся к любой мелочи, желая получить товар исключительного качества. И где золотая середина, уже непонятно. А раз в законе никаких терминов не прописано, то война эта будет длится долго. До тех пор, пока одни не научатся соблюдать свои прямые обязанности, а другие не получат встречный иск за злоупотребление. В случае с застройщиками дело скорее всего кончится тем, что покупателю придётся смириться с кривыми стенами, покосившимися дверями и пластиковым окном, в которое не то что ветер, грабитель залететь может.