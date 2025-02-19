Пополамщик: надежный партнер или жадный халявщик?

Пополамщик это термин описывающий мужчину, который требует от женщины равноправия и при первом же общении заявляет о необходимости обоюдного участия в финансировании совместных затрат. В кафе каждый платит за себя или счёт делится на двоих, путешествия, поездки, развлечения и продукты питания покупают вместе, никто никого не содержит. Образ таких представителей сильного пола обсуждается в негативном ключе, многие блогерши открыто оскорбляют и унижают пополамщиков, призывая игнорировать и избегать их. Предлагаю взглянуть на термин с разных точек зрения.

Кто такие пополамщики по мнению женщин?

1 определение. Пополамщик это мужчина, который требует равноправия в финансовых вопросах, при этом нагло игнорирует разницу в доходах. Источником этого мнения является очень крупный сайт по психологии и автор не стесняясь в выражениях оперирует фактами, которые не спешит подтверждать. Например, она говорит — женщина получает меньшую зарплату на той же должности и при тех же обязанностях, что и мужчина. Но не приводит конкретных примеров. Зато убеждает аудиторию в том, что именно из-за этого парень обязан оплачивать счета спутницы.

2 определение. Далее следует второй аргумент — такие мужчины выросли в деструктивных семьях, где женщина (его мать) была вынуждена тащить семью на себе. Она и зарабатывала и готовила и убирала и решала проблемы. Следовательно мальчик сделал вывод о том, что это нормально. Поэтому уже с первых свиданий намекает женщине на необходимость брать ответственность за себя и в будущем за него тоже. Версию о здоровой семье, в которой мальчик видел как оба родителя вкладываются в благополучие друг друга и участвуют в зоне обоюдной ответственности, психологиня не озвучила.

3 определение. Следующая гуру в области межличностной психологии описала пополамщиков так — это мелочный и мелкий мужчинка, потому что сила проявляется в великодошном отношении к тем, кто слабее, а он требует равноправия, значит слабак здесь именно он. Всё бы хорошо, но «специалист’ не уточнила два важных момента. Первый — здоровые отношения в её понимании это иерархия сильного и слабого? Второй — слабость современной женщины заключается в доступности образования и возможности работать? В праве выбирать мужа, оформлять развод, вести тот образ жизни, который хочется? Просто слабая женщина существует в рамках патриархата, где ей запрещено вообще всё, а мужчина относится к ней великодушно, разрешая покушать за его счёт.

4 определение. Далее вообще анекдот. Блогерша заявляет, что создавать семью имеет право только человек, который находится в ресурсе и имеет избыток. Ему семья нужна для того, чтобы отдавать. Проще говоря он обладает тем, что может вложить. В противном случае он инфантилен, следовательно пополамщик это большой ребёнок и отношения ему противопоказаны. Всё вроде бы правильно, только он требует равноправия, а это значит что он вкладывает половину и ищет партнершу. Девушка в этой конструкции хочет, чтобы он покрывал все расходы, а она не вкладывалась совсем. Я может чего-то не понимаю, но кто здесь инфантильная личность?!

5 определение. Блогерша решила пойти дальше и чтобы диплом психолога не пылился без дела, подключила к дискуссии теории Эриха Фрома. Он действительно говорил, что подлинная любовь проявляется в заботе о благополучии другого человека. Но я в его трудах не нашёл ничего про оплату счета в кафе и содержание инфантильной женщины. Более того, там нет никакого разделения по половому признаку.

Заботиться друг о друге, нести ответственность друг за друга, уважать уникальность и свободу друг друга. Вот о чём писал Эрих Фром. Это значит, что я заплачу за тебя в рамках действующих отношений и сделаю это с большим удовольствием, потому что ты мне дорога, я тебя люблю и ценю твоё присутствие. Но и ты сделаешь также, потому что я тебе дорог, ты меня любишь и ценишь моё присутствие. А если это не так, то ты мне чужая женщина, а я тебе чужой мужчина. По-моему на первом свидании всё именно так и есть.

6 определение. Оказывается, пополамщики аферисты, потому что для нормального мужчины работа всегда на первом месте. Это его источник вдохновения, дохода, радости и красивых женщин. Любопытная формулировка, ну да ладно. В целом, классическая психология утверждает, что мужчина действительно ориентирован на достижения больше, чем женщины и именно поэтому ему нужны здоровые отношения. Когда тыл закрыт, можно сосредоточить усилия на работе.

Но как же равноправие связать с аферой, подумала блогерша, а потом нашла решение! Всё просто — женщины, для которых отношения важнее денег, часто становятся жертвами мошенников. Забыла уточнить только об одной детали — все брачные аферисты заваливали спутницу обещаниями и демонстрировали ей своё богатство. Жертвы повелись на красивую историю, в которой нужно немножечко вложить, чтобы разблокировать миллиардные счета в европе или быстро раскрутить его бизнес, на доходы от которого она будет жить как королева. Пополамщик по определению не может обмануть девушку, он не просит платить за мужчину, он просит взрослого человека заплатить за себя.

