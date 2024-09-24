Почему вечером нельзя стричь ногти? Суеверия и объяснения

Во все времена люди верили в различные суеверия, которые возникали в результате наблюдений за действиями и их последствиями. Какие-то приметы дожили до наших дней, но вот объяснения с годами были утеряны. Сегодня уже никто толком и не знает почему вечером нельзя стричь ногти. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, предлагаю собрать все известные мнения и попытаться найти в них логику.

Почему вечером нельзя стричь ногти по мнению язычников

Современная Церковь категорически запрещает суеверия и всё что связано с верованием язычников. Поэтому, собственно, и ограничений по стрижке ногтей никаких нет. А вот раньше люди искренне верили в то, что ногти содержат жизненную энергию, необходимую для противостояния тёмным силам. Пока волосы и ногти на месте, человек наполнен энергетикой либидо, что помогает избегать болезней и неудач. Со временем либидо сменяется мортидо и тогда жди беды.

Если придерживаться этой позиции, то стричь ногти на ночь нельзя из-за риска навлечь на себя несчастья. После захода солнца всё зло выходит наружу, это его время. За день вы непременно восполните свои запасы и будете готовы к отражению нападения со стороны тёмных сил, но совсем иной расклад ждёт тех, кто додумался состричь ногти поздно вечером. Язычники строго соблюдали это правило и никогда не подвергали себя ненужной опасности. Православная церковь подобные страхи считает как минимум глупостью.

Практическое объяснение

В наши дни тоже неактуально, а вот раньше стричь ногти на ночь было опасно в прямом смысле слова. Дело не в духах, а в рисках травмироваться. Освещение в избах оставляло желать лучшего, лампочки чаще всего были тусклыми, а вечерами вовсе пользовались лампадками. У меня в деревне до сих пор лежит чудо изобретение, которое непонятно как работает. Но оно горит!

Только вот разглядеть детали было проблематично. В таких условиях о красоте уже никто не думал, ровного маникюра не существовало. Вместо ноготка человек мог порезать подушку пальца или неудачно подрезать заусенец, что гарантированно приводило к нагноению. Считай пару дней пострадаешь, а кому это надо? Поэтому подобные процедуры старались проводить днём.

Что предрекают тем, кто нарушил запрет?

Мы так и не выяснили почему нельзя стричь ногти вечером в наши дни. В прошлом у людей были довольно примитивные представления об энергии и мироздании. Они боялись зла и защищались от него как могли. Учёные давно говорят о том, что наши предки активнее использовали дологическое мышление, поэтому их вера в приметы была гораздо крепче. В 21 веке таких становится всё меньше.

Если человек всё же ослушался и взялся за ножницы несмотря на запреты, ему предрекали проблемы со здоровьем и бедность. Всего того, что пугало абсолютно каждого. Тёмные силы отнимут энергию и к тебе привяжется хворь, а раз так, то и урожая не будет. Останешься голодным. Других последствий вроде как не существовало.

С практической точки зрения всё логично. Этим людям никто не обещал проклятий и невзгод, просто от греха подальше советовали не крутить острыми предметами в полно темноте. Даже если не поранишься, то как минимум не сможешь собрать отрезанные ногти, которые останутся на кровати или разлетятся по полу. Куда этот кусочек потом воткнётся никому не известно, поэтому лучше запланировать процедуру на светлое время суток.

Вместо итога

Когда люди ищут в интернете фразу «почему нельзя стричь ногти на ночь» они наверняка рассчитывают на получение разумных объяснений. Но чем можно подкрепить такой запрет? В тёмные силы вы больше не верите, светом пользоваться научились. Получается вас даже запугать нечем. Можете спокойно заниматься своей красотой хоть днём, хоть ночью, ни один из страхов наших предков вам больше не грозит.

Изучать суеверия мне лично нравится по одной простой причине — люди, благодаря которым мы все появились на свет, выживали в довольно суровых условиях. Они боялись не только видимых врагов в виде хищников и природных катаклизмов, но ещё были вынуждены спасаться от невидимых. На всякий случай чего-то не делали, а что-то напротив делали чтобы не разгневать Богов. Вот ногти предпочитали вечером не стричь, а то мало ли…