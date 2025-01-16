Последнее время всё чаще попадаются посты о том, как женщина за 40, после развода превратилась в пуму (охотница на молодых партнёров) и стала активно отсеивать ровесников и мужчин постарше. Сегодня услышать об отношениях взрослой дамы и её 20 летнего спутника уже не кажется чем-то фантастическим, подобные истории имеются у каждого второго. Но с чем это связано и почему такое происходит, непонятно. Поэтому сегодня попробуем ответить на вопрос — почему женщины за 40 выбирают молодых мужчин.

Повышение шансов на репродуктивный успех

Не хочется никого вгонять в депрессию, но важно научиться смотреть правде в глаза. После 40 жизнь быть может только начинается, но психика оценивает состояние здоровья в целом и репродуктивной системы организма в частности. Полученная информация чаще всего говорит о том, что часики и правда тикаю, грядёт закат. Средний возраст наступления менопаузы 49-51, а это значит, что подсознательно представительница нежного пола ощущает завершение самого важного цикла в своей жизни.

С одной стороны в современном мире совершенно необязательно вступать в отношения с целью рождения ребёнка, особенно после 40, когда он вероятнее всего уже есть. Быть может даже не один. Но это всё хорошо объясняется сознательной части психики, в то время как подсознание воспринимает происходящее иначе. Интерес к молодым мужчинам запросто может оказаться внутренним стремлением повысить шансы на репродуктивный успех. Проще говоря найти партнёра, который может чаще и больше, чтобы один из актов наверняка закончился беременностью.

Уточню ещё раз — женщина скорее всего не планирует беременность и подобными категориями не рассуждает. За неё это уже сделала психика. Сама представительница нежного пола ощущает подсознательный интерес, ей просто нравятся парни значительно моложе неё и всё тут. Скорее всего она даже не сможет объяснить причины своей симпатии. Понравился, что тут ещё сказать?!

Последний шанс

Уход за собой, хорошая наследственность, спорт, правильное питание и отсутствие стресса безусловно могут продлить молодость, но сколько веревочка не вейся, конец будет. В какой-то момент приходит осознание того, что с 20 летними девчонками конкурировать уже не получается. Здесь опять же оговорюсь — многим взрослые женщины нравятся намного больше, речь не идёт о прямой конкуренции, но красота уходит и это факт. Кожа уже не так, морщины всё заметнее, целлюлит отказывается покидать чат, волосы выпадать начали.. Что не делай, а неизбежное приближается.

После 40 лет это тат самый период, когда кажется, что есть ещё один, скорее всего последний, шанс. И хочется воспользоваться им по максимуму. Особенно если вся жизнь ушла на работу, заботы и хлопоты. Семья, дети, муж, школа, университет для сына, карьера.. Теперь вроде и стабильность достигнута и доходы имеются и квартира наконец-то своя. Всё есть, только тело медленно превращается в бабушку, поэтому если уж и заводить отношения в сложившейся ситуации, то вытащить из них всё что можно. Молодого, красивого, спортивного, ненасытного. Я поизучал разные опросы, там около 15% разведенных женщин за 40 предпочли подобный расклад. Это не мало.

Попытка вырваться из порочного круга

Когда тебе 40, твоим друзьям скорее всего примерно столько же. И это только в сериалах взрослые люди полны энергии, путешествуют на свою высокую зарплату, разъезжают на мерседесах, за которые давно выплачен кредит. Реальность может быть жестокой. Например, одна подруга звонит чтобы спросить что лучше всего спасает от головной боли, вторая спрашивает рецепт рождественского пирога с яблоками, третья советуется по поводу бросившего её мужика. Уже третьего, но второй не считается, потому что он умер. И как не сойти с ума, если тебя окружает гнетущая, старческая атмосфера, где все больны и немного со странностями?!

Поиск молодого мужчины кажется отличным решением. У него ещё не защемило спину и после пятиминутной езды на велосипеде нет необходимости звонить в скорую помощь и откачивать его. Такой спутник полон энтузиазма и испытывает интерес к чему-то молодёжному. Тут главное не переборщить, всё же не хотелось бы по утрам смотреть с ним фиксиков, но в остальном партнёр, родившейся на 15-20 лет позже, идеальный кандидат для приятного времяпрепровождения. Он носитель другой атмосферы, а она после 40 многим женщинам очень нужна..

Потребность в заботе

Молодой мужчина это всего лишь характеристика возраста, он вполне может быть самодостаточным и успешным человеком, ведь многие в 25 уже миллионеры. Но в большинстве случаев это не так и женщина после 40 видит в таком спутнике объект для любви, как на уровне физиологии, так и для закрытия потребности в заботе. В контексте данной публикации понятно, что представительница нежного пола по каким-то причинам не замужем. В разводе или, не дай Бог, вдова. Дети выросли и во всю отстаивают своё право на личную жизнь, а кошку заводить ещё рано. По крайней мере её недостаточно для полноценной реализации имеющейся энергии.

Тогда молодой партнер становится единственным адекватным вариантом. Он будет счастлив кушать борщи и получать только что постиранные вещи. Скорее всего ему понравится наслаждаться вниманием и он не станет противиться помощи. Быть может лично вам кажется это странным и неприемлемым, но у многих женщин после 40 лет подобная потребность возникает. И это вполне объяснимо.

Вместо итога

Как бы то ни было отношений, в который мужчина молод, а женщина вступила в пятый десяток, довольно много. С точки зрения психологии ничего плохого в таком союзе нет. Если в нём отсутствует насилие, эмоциональный дискомфорт и принуждение, то люди имеют полное право создавать романтические отношения такого формата. Долговечен ли этот формат взаимодействия? Скорее всего нет. Но прямо сейчас всем хорошо, значит всё нормально.