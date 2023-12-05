Взаимоотношения с противоположным полом сложны сами по себе. Два совершенно непохожих человека, имеющих разный опыт в прошлом, пытаются быть одним целым, достигать совместные цели, уживаться в одной квартире. Если отсутствует взаимная симпатия, то шансы на успех невелики, но ещё хуже, когда кто-то подливает масла в огонь. Сегодня обсудим поступки девушек, которые портят отношения буквально на ровном месте.

Игнорировать проблему

Данная привычка больше свойственна мужчинам, но не менее актуальна и со стороны девушек. В процессе притирания или на фоне бытовухи два человека в чём-то не сошлись, возник конфликт и партнеры поссорились. Источник неприятностей спровоцировал разногласия, в результате которых пара либо оказалась на грани расставания, либо произошло дистанцирование спутника.

В здоровых отношениях единственным выходом из сложившейся ситуации является диалог с последующим поиском компромисса. И если тот не находится, происходит расставание. Вполне логичный и закономерный процесс. Но часто происходит иначе, один из партнёров, в контексте этой статьи девушка, предпочитает сохранить отношения несмотря ни на что. Она извиняется там, где ни в чём не виновата, уступает, игнорирует «косяки» мужчины, закрывает глаза на случившееся.

Важно понимать, что речь идёт не о мелочах. Например, парень ударил свою спутницу. Она быстро нашла ему оправдание, решила не прибегать к эскалации конфликта, приняла его извинения и продолжила оставаться здесь. Променяла свои личные границы на «прости» и конфеты. Ей кажется, что таким образом она сохранила отношения, но в действительности она сломала баланс значимости и отныне уважение из этого романтического союза начнёт постепенно уходить. Ведь очередной акт насилия или безразличия можно сгладить подарочком и лапшой на уши.

Припоминать прошлое

Суть здорового конфликта в том, что в конце люди нашли решение и избавились от всех негативно окрашенных эмоций. Кто-то пошёл на допустимые уступки, кто-то понял чувства спутника и скорректировал поведение, кто-то обозначил свои личные границы и партнёр с ними согласился. Но бывает по примеру выше, девушка вроде бы простила и решительных мер принимать не стала, но обида засела глубоко внутри.

Теперь по поводу и без она будет напоминать о случившемся. Если парень флиртовал с коллегой на работе, спутница об этом узнала и был скандал из которого кое-как вышли без потерь, то отныне его ждут упрёки в форме шуток, а иногда и на полном серьёзе. Вон, смотри, у девчонки волосы какие кудрявые. Как у твоей ШЛЮХИ, да?!

Или — с работы поедешь, заскочи в магазин за подсолнечным маслом. Только будь аккуратнее, вдруг опять подскользнёшься и случайно улетишь в её кровать, козёл! Чаще всего напоминания носят лайтовый и шуточный характер, но отношения они портят знатно.

Принцип тут простой как в анекдоте — бабка чавкает во время ужина, дед бьёт её по лбу ложкой. Не чавкай! Проходит минута, дед ещё раз со всей силы бьёт бабку ложкой по голове. Та — за что?! Дед — как вспомню, аж бесит!

Ждать, чтобы сам догадался

Ожидания в отношениях это нормально. Какую то часть обоюдной зоны ответственности мы перекладываем на партнера и естественным образом рассчитываем на выполнение им определённых действий. Забота об эмоциональном и физическом комфорте также входит сюда, но вот границы никто не нарисовал и мужчина не всегда знает, что вам было бы приятно получить поздравление по случаю годовщины со дня первого шлепка по попе.

Девушка думает, что мужчина обязан быть в курсе её ожиданий и на всякий случай даже бросает ему намёки, чтобы точно не забыл. Тот в свою очередь о её ожиданиях ничего не знает, намёки не распознал и оказался без вины виноватым. Вернулся вечером домой, с ним не разговаривают, от него отворачиваются и на все попытки выяснить что произошло, следует ответ — ничего, ты сам знаешь, догадайся!

Во-первых это проявление инфантилизма со стороны девушки. Во-вторых она не учитывает индивидуальные особенности своего партнера, многие не любят дарить и получать подарки, совершенно не понимают намёков и не обращают внимание на ситуации, о которых ему прямо не сказали. В третьих такое поведение является пассивно-агрессивным, потому что представительница нежного пола умышленно создаёт конфликт, в котором она изначально находится в роли жертвы.

