Подписаться на нас

Привет! Я создавал сайт Бесарте.ру для публикации длинных статей, так как это мой любимый формат контента. Мне нравится когда тема раскрывается полностью и о чём-то можно почитать не в двух словах, а в виде объёмного текста. Поэтому ещё на этапе создания было принято решение никогда не делать ресурс мультиформатным. Здесь только лонгриды и больше ничего. Но я, как и другие авторы, ведём блоги на других платформах, в других форматах. Возможно вам они тоже будут интересны, поэтому тут соберём ссылки на наши профили, чтобы вы могли подружиться с нами и там.

Кочерыжкин на Пикабу — тут я выкладываю смешные картинки, иногда пишу посты, в общем всё очень короткое, в основном смеха ради. Если ты активный пользователь пикабушечки, то подписывайся на меня.

Кочерыжкин в телеграм — раньше я там анонсы статей публиковал, потом развлекательный контент, но сейчас это просто мой персональный аккаунт, где размещаю всякое, когда захочется. Пока не знаю заблочат телегу или нет, но всё равно приглашаю вас в канал, в будущем планирую сделать его личным профилем.

Кочерыжкин в Дзене — на Бесарте я публикую все свои статьи и тут же пишут другие авторы, в Дзен попадает не всё, однако многим удобнее читать там. Если вы из их числа, то приглашаю вас подписаться на мой канал.

Кочерыжкин в ЛитРес — как вы знаете (а может и нет) я написал 4 книги и планирую написать ещё. Все они доступны в ЛитРес, поэтому подписывайтесь, покупайте, буду благодарен за отзывы и оценки.

