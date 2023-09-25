Слово «завтрак» вызывает множество вопросов, так как употребляем мы его сегодня утром, а звучит оно так, будто рассчитано на завтра. Самое удивительное здесь то, что практически все версии оказываются правильными и любой человек приводящий доводы не далёк от истины. Давайте кратко и максимально информативно разберём почему завтрак называется завтраком, а не сегодником.

Вообще в русском языке огромное количество слов, которые не всегда выглядят логично. Вспомнить хотя бы сырники, которые на самом деле творожники. Однако если разбираться в происхождении, то всё встаёт на свои места. Наши предки не сильно заморачивались над названиями и зачастую они оказывались простыми и даже примитивными. Понятными для них. Попробуем сделать так, чтобы они стали понятными и для нас.

Завтрак, значит за утро

По одной из версий слово «завтрак’ происходит от словосочетания «за утро», то есть пища, съеденная в самом начале светового дня. Эта теория подкрепляется, если изучить названия других приёмов пищи. Так наши предки использовали слово ужин в качестве обозначения вечерней трапезы и происходит оно от слова «уже». То есть люди садились кушать,когда все дела были переделаны. Я уже всё сделал и тепер могу поесть.

С обедом ещё интереснее. Если с утра набивать живот было ни к чему, так как впереди ждали дела, а на ночь много есть вообще нежелательно, иначе не уснёшь, то в середине дня люди буквально отрывались. Это был самый полноценный приём пищи, следовательно приходилось буквально объедаться.

Так из слова еда, с добавлением приставки «об» возникло новое слово — объед. В последующем одну букву убрали для удобства произношения. В итоге получилось завтрак (за утро), обед (объед) и ужин (когда уже всё сделал).

Завтрак, значит на завтра

В современном мире приготовление еды «на скорую руку» не занимает много времени. Достаточно поставить на газ кастрюлю с водой и бросить туда горсть макарон или тем же способом сварить яйцо. Полуфабрикаты, тостеры, печенье, лёгкий перекус и даже доставка еды. Всего этого у наших предков не было и сам процесс жарки, варки, выпечки, мог затянуться на часы!

А световой день всё же ограничен и если до обеда ты провозился у плиты, то скорее всего не будет у тебя никакого урожая в этом году. Такие работнички долго не живут. Поэтому утренний приём пищи готовили поздно вечером, но вот употребляли уже рано утром. То есть оставляли на завтра.

Следовательно слово «завтрак» означало не время поедания, а «пункт назначения». Все помнят как в детстве мы забивали холодильник едой, но родители строго настрого запрещали трогать хоть что-нибудь. Это на новый год! Получается своего рода «новогодник».

Утром отложенную еду уже никто никак не называл, её просто ели. А вот вечером, если вдруг кто-то решил перекусить и обнаружил кусок мяса, тут же сталкивался с ограничениями. Не трогай! Это завтрак!