Ну и нельзя забывать о том, что иногда мы получаем искажённую либо ложную информацию. Какая-то подруга выдумала легенду, якобы ваш мужчина вам изменяет. Так в неё поверила, что рассказала другой подруге, а та заботливо оповестила вас. И вот сидит девочка с надутыми губами, наотрез отказывается от диалога, уже собрала вещи и плюнула возлюбленному в чай, а тот всю голову сломал в поиске причин, у него уже давление тыща на тыщу, устроил сам себе мозговой штурм. Девушка при этом уверена в себе — ты всё знаешь, ты виноват в моём плохом настроении и прекрасно понимаешь что натворил!

Высмеивать,обесценивать, оскорблять

Идеальных людей не существует. Иногда мы встречаем девушек как с обложки журнала maxim или мужчин сошедших со страниц форбс. Но если узнать их чуть лучше, то вскроются отталкивающие подробности. Можно восхищаться красотой популярных звёзд, но многие из них храпят как трактор или чирей у них уже месяц не проходит. Подобные неприятности присутствуют в жизни всех без исключения.

К сожалению некоторые девушки используют недостатки парня для его обесценивания и унижения. А порой даже достоинства представляют как недостаток. Могут делать это тет-а-тет, а могут и публично. Иногда таким образом пытаются сместить баланс значимости в свою пользу, а иногда боятся осуждения подруг и предпочитают начать первыми, так проще. При чём второй вариант встречается намного чаще, как ни странно.

Например, во время знакомства с друзьями те интересуются кем парень работает, а девушка тут же выдаёт — да он таксист, гоняет на своём старом пежо и зарабатывает себе на бензин! Или спрашивают удаётся ли нормально зарабатывать в это тяжёлое время, но девушка влезает с репликой — на шее у меня сидит, у него вся зарплата на проезд до работы уходит!

Любая характеристика мужчины, от профессии до внешности и личных качеств, подаётся с отрицательной стороны. Профессия высмеивается, потому что не престижная. А даже если престижная, то он не лучший её представитель. Навыки обесцениваются, знания не признаются. Девушка часто шутит «мой решил полку повесить, она теперь криво-косо висит, глаза у него в разные стороны походу», «мы машину новую хотим, но мой так водит, что ему кроме жигулей 80-го года выпуска лучше ничего н доверять», «у меня парень хирург, поэтому если вдруг что заболит, постарайтесь не попадать в эту больницу, а то отрежет ногу вместо аппендикса ахахах».

Для мужчины такое поведение девушки неприемлемо. Если он находится в острой зависимости и нездоровой привязанности, то будет терпеть, но так или иначе конфликты будут возникать регулярно. Мы ждём от партнера поддержки, а не оскорблений, унижений, обесценивания. Причины такого поведения девушек написаны выше, постарайтесь их проработать, чтобы не сломать свои отношения.

Обвинять мужчину в своих эмоциях

Мы все по-разному видим этот мир и на одни и те же ситуации реагируем тоже по-разному. Часто девушки, столкнувшись с негативно окрашенными эмоциями, начинают искать виноватого и как правило им оказывается тот, кто находится ближе всех. Из-за тебя мне грустно, из-за тебя пропало настроение, ты меня бесишь.

Внушение чувства вины это агрессивное поведение, партнер будет вынужден защищаться и конфликта не избежать. Важно научиться общаться через «я-сообщение«. Мне показались твои слова обидными, я сейчас расстроена, я подумала что… И так далее. Такой метод позволяет начать обсуждение проблемы и спутник воспримет ваши слова как призыв о помощи. Объяснит, поддержит, поймёт. В противном случае его психика включит все имеющиеся ресурсы для обороны своей личности. Не делайте так.

Вместо итога

Кроме реальных проблем и разногласий мы очень часто создаём конфликты из ничего. Либо применяем эмоциональное насилие сами того не замечая. Партнёр может долгое время копить обиды или терпеть «выходки» своей спутницы, но однажды примет решение об уходе. Бывает что парень продолжает оставаться рядом с девушкой, но отношения уже никого не удовлетворяют, все ждут каких-то изменений, но не хотят меняться сами. Довольно неприятно разрушать романтический союз такими глупыми привычками.