Почему вас притягивают мужчины-нарциссы: скрытые причины и как изменить сценарий

Отношения с нарциссом это всегда эмоциональные качели, где партнер сосредоточен исключительно на себе, а вы остаетесь в тени его амбиций. До тех пор, пока вы покорно признаёте его превосходство и подчиняетесь всем хотелкам, проблем не возникает. Но как только спутница решит заявить о своей самодостаточности и самостоятельности, выражая при этом разумную критику, нарцисс приходит в бешенство и начинает делать всё, чтобы женщина знала своё место.

Быть второй половинкой нарцисса значит постоянно находится перед выбором. Первый вариант — признание своей беспомощности, восхваляя гениального, мудрого и бесценного спасителя. Второй — оказаться в роли жертвы, которую будут подавлять, «душить», унижать и оскорблять, пытаясь доказать неспособность выжить без тирана. И несмотря на очевидно нежелательный исход представительницы нежного пола продолжают искренне влюбляться в подобных парней, иногда предпочитая их адекватным и ментально здоровым.

Но почему так происходит? Почему одни женщины раз за разом выбирают самоуверенных нарциссов, в то время как другие строят гармоничные отношения без насилия? Ответ кроется не в случайности, а в глубинных психологических механизмах, которые управляют нашим выбором. Первым кажется, что никого кроме домашних диктаторов в природе нет и все парни делятся на тиранов и лузеров. Вторые искренне удивляются, как во всём многообразии представителей сильного пола можно выбирать абьюзера. Давайте вспомним причины, по которым нарцисс вообще может быть интересен женщинам.

Кто такой нарцисс в отношениях и почему он опасен

Нарциссизм это не просто завышенная самооценка, а серьезное расстройство личности, при котором человек не способен на эмпатию и искреннюю привязанность. В отношениях нарциссу важно лишь одно — подтверждение собственной исключительности. Он мастерски создает иллюзию идеального партнера на первых этапах, но со временем раскрывается как эмоционально недоступный, манипулятивный и часто жестокий человек.

Теория данного отклонения до безобразия проста. У таких мужчин завышена внутренняя самооценка, они убеждены что достойны самого лучшего и сами по себе превосходят окружающих во всём. При этом внешняя лежит на земле. Они либо бездарны вовсе, либо ни одна из целей по жизни не поддается достижению. Чтобы компенсировать это расхождение, приходится делать две вещи. Первое — покрывать ущербность званиями, должностями, регалиями. Поэтому они лезут по головам, зациклены на карьерном росте, всеми силами выбивают для себя медальки и кубки. Второе — принуждать окружающих к любви. Им важны хорошие отзывы, в связи с этим нарциссы постоянно находятся в толпе лояльных лизоблюдов. Если кто-то вдруг отказывается признавать его величие, тиран пытается сделать так, чтобы он изменил своё решение или пожалел об этом.

Женщины, попадающие в такие отношения, обычно надеются изменить партнера или заполучить его внимание, но нарциссы не меняются. Вместо любви они предлагают зависимость, где вы играете роль либо спасателя, либо жертвы. Понимание этого — первый шаг к освобождению от токсичного сценария.Но к сожалению женщины редко изучают теории классической психологии и на нарцисов смотрят совершенно другими глазами.

Пять причин, по которым вы выбираете нарциссов

Как было сказано выше, нарцисс закрывает расхождение самооценок внешними достижениями, чаще мнимыми, потому что реальных успехов добиться не в состоянии. В противном случае он бы не получил такое расстройство, так как нарциссизм это именно завышенная внутренняя самооценка против критически низкой внешней. Не зная этого вы будете ориентироваться на иные показатели, которые введут вас в заблуждение. Давайте их перечислим.

Вы бессознательно ищете объект для заботы

Многие женщины выбирают нарциссов, потому что те ведут себя как избалованные дети. Они требуют внимания, восхищения и постоянной поддержки, но не способны дать ничего взамен. Если вам комфортно в роли «мамочки», возможно, это попытка реализовать материнский инстинкт.

Однако такая динамика быстро приводит к разочарованию. Нарцисс не станет благодарным «сыном» — он будет использовать вашу заботу, но никогда не оценит ее по достоинству. В итоге вы останетесь с чувством опустошенности и вопросом: «Почему я снова вложила столько сил в того, кто этого не заслуживает?». Тем не менее на начальном этапе отношений нарцисс производит приятное впечатление, он позволяет реализовать потребность в заботе о ком-то, воспринимается психикой как нежный котик. Это тревожный сигнал, но вам такое нравится.

Вам нравится чувствовать себя спасательницей

Нарциссы мастерски создают впечатление, что без вашей помощи они пропадут. Они жалуются на несправедливость мира, на «непонимающих» людей вокруг и ищут того, кто будет их утешать. Если вы склонны к спасательству, такой сценарий может казаться привлекательным.

