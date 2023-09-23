Подавление в отношениях: как токсичный партнёр получает власть?

Подавление в отношениях это метод получения контроля и власти над партнёром, включающий в себя угнетение личности и внушение несостоятельности. В результате жертва перестаёт чувствовать уверенность в себе, начинает сомневаться в адекватности своего восприятия и вынуждена подчиниться тирану. Подавление является неотъемлемой частью газлайтинга.

Сам процесс не считается осознанным, то есть человек не ставит конкретную задачу, но преследуя свои ложные потребности применяет все инструменты абьюза для спасения самооценки. Ему может казаться, что он на 100% прав, однако в действительности решения принимаются на уровне подсознания, куда ранее скорее всего были вытеснены негативно окрашенные эмоции и психоэмоциональные травмы. Жертва в такой ситуации сталкивается с фразами, которые на первый взгляд кажутся простым невежеством, но на практике оказывают мощное воздействие на её психику.

Тебе желают зла!

Отличие здоровых отношений от абьюзерских заключается в том, что во вторых на начальном тапе отсутствует симпатия, взаимный интерес и обоюдные цели. Тиран пытается доказать, что он лучший вариант, но при этом не является таковым на самом деле. И у второй половинки периодически возникают сомнения в правильности своего выбора. Поступают сигналы из вне, говорящие об ошибке.

Например подруги или родители беспокоятся, замечая неладное. В конечном итоге всё это выражается в неудобных вопросах и претензиях. До тех пор пока жертва не подавлена, приходится оправдываться и искать объяснения.

Любимые фразы манипуляторов в данном случае — «они тебе завидуют и хотят разрушить отношения», «им хочется чтобы ты была с тем кто нравится им, а не тебе», «твои друзья сами несчастны и хотят чтобы ты не выделялся», «это не у нас всё плохо, а у них, вот присмотрись..».

Подкрепление снаружи

Главной задачей абьюзера является внушение своей правоты, но если посмотреть на ситуацию объективно, аргументов у тирана как правило недостаточно. Потому что большая часть сказанного просто ложь и манипулирование фактами. Подавить жертву таким образом не получится, поэтому приходится использовать так называемое подкрепление снаружи. Мне ты можешь не верить, но так считает большинство!

Спроси кого угодно, все так думают, ты в своих рассуждениях «белая ворона», ненормальный, странная. Стоит отметить, что человек делает это не только неосознанно, но и порой в результате искажений собственного восприятия. Данный феномен в психологии называется эффект ложного консенсуса, когда индивид искренне убеждён, что большинство на его стороне.

В итоге жертва начинает думать, что она действительно находится в меньшинстве и её рассуждения не поддерживает основная масса людей. Получается и правда «белая ворона», так я останусь одна против всех и столкнусь с отвержением общества. Тиран выиграл и отныне её заявления будут восприниматься как истина в первой инстанции.

Это ты виноват(а), всё из-за тебя

Инструмент очень сильно работает, если соблюдать два важных правила. Во-первых внушаем чувство вины и тем самым человек начинает чувствовать, что он нам что-то должен, ему становится неловко. Во-вторых закрепляем это чувство добротой и нежностью. То есть сваливаем груз ответственности на партнёра, но ничего не требуем. На первый взгляд.

Абьюзер убеждает жертву в том, что проблемы и трудности произошли по её вине, а потом заявляет, что не требует ничего сверхъестественного. Я отдала тебе лучшие годы, а ты неблагодарный, из-за тебя мы постоянно ссоримся, ты делаешь всё чтобы я чувствовала себя плохо. А я просто хочу банального внимания,чтобы ты уделял мне больше времени и мы чаще были вместе.

Звучит красиво, но в действительности девушка может требовать отказаться от общения с друзьями и собственных увлечений в угоду ей. С этим не дружи, туда не ходи, то не делай, будь рядом. И каждый раз когда парень «ослушался», включается эта манипуляция. Ты оставил меня одну, мне пришлось самой мыть гардины, я упала и ударилась. Это из-за тебя! А я просто хочу чтобы мой мужчина помогал мне по дому..

Или ещё пример. Мужчина обвиняет спутницу в неправильном поведении и заставляет поверить в то, что проблемы в отношениях из-за этого. А затем добавляет те самые «банальности». Я думал мы сегодня поедем в парк, погуляем, проведём время вдвоём, но ты опять с кем-то переписываешься, специально злишь меня и из-за тебя всё настроение улетело к чертям, мы поссорились и все планы рухнули! А я просто хочу чтобы у нас были нормальные отношения..

Очень сложно отличить здоровый конфликт от манипуляции в данном случае, потому что проблема то ли существует на самом деле, то ли является поводом для подавления. В первом примере мужчина уехал с друзьями на футбол, никто не заставлял девушку в одиночку лезть мыть гардины и в том что она упала он точно не виноват.

Во втором ничто не мешает реализовать планы, тот факт что девушка с кем-то переписывается никак не говорит о желании изменить или нежелании быть в действующих отношениях. Может она вообще по работе или с одноклассником общается на отвлечённые темы.

Человек виноват только в том, что не выполнил несмотря на заранее взятые на себя обязательства. Если вы попросили девушку удалиться из соцсетей и она приняла ваши условия, а потом нарушила договорённость, то это повод для конфликта.

Но разрешать его следует во-первых через я-сообщение, а во вторых поиском компромисса или конкретными выводами. Мне не нравится, меня раздражает, я не готов это терпеть и всё в этом духе это я-сообщение. Давай расстанемся, меня не устраивают наши отношения и я хочу прекратить их, это уже решение. Места для манипулирования тут нет.

Я делаю это потому что люблю тебя по-настоящему!

