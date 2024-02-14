Знакомство с новым человеком всегда сопряжено с большим количеством анализа, выполняемого психикой. Важно не просто определить насколько ухажёр безопасен и интересен, но и выстроить эффективную модель поведения, чтобы получить максимум пользы от коммуникации. Эмоциональный комфорт, экономическую выгоду или просто положительно окрашенные эмоции. При этом не нарушить свои личные границы, остаться в соответствии с собственными убеждениями и общественной нормой. В результате встаёт вопрос — после какого свидания можно переходить к близким отношениям?

На эту тему в интернете можно найти множество различных мнений. Кто-то рекомендует отдаваться сразу, чтобы не потерять понравившегося мужчину, другие советуют выждать три свидания, чтобы проверить серьёзность его намерений. Есть точка зрения и более суровая — только после свадьбы. У меня была знакомая, которая придерживалась правила — минимум полгода регулярного общения, ухаживаний и свиданий, только потом близость.

Никакой золотой середины здесь нет. И психология в целом бессильна, потому что не имеет вводных данных ни о вас ни о вашем партнере. Однако важно обсудить несколько фактов, которые помогут вам принять решение и понять природу межличностной коммуникации. Все нижесказанное основано на опыте мужчин и женщин, то есть не на эфемерных догадках, а на реальном положении дел. Прежде чем формировать у себя какую-либо привычку, попробуйте сначала посмотреть правде в глаза.

Нужно ли динамить, чтобы не показаться «давалкой»?

Основной аргумент, который приводят девушки заключается в том, что отдаться мужчине сразу может только легкодоступная. Следовательно мужчина не сможет такую уважать и бросит её сразу после интимной близости, так как никому не нужна женщина раздвигающая ноги на первом свидании. В результате о серьёзных отношениях придётся забыть. Поэтому парню нужно показать и доказать своё воспитание, а значит перед первым поцелуем и всем остальным должно быть минимум 3-4 свидания.

Никого ни к чему не призываю, но практика говорит совершенно об обратном. Если девушка симпатична, интересна и способна быть в отношениях, то время до первой близости не играет никакой роли. Всё может случиться через 15 минут и парень останется с девушкой. Продолжит встречаться, возьмёт замуж, захочет детей.

Весь секрет кроется в двух фактах. Первый — симпатия возникает за считанные минуты, нашей психике достаточно несколько секунд для анализа запаха, ещё несколько секунд для анализа феромонов и затем ещё несколько секунд для проверки соответствия внешности нашим установкам. Проще говоря вы просто моргнули глазами и подсознательно уже точно знаете нравится вам этот человек или нет. Дальше в работу включается сознание, где полный хаос, бардак и мракобесие. Многие этого не допускают и выигрывают.

Второй — мужчине нужна легкодоступная девушка. Только она должна быть доступной для него и совершенно недоступной для других. Ментально здоровый представитель сильного пола не будет ходить теми же тропами, которыми вы гоняете всех остальных. Ему нужно чтобы конкуренты попадали в дебри без возможности найти выход, а именно он получал всё и сразу, безусловно, бесплатно, сейчас. Начиная динамить вы его отсеиваете. И это очень глупо, если парень правда понравился.

Что если мужчине нужно только одно?

Возьмём другую ситуацию. Девушка познакомилась с парнем у которого давно не было и очевидно он сильно озабочен этой «бедой». Возникает мысль, что на серьёзные отношения он возможно неспособен и пытается всего лишь закрыть потребность. Следовательно нужно его помурыжить и убедиться в том, что у него есть другие желания, вы ему действительно нравитесь и после близости он никуда не уйдёт.

Звучит вроде бы здраво, только совершенно нелогично. Во-первых прямо сейчас он мучается и психика давно вывела в приоритет именно эту потребность. При общении с двумя девушками, которые нравятся плюс минус одинаково он выберет ту, которая даст. Это просто очевидный факт. Историй о том, как парень гулял с одной, но она его динамила, а потом встретилась более сговорчивая и он ушёл к ней навсегда, пруд пруди.

