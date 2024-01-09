Практически каждый человек оставляет зарядное устройство в розетке после отсоединения гаджета. Это делается автоматически, и человек даже не задумывается, вредно это или полезно. Некоторые люди, даже зная, что оставленное зарядное устройство в розетке может представлять вред, продолжают делать это из-за безответственности или по обычной забывчивости.

Стоит разобраться, настолько ли это вредно, как думают некоторые, и имеет ли необходимость убирать провод в место хранения каждый раз после использования. Также многим будет полезно знать какие розетки лучше ставить в квартире, о чём можете почитать в нашей отдельной публикации.

Почему зарядное устройство нельзя оставлять в розетке: безобидные причины

Существует одна из причин, по которой не нужно оставлять зарядку в розетке. Она заключается в строении устройства и потреблении электричества. Современные зарядные устройства импульсного типа, которые даже при отключенном телефоне продолжают потреблять электрическую энергию.

Внутреннее сопротивление намного меньше, чем при включенном гаджете, но оно есть, и зарядка продолжает пользоваться электричеством. Если не хочется переплачивать по счетчикам, отключать зарядное устройство необходимо. Одно устройство будет потреблять незначительное количество энергии, то если в квартире их присутствует несколько, то на счетчиках это отразится заметно.

Еще одна причина, по которой стоит отключать зарядку от розетки – это снижение ее эффективности при постоянной эксплуатации. Ресурс снижается постепенно и при обычном использовании это практически не заметно. Ощутить снижение скорости и полноты получения гаджетом заряда станет возможно лишь через несколько лет постоянной эксплуатации зарядки при режиме ее постоянного присутствия в розетке.

Почему зарядное устройство нельзя оставлять в розетке: основная причина

Основной причиной, по которой не стоит оставлять зарядное устройство в розетке – это возможность возникновения пожара в квартире. В устройстве есть конденсаторы, которые со временем изнашиваются. В электрической сети квартиры может произойти скачок, отчего изношенный конденсатор может взорваться.

Кроме конденсаторов, в устройстве также есть понижающие конденсаторы. Они также со временем изнашиваются и из-за скачка напряжения могут воспламениться. Вероятность возникновения взрыва элементов устройства довольно мала, но она присутствует, поэтому специалисты не рекомендуют оставлять без присмотра шнур в розетке даже на короткое время. Если необходимо уехать из дома надолго, нужно вынуть из розеток все зарядные устройства.

Мнения экспертов

Некоторые эксперты не видят никакой проблемы в том, что зарядка будет находиться в розетке. Некоторые даже считают, что частые вынимания могут привести к тому, что штекерные штыри могут погнуться или поцарапаться. Также они высказываются о незначительности потребления энергии, но соглашаются, что оно есть.

Еще один довод, который приводят эксперты в пользу безопасности постоянного хранения зарядного устройства в розетке – это высокое качество современных приспособлений. Оригинальная деталь, которой комплектуется телефон, имеет определенный уровень защиты от перепадов напряжения, так что за вероятность возникновения пожара можно не беспокоиться.

Опаснее неоригинальные устройства кустарного производства, которые действительно могут представлять опасность. Лучше чаще менять зарядку, поскольку изношенная и поврежденная она может представлять опасность воспламенения, находясь в розетке, даже при присутствии человека рядом. Он может получить ожоги, а вовремя потушить пожар не сможет.

Как видно, существует несколько мнений относительно зарядного устройства и его нахождения в розетке, но все специалисты сходятся во мнении, что требуется относиться к прибору аккуратно, своевременно его заменять и пользоваться оригинальным.