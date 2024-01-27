Потеряла сережку. Примета

Сережки современные женщины воспринимают в качестве повседневного аксессуара. Но в давние времена они имели особенный сакральный смысл. Украшение защищало владелицу от сглаза, порчи, отводило отрицательную энергию. С тех пор потеря сережки считается плохим знаком. Чтобы правильно трактовать примету, нужно обращать внимание на то, какая из них утеряна, и кем.

Что будет, если потерять серьгу из левого уха

Такая утрата предзнаменует проблемы в любовных делах. Женщину ожидают многочисленные препятствия на пути к счастью. Трудности в отношениях с противоположным полом будут длительны и ощутимы. Замужняя дама столкнется с изменами избранника, одинокая – с отсутствием претендента на роль мужа. Не всегда примета носит исключительно отрицательный характер. Толковать ее нужно с учетом времени суток, когда произошла потеря.

Утреннее событие предвещает новые знакомства, вечернее – флирт без продолжения отношений. Если серьга пропадет после ночного сна – высока вероятность ссоры с близким человеком. Ночные потери сулят бурным развитием очередного романа. Но отношения будут быстротечными и оставят неприятный осадок.

Значение имеют размер и тип сережки. Хуже всего терять украшение с крупным камнем. В этом случае проблемы сулят не только на любовном фронте, но и с материальной стороны.

Какие события предвещает потеря серьги из правого уха

В данной ситуации не стоит ждать проблем и несчастий. Досадная утрата спасет от негативного влияния на энергетическом поле. Серьга примет на себя весь негатив, который с потерей украшения не коснется владелицы.

Считается также, что потеря аксессуара из правого уха, предвещает хорошие изменения в жизни. Это могут быть полезные знакомства, улучшение жилищных условий, получение крупного наследства, повышение доходов.

Если серьга была золотой – предстоит свидание с богатым покровителем, серебряной – встреча с давней подругой. Утренняя пропажа говорит о том, что событие произойдет в ближайшее время, вечерняя – через несколько недель или месяцев.

Народные приметы для девушек и замужних женщин

Потеря дорогого украшения – всегда огорчение для женщины. Но для незамужней девушки она может обернуться счастьем. Чтобы утешить молодиц, в деревнях часто говорят: «Потеряешь сережку – встретишь Алешку». Это касается пропажи серьги из правого уха. Повстречать свою судьбу могут не только молодые прелестницы, но и разведенные или овдовевшие дамы.

Степень серьезности будущих отношений напрямую зависит от материала, из которого изготовлен аксессуар. Дешевая бижутерия предвещает романтическое свидание, золото – прочный, гармоничный и долгий союз.

Если женщина не замужем, но состоит в отношениях с противоположным полом, потеря сережки может закончиться печально – расставанием с близким человеком. Недопонимание, разногласия удастся исправить, при условии быстрого нахождения украшения. Примета работает в том случае, если возлюбленные действительно испытывают друг к другу теплые чувства.

Замужняя женщина, потеряв серьгу, столкнется с изменой. Это может быть не только предательство мужа, но и ее собственный роман с чужим человеком.

В редких случаях теряются сразу оба украшения. И для замужних, и для одиноких представительниц прекрасного пола – удачное событие. Оно сулит обязательную покупку новой пары, вместе с которой можно получить мощную энергетическую защиту, удачу, радостные вести. Все приметы условны, зависят от различных внешних и внутренних факторов, отношения женщины к суевериям. Снизить риск потери можно, тщательно следя за состоянием украшений.