Во-вторых мужчина воспринимает такую ситуацию как насилие. Мы же друг другу симпатичны, нам нравится проводить время вместе, мы пытаемся строить отношения, но ты игнорируешь мои потребности и вынуждаешь страдать. О какой влюблённости и любви может идти речь в такой ситуации? Ты уже сейчас игнорируешь и обесцениваешь мои чувства и желания, дальше очевидно ничего хорошего не будет. Когда вы в следующий раз столкнётесь с парнем, который сначала проявлял активность, а потом не получил желаемого и исчез, попробуйте посмотреть на случившееся под другим углом. Вероятнее всего он не собирался «поматросить и бросить», просто девушка наблюдающая за его мучениями ему не нужна.

В третьих — многие парни действительно не хотят никаких отношений. Очень сильно понравилось лицо и тело, захотелось овладеть. Он точно бросит после близости, но вот беда, вы никак не спасёте себя от этого. Такие мужчины готовы ухаживать и выжидать как угодно долго. Зная о вашем правиле пяти свиданий он выстоит все пять.

Скажете, что близость возможна только через полгода, значит он будет рядом в течении шести месяцев. Вы просто теряете время, результат будет одним и тем же. Так что лучше ориентируетесь на то, готовы ли в принципе с ним переспать. Сейчас или через год, не важно. Если вы не нужны, то ничего не изменится.

С чего начинаются крепкие союзы?

Следующее популярное мнение — серьёзные отношения должны начинаться с гарантий, обоюдных целей и доказательств способности взять на себя ответственность. Поэтому парень должен ухаживать и добиваться, соглашаться с планами спутницы, соответствовать её ожиданиям и продемонстрировать состоятельность. Иначе как идти с ним по жизни?!

В действительности психологи давно выявили формулу. Она схожа с вышеописанным на первый взгляд, но есть нюансы, про которые люди почему-то предпочитают забыть. Во-первых крепкие союзы начинаются с обоюдной симпатии. А она, как ни странно, включает в себя взаимное половое влечение. И очевидным это становится спустя несколько минут, это уже доказано наукой.

Во-вторых обоюдные цели и планы на жизнь выясняются не через соответствие и подавление, а при полной свободе, когда индивид независим и может искренне говорить о намерениях. Желая заполучить её тело я могу врать сколько угодно и на каждом шагу буду повторять, что поездки к её маме мне капец как нравятся. Каждый день бы в огороде капошился! А вот удовлетворив все свои потребности я больше не вижу смысла врать и говорю то, что думаю. Цели должны совпадать в этом состоянии, всё остальное трёп и болтовня.

Гарантии нужны исключительно тревожным девушкам. Чаще всего это выросшие без отца представительницы нежного пола, их психика просто защищается от предательства. Но ментально здоровый мужчина никаких гарантий вам давать не будет, он рядом пока сам этого хочет. Манипулировать близостью, чтобы удержать его у своих ног или пытаться проверить насколько сильно он от вас зависим, это игрушки для неуверенных в себе. Пока вы не выйдете из этого состояния, все ваши отношения будут идти по одному сценарию.

В результате мы имеем любопытную картину. Здоровые отношения начинаются с взаимного интереса, полового влечения и готовности удовлетворить потребности друг друга. Затем два человека находят точки соприкосновения, строят совместные планы, ищут компромиссы, проявляют уважение. И поэтому остаются в романтическом союзе. Страсть в самом начале обязательна, в противном случае это напоминает полосу препятствий с призом на финише. Мужчина выполнит все условия, заберёт приз и уйдёт.

Недотрога всегда желанная цель для хищника

На свиданиях парня всегда ждёт один из двух сценариев. Первый — перед ним сидит тревожная, забитая ограничивающими убеждениями, неуверенная в себе девушка. Все её фразы наполнены клише из серии «так должно быть», «мужчина должен», «это ненормально», «вот так правильно». Выведывает информацию не имеющую отношение к межличностной коммуникации.