Кто такие пополамщики по мнению мужчин?

Вы могли подумать, что здравый смысл будет присутствовать в этой части статьи, но это не так. На форумах представители сильного пола не упустили возможность выразить ненависть и презрение к женщинам, и защищая пополамщиков умудрились оскорбить всю прекрасную половину человечества. Оказывается, платить за спутницу нельзя потому что она всё равно не даст и на свидания ходит только чтобы бесплатно покушать. Даже термин такой есть — тарелочница.

У меня создалось впечатление, что комментарии пишут исключительно агрессивные люди. По крайней мере под постами на дискуссионные темы. В реальной жизни пополамщики делят счёт только с теми, кто не является партнершей в действующих отношениях. Логика проста — мы два самодостаточных человека, оба работаем, имеем возможность развиваться и получать доход. Никто из нас ничего не должен второму, всё исключительно по желанию. Свидания нужны для того, чтобы оценить уровень комфорта от присутствия друг друга, все финансовые расходы лежат на плечах каждого из нас.

Если ты ищешь спонсора, то это не ко мне. Если для тебя любовь это финансовое обеспечение и подарки, то это к психологу. Если ты оцениваешь меня по способности взять за тебя ответственность, то ты должна знать — я не благотворительная организация. Я несу ответственность за маму, бабушку, сестру. Я буду нести ответственность за жену и дочь. Ты мне никто, мы только начинаем общаться и выясняем нашу совместимость. И моя ответственность никогда не будет 100%, в семье это принято разделять. Неважно в какой пропорции, 30 на 70 или 60 на 40, об этом мы будем договариваться, но ты уже взрослая девочка, не стоит искать во мне папу, на моей шее нет места для инфантильной женщины.

Откуда взялись пополамщики?

Почему-то принято считать, что они возникли совсем недавно. Якобы раньше ничего подобного не было, мужчины всегда оплачивали счета на свиданиях, дарили цветы, решали проблемы спутницы, вкладывались в неё финансово. Блогерши высказывают мнение, что нормальных мужчин просто не осталось и теперь обнаглевшие парни вообще не хотят ничего делать, им подавай всё бесплатно! Но на самом деле пополамщики появились давно, просто в наши дни интернет позволяет продвигать в массы различные термины и делиться мнение на широкую аудиторию.

Привет феминисткам

Движение феминисток было задумано как общественная организация по борьбе за права женщин. В мире действительно происходит много ужаса, например в некоторых странах проводят калечащие операции на половых органах девочек, чтобы они не могли испытывать удовольствие и были независимыми от физической близости. Где-то девушкам запрещено учиться, работать, водить автомобиль, кататься на велосипеде, заниматься спортом и работать. Нельзя носить коротких юбок и демонстрировать свою красоту окружающим. Здоровый феминизм заключается в том, что каждый человек должен выбирать как ему жить и ни одна представительница нежного пола не обязана соответствовать ожиданиям мужчины.

Однако очень скоро, а точнее почти сразу, феминистки превратились в агрессивную толпу. Они выдвинули требования, согласно которым женщина становилась полностью независимой и имела право выбора во всём. В развитых странах девушка может голосовать на выборах, ходить в школу, получить высшее образование, сдать на права, ходить в юбке чуть ниже ягодиц, носить футболку выше пупка, свободно выбирать половых партнеров и мужа. Потом можно легко развестись. За измену даже административной ответственности нет. При разводе суды не вникают в детали и выносят шаблонные решения, в которых женщине дети, мужчине обязательства по алиментам. Появились вакансии исключительно для девушек. На пенсию они выходят раньше, при том что живут дольше.

Вроде бы мужчины физически сильнее и способны заставить женщину быть такой, как им хочется. Но к счастью цивилизация развивается, мы становимся всё более образованными и ментально здоровыми. Отчаянно противостоим насилию и в результате всего этого маскулинность постепенно уходит на второй план. Каждая личность имеет возможность отстаивать свои права.

И всё это здорово, но есть нюанс. Не бывает прав без обязанностей. В условиях жёсткого патриархата мужчина оплатит 100% счёта, но ты точно станешь его женой, потому что так решили родители. Нравится тебе это или нет. Он обеспечивает семью, но только потому что фрукты на рынке будет продавать только он, тебе нельзя, ты женщина. Когда и как вступать в интимную близость тоже будет решать он, потому что ты сидишь на его шее и по-другому тебе нельзя. Если что-то пойдёт не так, случится развод и своих детей ты больше никогда не увидишь. И да, замуж тебя больше не возьмут, ибо ты б/у. Подать на развод ты тоже не можешь, ни один суд не примет заявление. Да и до суда ты не дойдёшь, потому что выходить из дома без мужчины тебе нельзя. Но зато пополамщики тебе не страшны, в кафе за тебя всегда заплатит спутник.

