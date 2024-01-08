Полезен ли чеснок для организма человека?

Подслушан разговор двух мам в поликлинике. Воспитательница в детском саду, куда они привели своих детей в ясельную группу, положила в раздевалке график, руководствуясь которым мамы и папы должны по очереди приносить чеснок и лук. Зачем? Очищенные дольки этого растения планировалось размещать в блюдечках на подоконниках, в игровой зоне, в спальне. Наивно? Нет. Чеснок используется в медицине как природный антисептик.

Чеснок выращивают около пяти тысяч лет, о нем даже есть упоминание в Библии. Чему же обязано своей популярностью это травянистое растение подсемейства луковых?

Растение имеет интересный вкус и запах, нравится жителям разных стран. Кухни народов мира используют чеснок во многих блюдах как приправу, добавляя его при приготовлении мяса и рыбы, супов, салатов, соусов. При мариновании овощей его применяют как природный консервант. Чеснок содержит много полезных веществ: витамины, минералы, ферменты, пектиновые вещества, фитонциды, эфирные масла,полиненасыщенные сахариды.

Болезни, при которых традиционно применяется чеснок

Разнообразные вирусные и простудные заболевания. В составе чеснока много фитонцидов и эфирных масел. Считается, что они – убийцы вирусов или микробов. Кроме того, в чесноке много природного витамина С, который помогает быстрее и легче справляться с сезонными заболеваниями. Заболевания пищеварительного тракта. В чесноке много веществ, обладающих желчегонным эффектом. Поэтому польза растения при переедании неоценима.

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Чеснок снижает уровень холестерина, благотворно влияя на сосуды. Чеснок уменьшает вязкость крови. Это предотвращает риски образования тромбов. Снижается вероятность тромбоэмболических осложнений. Также благодаря мочегонным свойствам чеснок помогает снижению артериального давления, предупреждая неприятные проявления гипертонической болезни.

Глистные инвазии, грибковые заболевания. С ними тоже отлично справляется чеснок. Профилактика анемии. В чесноке присутствует множество витаминов С, В, D, калия, кальция, магния, натрия, селена. Все эти вещества оказывают общеукрепляющее действие на организм человека. Поэтому при весеннем упадке сил растение поможет справиться с неважным самочувствием. Чеснок укрепит иммунитет.

Болезни суставов. Чеснок содержит серу. Сера участвует в процессах синтезе метионина. Это вещество не позволит произойти необратимым изменениям в хрящевых тканях. Чеснок — природный антиоксидант, предупреждает онкологические заболевания. Однако у любой медали есть и обратная сторона. Излечивая одно заболевание, можно получить неприятность в виде обострения другого.

Болезни, при которых от чеснока следует отказаться

Болезни желудочно-кишечного тракта. Чеснок может спровоцировать обострение язвы желудка или язвенного колита. Вещества, благодаря которым чеснок снижает уровень тромбоцитов, могут спровоцировать внутренние кровотечения при этих болезнях.

Не стоит употреблять чеснок людям, жизнь которых связана с пожизненным приемом препаратов разжижающих кровь, например варфарина. Это бывает при разных обстоятельствах, например, при наличии искусственного клапана сердца.

При подготовке к операциям тоже отказываются от чеснока, чтобы минимизировать риск послеоперационных осложнений. Аллергия на чеснок. Встречается и такая реакция на растение из-за его резкого запаха. Итак, очевидно, что употребление чеснока в большинстве случаев принесет человеку пользу, которую сложно переоценить. Но все хорошо в меру.