Поступки вызывающие ревность партнера в отношениях

Ревность в отношениях может возникать как по причине критически низкой самооценки «ревнивца», так и в результате действий его партнера. Но ещё интереснее то, что этот процесс не всегда самопроизвольный, многие умышленно провоцируют спутника на эти эмоции. Кто-то хочет убедиться в том, что его любят, кем-то управляют садистские наклонности. Если вы не хотите разжигать конфликт на ровном месте, то вам стоит побольше узнать о поступках, которые однозначно к этому приведут.

Эмоциональная привязанность вне отношений

Если у вас есть очень хороший друг или подруга, с которыми вы невероятно близки, то в отношениях гарантированно начнутся проблемы. Иногда это связь с мамой, сестрой, коллегой. Кем угодно. Романтический союз подразумевает, что его участники самые родные друг другу люди и все важнейшие вопросы должны решаться между ними. Однако на практике может происходить иначе.

У девушки более тесный контакт с мамой и её мнение всегда важнее, чем заявления супруга. При принятии решений она советуется с ней и с ней же проводит больше времени. Если сюда добавить обесценивание мужа, то конфликта точно не избежать.

У парней может завестись друг, который постоянно звонит, куда-то зовёт, что-то предлагает. И муж бросает домашние дела, уезжает с ним на выходные или отправляется вечером в неизвестном направлении. Стоит понимать, что это не только мужская проблема, женщины тоже так делают. Когда подруга ближе супруга, от ревности никуда не спрятаться.

Если самооценка партнера адекватная и устойчивая, то дело закончится разговором, расстановкой приоритетов и компромиссами. Если же она низкая, то сначала пойдут претензии, затем ссора и дальше ревнивец попытается подавить спутника или спутницу. Запретить общаться с друзьями и подругами, ограничить визиты мамы, выгнать сестру.

Сайты знакомств и социальные сети

Второй сложной проблемой является активность в онлайн пространстве. Наличие анкеты на сайте знакомств или открытый профиль в соцсетях. Все мы прекрасно понимаем, что и тут и там вероятность встретить интересного человека довольно высокая, даже если вы не ставите такой цели. Анкета может быть неактивной, а профиль не иметь намёков на датинг, но всё же это вызывает беспокойство.

Дело в том, что отношения это территория, на которой мы совершаем вложения ресурсов. Время, деньги, эмоции. Соответственно никому не хочется делать это зря и сталкиваться с потерями. Люди с критически низкой самооценкой попадают в ловушку, потому что их ценность привязывается к другому человеку и потерять его, значит лишиться этой ценности.

Здесь тоже стоит сделать некоторое разделение. Уверенным в себе людям как правило нет дела до социальной активности спутника, если там нет откровенного стремления кого-то встретить. Партнер всегда может заявить о своём желании уйти, я остаться один не боюсь, а думать о потерях глупо, потому что прямо сейчас мне хорошо, этим и наслаждаюсь.

Узнаю об измене, расстанусь. Но мучить себя подозрениями и преследованиями нет никакого желания. А пока даже приятно, что мою девушку лайкают другие мужчины или моего мужчину замечают другие девушки.

Другое дело с теми, кто в себе не уверен. В таких парах нарушен баланс значимости и тот кто зависим от присутствия второй половинки, сталкивается со страхом отвержения. Следовательно социальная активность воспринимается как угроза, которая провоцирует тревожность. Начинается абьюз. Удались, скрой страницу, заблокируй всех мужчина или женщин, не выкладывай фотографий, укажи что ты занят(а), опубликуй нас вместе на своей стене…

Дружба с бывшими

Многие умудряются оставаться в прекрасных отношениях с бывшими, а у кого-то вообще совместные дети. Общения избежать не получится, но именно это часто приводит к конфликтам. Для вас это просто дружеская переписка или случайная встреча, а партнер начинает чувствовать угрозу.

В данном случае ключевое значение имеет близость и различные элементы поведения. Встретиться с бывшей женой чтобы купить ребенку школьные принадлежности или забрать его на выходные, это одно. Посиделки в кафе уже совсем другое. Эта самая бывшая в отношениях или свободна? Расстались по какой причине? Вдруг эта причина уже устранена и ничто не мешает закрутить роман? Разобраться бывает крайне непросто.

В здоровых отношениях люди легко обсуждают такие вопросы и быстро приходят к компромиссу. В созависимых ревнивец слишком остро и радикально реагирует на происходящее, диалог не клеится, а спутник (спутница) нередко умышлено усугубляет положение. Поэтому для них бывшие почти всегда становятся поводом для громких скандалов и последующего расставания.

Просмотр откровенных фото и видео, внимание на других девушек или мужчин

Кто-то устраивает истерику потому что мужчина посмотрел на попу какой-то девушки на улице, кто-то обиделся на слова спутницы о том, что актёр в фильме отлично выглядит. Для других вообще не существует такой проблемы, они легко обсуждают свои предпочтения, делятся эмоциями. Но это тоже один из самых популярных поводов для ревности.

Как показывает практика в данном случае важнейшую роль играют два фактора. Первый — удовлетворенность второй половинки. Когда физическая близость полностью устраивает и здесь нет никаких сложностей. Одновременно с этим партнер часто слышит, что он вне конкуренции, его осознанно выбрали и им на 100% довольны.

Второй — адекватная самооценка, уверенность в себе и отсутствие нездоровой привязанности у спутника. В противном случае абсолютно любое присутствие «чужаков», даже если это актёры в фильме для взрослых, будут вызывать сильную тревогу и страх потери.

Если же он получает всё что нужно, ощущает себя ценным, не испытывает нужды с кем-то конкурировать и уверен в себе, то ваши увлечения фотографиями и видео в интернете вместе с оценкой чужих ягодиц на улице, перестают его (её) интересовать.

Вместо итога

Наличие всего вышеперечисленного с одной стороны является хорошим тестом партнера на склонность к тирании, а с другой может стать совершенно ненужным поводом для конфликта. Одни утверждают, что этого категорически не должно быть, другие напротив стремятся оставить какие-то детали в качестве индикатора собственной свободы. Если ради девушки я должен заблокировать всех бывших и удалиться из соцсетей, то может мне не нужна такая девушка?!

Но ситуация только на первый взгляд кажется простой. В действительности даже самый ментально здоровый человек не захочет тратить время на спутника, который на ровном месте создаёт трудности. Романтический союз нужен для удовольствия, только в таком состоянии влюбленные способны преследовать цели из зоны обоюдной ответственности. А когда ты просишь перестать всё свободное время проводить с другом, потому что это сказывается на ваших планах, а тот очевидно не собирается к вам прислушаться, то до расставания скорее всего осталось 3,2,1…

Как и во всех остальных случаях первым делом стоит разобраться с самим собой. Не утрируете ли вы, не закатываете ли скандалы из ничего, не ограничиваете ли партнера и не страдаете ли от высокой тревожности, которая вынуждает видеть угрозу даже там, где её и близко нет? Только после того как убедитесь, что ответ на все эти вопросы отрицательный, можно переходить к разговору и поиску компромисса, через «я-сообщение«, естественно. Не «тебе мама дороже меня!», а «я чувствую себя одинокой и мне кажется, что мама для тебя важнее».

И вот если партнер обесценивает, игнорирует и высмеивает ваши чувства, а на адекватно высказанные претензии реагирует агрессивно, то можно делать вывод о том, что вы зря тратите время. Быть может именно ревность оказалась безосновательной, но очевидно никакого уважения к вам тут нет. А это уже проблема более серьёзная.