Почему женщина на корабле к беде? Мифы и предубеждения

В давние времена среди моряков бытовало суеверие: женщина на корабле к беде. Это убеждение уходит корнями в глубокую древность, когда кораблям приписывались человеческие черты. Суда часто нарекали женскими именами, и моряки искренне верили, что морские Боги будут особенно благосклонны к «женщине-кораблю». Отчасти это объясняет, почему появление настоящей женщины на борту воспринималось как нечто, нарушающее гармонию. Как на кухне не может быть две хозяйки, так и на морском судне две представительницы нежного пола не уживутся!

История морских путешествий полна любопытных традиций и верований. Мы попробуем разобраться, почему этот миф так прочно укоренился в сознании многих поколений, и насколько он актуален в современном мире. Давайте перечислим основные причины, по которым девушек на корабли старались не пускать, а заодно расскажем бывали ли исключения.

Почему женщина на корабле к беде и откуда взялось это суеверие?

Истоки суеверия, что женщина на корабле к беде, как уже было сказано выше, лежат в представлении о корабле как о живом существе, обладающем своим характером. Моряки обожествляли свои суда, давая им женские имена, и считали их практически членами команды. В этом контексте появление реальной женщины на борту могло восприниматься как вторжение, нарушение некоего негласного «женского» царства.

Считалось, что если девушка поднимется на борт, то «женщина-корабль» начнёт испытывать зависть к сопернице. В результате этой мнимой ревности он якобы переставал подчиняться капитану и всей команде, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Это убеждение, безусловно, было глубоко иррациональным, но оно полностью определяло поведение моряков.

Как женщина на корабле влияла на экипаж?

Еще одной причиной, по которой присутствие женщины на корабле считалось нежелательным, было ее потенциальное влияние на моральный дух экипажа. Длительные морские путешествия предполагали полную изоляцию мужчин от внешнего мира, что само по себе создавало напряженную атмосферу. Пиратам приходилось даже жениться друг на друге, чтобы в случае гибели оставить другу наследство. Подробнее об этом я рассказывал в статье «Мателотаж: зачем пираты женились друг на друге?«. Появление женщины на борту, по мнению суеверных моряков, могло повлечь за собой ссоры, драки и утрату концентрации среди команды.

Мужчины, находясь в замкнутом пространстве на протяжении многих месяцев, могли отвлекаться на женское присутствие, что, как считалось, снижало их внимательность и работоспособность. В таких условиях любая оплошность или невнимательность могла стоить жизни всему экипажу. Таким образом, даже теоретическая возможность таких последствий была достаточной причиной для запрета.

Когда суеверие стало законом?

Со временем суеверие о женщине на корабле приобрело силу закона во многих странах. Ярким примером является указ прусского короля Фридриха II, изданный в 1562 году, который официально запрещал женщинам находиться на кораблях. Это демонстрирует, насколько глубоко укоренились эти верования в обществе и в государственном управлении. Настолько боялись представительниц нежного пола, что аж документально закрыли им дорогу на морские суда!

Подобные законы и указы лишь укрепляли этот миф, превращая его из простого поверья в незыблемое правило морского путешествия. Хотя в исключительных случаях женщин иногда брали на борт, например, жен капитанов или поварих. От них требовалось вести себя максимально незаметно, желательно вообще не появляться на глаза мужчин. Их присутствие скорее терпели, чем приветствовали, чтобы избежать предполагаемых несчастий.

Вместо итога

К счастью, сегодня суеверие о том, что женщина на корабле — к беде, считается устаревшим и не имеет под собой никакой реальной основы. Современное общество значительно продвинулось в понимании гендерного равенства, и предрассудки такого рода ушли в прошлое. Женщин больше не отождествляют с несчастьями в морских путешествиях.

Сейчас женщины успешно работают в самых разных сферах морской индустрии: от командных должностей на гражданских судах до службы на военных кораблях. Их профессионализм и компетентность ценятся наравне с мужскими, и никто уже не вспоминает о древних предрассудках. Это яркий пример того, как общество может преодолевать давние стереотипы, основанные на страхе и невежестве. Впрочем, внимание команды по-прежнему будет смещаться с работы на даму. Кто ж в длительном путешествии устоит перед красивой девушкой, даже если она не очень красивая?!