Форма протеста

Человек свободолюбивое животное и любое давление воспринимает как дискомфорт. Когда человека принуждают к чему-либо, его психика требует протеста. Пополамщики это одна из форм защиты от гнёта, который в последнее время только набирает обороты. С самого детства мальчику внушают идею о том, что он обязан обеспечивать семью, платить за девочек, ухаживать, добиваться, тратить ресурсы взамен на её присутствие. И он так делает, но потом начинает замечать, что его используют. Что не делай, всего мало. Вложения обесцениваются. И в какой-то момент хочется сказать — да я тогда вообще ни рубля не потрачу, результат будет тот же! Я что сейчас нищий жмот, что после оплаты нищий жмот, ничего не меняется!

Негативный опыт

Пополамщиками чаще всего становятся после неудачного брака или травмирующих отношений. Парадокс в том, что как правило это не жадные и ущербные мужчины, а их полная противоположность. Они вкладывались, помогали и даже содержали, но потом выяснилось, что у женщины есть право на развод и она может им воспользоваться в любой момент. Здесь очень важно понимать, что спутница не разводила вас на деньги, просто ваши отношения изначально были ошибкой. Они развалились не из-за того что кто-то платил больше, чем другой, вас не спасло бы разделение обязанностей и ответственности.

Отношения разваливаются совсем по другим причинам. Те, кто построил здоровый союз, где есть личная и обоюдная зоны ответственности, диалог, компромиссы и уважение, вообще не задумываются от расходах. Они в самом начале ориентировались на взаимную симпатию и не считали денег. Внутри действующих отношений договаривались и выполняли то, что каждому даётся чуть легче. Кто-то вложил больше денег, а кто-то чаще мыл посуду. Кто-то одел и обул ребенка, а кто-то просыпался к нему ночами. Поровну всё делается или методом распределения, вообще не важно.

Но многие мужчины подумали, что если бы женщинам запретили разводиться, то всё было бы нормально и тогда можно было бы за них платить. А раз гарантий никаких нет, то и вкладываться бессмысленно. На самом деле это самое примитивное убеждение и естественно оно ошибочное. Вы так будете рассуждать и после создания семьи, следовательно лично вы отрицательный пополамщик и прежде чем вступать в новые отношения, стоит проработать свои психоэмоциональные травмы. Да, вы вкладывались, но отношения не стоят на деньгах, они базируются на взаимной симпатии и уважении. Неважно сколько вы инвестировали в спутницу, она в любой момент может уйти.

Результаты психотерапии

Если негативный опыт прошлых отношений создаёт отрицательных пополамщиков, то психотерапия и саморазвитие оборачивается возникновением положительных. Это не хотят платить за чужих женщин, потому что наконец то узнали что такое самоуважение и любовь к себе. Они за версту чуят инфантильных женщин, знают как начинаются здоровые отношения и не пытаются соответствовать ожиданиям манипулятора. Их не пугают ваши оскорбления, они не боятся быть нищебродом в ваших глазах. Свидания нужны для того, чтобы узнать друг друга и оценить совместимость. Для этого нужно что-то делать вместе, а не щедро заваливать содержанку подарками.

Он точно знает, что в рамках действующих отношений у него есть обязательства, в том числе финансовые. Это та самая зона обоюдной ответственности. А во всём остальном коммуникация строится на желании. Хочу, угощу тебя кофе. Не хочу, не угощу. Ты тоже можешь меня угостить. Ты же взрослый, самодостаточный человек и тебе можно доверить материнство, не так ли?! А если ты в поиске папика или за мой счёт закрываешь дефицит отца в твоей жизни, то я имею право согласиться на эту роль или отказаться. Оскорблять меня не стоит.

Вместо итога

Пополамщиками принято называть тех, кто отказывается содержать чужих женщин. Не хочет заслуживать любовь деньгами и доказывать свою состоятельность. Всё это можно считать индивидуальным подходом, так как с точки зрения психологии любой человек имеет право озвучивать свои потребности и соглашаться только на тот формат отношений, который его устраивает. Если для девушки единственным признаком любви является готовность обеспечивать и баловать, то пусть ищет именно такого спутника.

Но женщины принялись оскорблять мужчин и обвинять их в жадности. Некоторые доходят до того, что призывают полностью игнорировать парней, которые на свиданиях не оплачивают 100% счетов. Забывая о том, что инфантильная личность, требующая содержания и манипулирующая другим человеком здесь именно она, девушка не стесняется в выражениях. А это уже насилие. И такими методами к конструктивному диалогу мы не придём. Пополамщиков создали феминистки и агрессивные блогерши, которые захотели больше прав, но отказались брать на себя обязанности. До появления тех и других подобные проблемы не возникали. А теперь пожинайте то, что посеяли.