Вы видите перед собой уверенного мужчину, который заявляет о своей исключительности, перечисляет таланты, убеждает в способности добиться максимальных высот. Но вокруг него одни враги, все вставляют палки в колёса, вредят, стараются укусить. У женщины в голове созревает идея о спасении ценного приза. Сейчас я ему помогу разобраться с недоброжелателями, поддержу в трудную минуту, а потом он как раскрутится! Это всё равно что найти чемодан с золотом в навозной куче. Немного потерплю, достану, отмою и разбогатею. Но проблема в том, что нарцисс это не чемодан с золотом, это навозная куча.

Вам важно, как вас воспринимают окружающие

Нарциссы умеют производить впечатление: они харизматичны, ухожены, демонстрируют успешный успех. Для них показать себя слабым недопустимо, потому что для психики это тяжёлый удар, а в его случае скорее всего последний. Из-за этого тираны такого типа даже в самой провальной ситуации сохраняют лицо победителя. Да, вокруг враги и всё очень тяжело, но я всех обыгрываю, у меня всё под контролем. Если для вас статус партнера важнее его человеческих качеств, такой мужчина может казаться идеальным выбором. Но за красивой оберткой скрывается пустота.

Рано или поздно придется признать, что отношения — это не про «похвастаться перед подругами», а про взаимную поддержку и близость. Если нарцисс и дарит вам внимание, то лишь для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость, а не потому, что действительно вас ценит. Вы за каждый комплимент в свой адрес обязаны расплатиться и когда это станет ясно, будет слишком поздно.

Вы повторяете сценарий отношений с отцом

Если в детстве вы недополучили отцовской любви, есть риск бессознательно искать похожих мужчин во взрослой жизни. Холодность, эмоциональная недоступность и даже жестокость нарцисса могут казаться вам привычными, хотя и болезненными. Психологи давно доказали — мы во взрослой жизни ищем не хорошее или плохое, мы ищем привычное и знакомое.

Это попытка «переиграть» детскую травму: если в этот раз вам удастся заслужить любовь такого мужчины, значит, вы наконец-то сможете почувствовать себя достойной. Но нарциссы не способны на безусловную любовь, и этот сценарий обречен на повторение, пока вы не разорвете цикл. А на первых свиданиях ваше подсознание даёт сигнал — это то, что нам нужно, этого мы сможем заставить нас полюбить, давай очаруем этого ледяного мужика.

Вы боитесь настоящей близости

Парадоксально, но отношения с нарциссом могут быть способом избежать настоящей близости. С таким партнером вы точно знаете, что рано или поздно все закончится, а значит, не придется сталкиваться со страхом настоящей привязанности.

Выбирая эмоционально недоступного мужчину, вы защищаетесь от риска быть брошенной тем, кто действительно важен. Но цена такой защиты — одиночество и отсутствие подлинного счастья в отношениях.

Вместо итога

Что мы имеем в результате? Нарцисс это мужчина, который возомнил себя лучшим из лучших, но по факту у него всё из рук валится. Чтобы этого не увидели окружающие, он создаёт оболочку успешного и привлекательного, вкладывая огромное количество ресурсов в свой образ. Его внутренняя самооценка, зацепившая за облака, воспринимается как самоуверенность. А внешняя, отражающая бездарность и ущербность, мастерские скрывается от посторонних глаз. Перед вами классический тиран, неспособный любить. Его задача — подчинить, поработить и сделать из женщины опору для психики, вынуждая её поклоняться и признавать его превосходство. Но вы этого не видите. Вам до поры до времени доступны только амбиции. уверенность в себе, внешний образ успешного человека, окружённого врагами, которых он точно победит. Потому и влюбляетесь.

Как выйти из этого сценария?

Первое и самое сложное — признать, что вы сами выбираете таких мужчин. Никто не заставляет вас вступать в отношения с нарциссом, а значит, и выход есть. Вам может казаться, что все такие, но в действительности других много, но они вам не интересны. Понимая, что причиной ваших бед являетесь только вы сами, можно придти к мысли об изменениях. В противном случае всё будет повторяться снова и снова.

Следующий шаг — работа с психологом. Глубинные установки, которые управляют вашим выбором, редко осознаются без помощи специалиста. Терапия поможет не только разобраться в причинах, но и научиться выстраивать здоровые отношения. Приготовьтесь к длительным разговорам, в которых психолог будет акцентировать внимание на убеждениях и установках, отделяя эффективные от ложных и ошибочных.

Наконец, учитесь замечать «красные флаги». Нарциссы выдают себя уже на первых свиданиях: они много говорят о себе, обещают «невероятное» будущее, не признают провалов, неудач и поражений, но редко интересуются вашими чувствами. Остро реагируют на критику, часто заявляют о своём превосходстве на окружающими. Если мужчина кажется слишком идеальным, скорее всего, это маска. Менять привычные сценарии страшно, но только так можно найти отношения, в которых вы будете не дополнением к чьей-то жизни, а главным героем своей собственной.