Гениальный инструмент решающий сразу две задачи. Во-первых это прекрасное оправдание. Во-вторых таким образом происходит подмена понятий и процесс подавления сильно ускоряется. Легко продать человеку жигули за 15 000 000 рублей, если он будет думать, что это майбах. Так и здесь.

Ударил, оскорбил, накричал, заревновал, начал контролировать и ограничивать, а потом просто заявляешь, что это любовь. Если бы ты была мне не нужна, я бы этого не делал! Другие не поступают так со своими девушками, потому что им на них плевать. Сама подумай, как может мужчина не ревновать, если он любит по-настоящему?! Получается ему безразлична эта девушка. А я то тебя люблю и не хочу потерять.

Одновременно с этим льётся поток обоснований. Да, ударил, но если бы я так не сделал ты бы могла наделать глупостей! Ты же просто не понимаешь что творишь. Я не знал как по-другому привести тебя в чувства, в тебя словно бес вселился! Мне пришлось это сделать.

Если бы я не следил за тобой, ты бы одна шла ночью из клуба. Мне совсем не нравится этим заниматься, но в противном случае с тобой могло случиться всё что угодно. Хорошо что я установил в твой телефон программу и знал где ты находишься, прям предчувствовал что пригодится!

Да, ревную, но ты сам посмотри на этих баб, они как хищницы выискивают мужиков. Думаешь им нужны отношения? Погуляешь пару дней, повеселишься, а наш союз развалится и не получится семьи. Не знаю что на тебя нашло, но ты можешь наломать дров и ради сиюминутного развлечения всю жизнь пустить под откос. Я ради тебя это делаю, ради нас с тобой, потому что люблю тебя по-настоящему!

Я тебя заставил страницу в соцсетях закрыть не потому что ревную, а потому что ты даже не представляешь сколько там мошенников. Наговорят с три короба, а потом и деньги могут списать и развести на что-нибудь. Историй масса, я переживаю за тебя, потому что ты не чужой мне человек, может пока не понимаешь этого, но я то тебя люблю по-настоящему, а остальным нужно только попользоваться и бросить!

Если ты меня любишь, то сделаешь это

Ещё одна тонкая фраза, которая ставит партнёра в позицию ответственного и одновременно с этим не оставляет ему выбора. Если сделаешь,значит ты нормальный, любишь меня, поступаешь как должен и соответствуешь правилам. Если не сделаешь, значит не любишь, будешь виноват в расставании, ненормальный, не соответствуешь общепринятой норме.

Отсюда фразы «нормальный мужчина», нормальная женщина» и всё такое прочее. Любящий мужчина обеспечивает свою женщину. Если бы я тебе была нужна, ты бы дарил мне подарки. Если любишь, должен добиваться. Если я тебе нужна, то ты мне простишь это. Если любишь, то прекратишь общаться с мамой ради меня. Любящая женщина всегда слушается своего мужчину. Если любишь, то будешь терпеть.

Складывается двухполярный взгляд на мир. Любовь ассоциируется с негативом и принимается как неизбежное. Приходится делать много нежелательного и терпеть много неприемлемого, но зато так ты получаешь статус нормального, любящего, правильного.

С другой стороны всё хорошее, приятное и радостное, но тогда ты «белая ворона», неадекват, странный и дура. Терпишь мужа алкоголика и тирана, плохо конечно, но при этом ты настоящая женщина, истинная жена! Развелась, отказалась мириться с абьюзом и насилием, стала счастливее, но зато ненормальная, хабалка, порочная.

Тебе мерещится, ты утрируешь, выдумываешь!

Но даже всё вышеперечисленное может не давать результата. Жертва продолжает замечать, что происходящее отклоняется от нормы и не устраивает её(его). Внешние сигналы психика по-прежнему принимает и они свидетельствуют о насилии. У тиранов и на этот случай есть инструменты. Это обесценивание.

Фразы «да я пошутил», «ты слишком остро реагируешь», «додумываешь», «всё неправильно понял», «преувеличиваешь, раздул(а) из мухи слона», нацелены на то, чтобы внушить человеку неадекватность восприятия. Вы почувствовали себя оскорблённым и униженным, попытались сообщить об этом, но вдруг выясняется, что это просто шутка, которую ты не понял! Все поняли и было смешно, а у тебя чувства юмора нет. Я же не виноват что ты не отличаешь юмор от реального оскорбления.

Вместо итога

Со временем что бы не случилось жертва сомневается в правильности своей реакции. Ударил, потому что я как-то не так себя вела, сама виновата. Контролирует и следит за мной, потому что любит по-настоящему и боится потерять. Если бы и я могла так любить, то делала бы всё по-другому, а так я наверное холодная и такая никому не буду нужна..

Вроде бы отношения ненормальные и удовольствия в них всё меньше, но так кажется только мне. Все уверены в обратном, подучается я слишком много хочу или не понимаю, что у других всё ещё хуже. Так должно быть, иначе не бывает.

Мысли накапливаются и сомнений в правильности собственных суждений становится всё больше. Чем хуже ситуация, тем больше уверенности в её адекватности. Происходит подмена понятий. Плохое-хорошо, хорошее-плохо. У других всё гораздо хуже. Всё что мне не нравится на самом деле и есть настоящая любовь, а во всех бедах виноват(а) я сам(а).

Подавление прошло успешно и теперь даже самые явные факты не смогут переубедить жертву. Отношения с абьюзером станут единственно возможной нормой, всё остальное не только обесценится, но и будет восприниматься как небылица либо что-то отвратительное. И это работает не только в романтическом союзе. Просто вспомните людей, которым говорят что где-то уровень свободы и доходы значительно выше. У них всегда один ответ — да это всё ложь и вообще нам так не надо!