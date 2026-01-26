Собрали для вас полезные онлайн сервисы на все случаи жизни, чтобы необходимый сайт всегда был под рукой. Будем тут размещать интересные ресурсы для работы, отдыха, развлечения, продуктивности и лайфстайл. Сохраняй в закладки, что-нибудь обязательно пригодится!

Азартные игры

Столото — крупнейший распространитель государственных лотерей, организаторами которых выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Проведение розыгрышей и выплата выигрышей происходят под контролем государства. Участвуя в наших лотереях, граждане не только получают шанс на крупный выигрыш, но и вносят вклад в развитие страны. Часть средств от проведения лотерей направляется в федеральный бюджет для финансирования важных социальных инициатив.

Здоровье

GrowFood — это сервис №1 по доставке готового сбалансированного питания на неделю. Разнообразное питание каждый день. Доступная цена — всего от 650 руб. в день. Бесплатная доставка. Разные линейки питания ( SuperFit / Fit- для похудения, Daly — кто просто хочет питаться вкусно, Balance — для тех, кто занимается спортом, Power — набор массы). Все приемы сбалансированны по КБЖУ. Никакой грязной посуды, готовки и походов по магазинам. Меню составлено лучшими диетологами.

Красота

MIE — ювелирный бренд, основанный семейной парой — Иваном и Софией Птахиными. В уникальных коллекциях бренда представлены изделия, которые подойдут модными образами по последним трендам fashion сферы. Более 160 моделей каффов, чокеры, серьги, колье-галстуки и другие украшения, которые сделают ваш образ более утончённым и женственным.

Знакомства

LinkYou — это закрытый клуб знакомств, где собираются люди с высокой мотивацией познакомиться. Чтобы максимально оградить нашу аудиторию от всей грязи интернета, мы ввели на сервисе платную регистрацию. И эта модель работает.

Teamo — сайт знакомств, основанный на подборе психологически совместимых партнёров, которые настроены на создание долговременных и серьёзных отношений.

Реклама и продвижение

Яндекс Директ — сервис для размещения контекстной и медийной рекламы на Яндексе и сайтах-партнерах его рекламной сети. Позволяет создавать, настраивать и запускать кампании для увеличения продаж и привлечения клиентов. Поддерживает воронку продаж через имиджевые кампании, товарные объявления и смарт-баннеры.

Онлайн образование

Инглекс — онлайн-школа английского языка, основанная в 2011 году. За 13 лет мы выпустили более 24 000 учеников. Сейчас у нас обучается 5 000 студентов. Выпускники успешно проходят собеседования в иностранных компаниях, сдают экзамены, применяют английский на работе и в путешествиях. Также у школы есть отдельное направление английского для детей и подростков Инглекс Kids: дети и подростки занимаются 1 на 1 с сильными и внимательными преподавателями. Обучаем с упором на разговорную практику, готовим к ОГЭ и ЕГЭ и помогаем подтянуть успеваемость по английскому.

Умскул — Онлайн-школа «Умскул» — один из лидеров онлайн-образования с 9-летним опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

НАДПО — Национальная Академии Дополнительного Профессионального Образования (НАДПО). Специализируемся на дистанционных курсах переподготовки и повышения квалификации. Основной профиль Академии – психология, наши студенты могут освоить профессию психолога и начать консультировать уже через 6-12 месяцев обучения. Также проводим курсы по педагогике, дефектологии, менеджменту, физ.культуре и спорту, нутрициологии и другим направлениям социальной сферы.

МИТУ — современный и инновационный вуз, предлагающий дистанционные онлайн-курсы и программы высшего и дополнительного образования по востребованным направлениям. Миссия университета — сделать качественное образование доступным каждому и адаптировать программы под реальные запросы работодателей.