Сама по себе не интересная, скучная, нудная. Но Бог наградил милым личиком и классной фигурой. С такой намучаешься, думает парень, тем более она меня уже 100500 раз оскорбила, считая ненормальным, хочется потискать за грудь и послать к чёрту. Пусть лечится, но перед этим было бы здорово попользоваться этими аппетитными ножками.

Второй — девушка уверена в себе, знает чего хочет, не строит заборов, не ограничена навязанными убеждениями. Открыто заявляет, что не видит проблем пойти в койку прямо сейчас, но только в случае искренней симпатии к парню. Если ты настолько страдаешь, что света белого вокруг не видишь и даже поговорить не можешь, то иди сходи в душ, выпусти пар, а то на тебя смотреть больно. Я ж тебе не спасатель.

Могут открыто заявить, что парень не вызывает сильных чувств, не хочется, не щёлкнуло, искры нет. Поэтому ухаживать за мной не нужно, мы можем просто общаться, если тебя не пугает френдзона, но ничего большего у нас не будет. Уламывать меня и уговаривать бессмысленно, потому что никаких ограничивающих установок у меня нет, я бы тебе и так дала, просто не нравишься. А с этим уже ничего не поделать.

В ситуации когда мужчина «отозвался», такая девушка не думает о том, как на неё посмотрят и что о ней подумают. Она преследует свои собственные потребности, опирается на личные чувства и эмоции. Если парень обманет и после близости исчезнет, она не расстроится. Она то его хотела. И получила. А то что отношения не заладились, это житейское! Но весь парадокс в том, что такие девушки крайне редко ошибаются. Не реагируют на эфемерное, сложно их ввести в заблуждение ухаживаниями и красноречием.

В результате получаем странную картину. Та, которая боится быть использованной, всегда становится жертвой. На неё кидаются все болтуны и балаболы, желающие поиметь и исчезнуть. А та, которая с лёгкостью готова отдаться на первом свидании и вообще не переживает по поводу случайной связи, оказывается недоступной для лжецов и каждый «парень на разок» превращается в спутника жизни, надёжного партнера, мужа. Не хотелось бы заниматься манипуляцией и подгонять факты под одну точку зрения, но к счастью или сожалению праведные недотроги доступнее раскрепощённых. Первых можно уложить в кровать лапшой на ушах, вторые смотрят глубже.

Вместо итога

Можете назвать меня обманщиком, потому что заголовок статьи подразумевал конкретный ответ на вопрос. Но его нет. Всю вышеперечисленную информацию стоит принять к сведению и расценить как одну из точек зрения. Я постарался перечислить только то, что основано на опыте мужчин и женщин. Потратил время на чтение форумов и книжек по теме. Уважайте мой труд, ё моё=))

Стоит ли кардинально менять свою модель поведения и начать отдаваться всем понравившимся парням? Конечно нет. Разумно ли продолжать строить из себя недотрогу и устраивать кастинг на каждом свидании? Практика показывает, что неразумно.

Что же в итоге делать? С точки зрения психологии нужно больше слушать свои эмоции и чувства, ориентироваться на собственные потребности , а не соответствовать чьим-то ожиданиям. Окружающие всегда будут лепить из нас что-то удобное для себя, но никаких благ взамен не обещают.

Как в анекдоте, когда девушка всю жизнь слушала маму, сделала всё как та хотела, получила рекомендуемое образование, выбирала мужчин по заданному алгоритму, а потом одинокая и безработная пришла с вопросом — мама, что я сделала не так? Я выполнила каждый твой наказ, но теперь несчастна, где могла ошибиться? А та ответила — ты всё сделала правильно,ты молодец. А по поводу счастья я тебе ничего и не говорила, это как то и не подразумевалось..