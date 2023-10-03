Почему в СССР строили 5 и 9 этажные дома?

Первая панельная пятиэтажка, которую впоследствии назовут «хрущёвкой», была построена в микрорайоне Щемиловка Ленинградской области. Случилось это в 1955 году. Быстро, тесно и одинаково — так отзывались советские граждане о новинке в сфере недвижимости. Свои имена в историю вписали архитектор Васильев и инженер Каплунов, именно они проектировали и буквально возводили известные на весь мир пятиэтажки.

В то время в тренде оказался минимализм и все излишества из жилья были устранены ещё на этапе «разработки». Впрочем граждане были рады, ведь многие получили возможность заселиться в собственную, хоть и малокомфортную квартиру. Не пентхаус конечно, но и не инсулы в Древнем Риме. Шли годы, а дома так и оставались пятиэтажными. Вскоре возникли и 9-этажки, но дальше дело не пошло.

Причина строительства 5 этажных домов

Первая причина безусловно заключалась в скорости строительства и минимальных затратах на проект. Только вдумайтесь, возведение одного здания занимало всего 45 дней, то есть полтора месяца. Такого впечатляющего результата удавалось достигать за счёт использования «плит». Это, в отличии от кладки кирпичей, требовало значительно меньших ресурсов.

Интересно и то, что Хрущёв был крайне недоволен скоростью работы строителей. Полтора месяца это слишком много, нужно найти способы ускорения процесса. Неизвестно какими усилиями, но спустя некоторое время возведение одной пятиэтажки занимало уже 12(!) дней.

Ленинградские газеты однажды отчитались об установлении абсолютного рекорда. Местная бригада справилась с задачей всего за 5 суток! Напомню, речь идёт о строительстве многоквартирного дома. Затем поползли слухи, что качество в результате сильно пострадало и пришлось потратить немало сил на доработки, однако никаких подтверждений не сохранилось. Возможно, просто слухи.

Здесь стоит оговориться, что переселять людей из бараков и коммуналок пробовали ещё в начале 40-х, однако затем «случилась» война, а после неё средств для массового строительства особо не было. Советские руководители предпочитали экономить и одновременно с этим очень спешили. Поэтому дом должен быть максимально простым в возведении. Хотелось бы сделать его и вместимым заодно, однако с этой задачей возникли сложности.

Производства лифтов как такого не было, по крайней мере обеспечить такую масштабную стройку точно не получилось бы. Советские граждане в те годы не слишком задирали нос, а вот врачи дали однозначный вердикт — до 5 этажа без вреда для здоровья человек ходить может, дальше уже нет. Дети и молодые люди добегут, но что делать с бабушками, которые волей случая могут заселиться под крышу?!

Второй непреодолимой преградой стала пожарная безопасность. Всякое может случиться и от огненной стихии никто не застрахован. Как спасать жильца, оказавшегося в объятиях пламени? Пожарная лестница дотягивалась только до пятого этажа, а из всего этого следовало, что простая, тесная и низко функциональная пятиэтажка является идеальным вариантом. Хотелось лучше, но возможности не было.

Причина строительства 9 этажных домов

В начале 70-х годов потребности слегка изменились. В города приезжало всё больше людей, требовались жилищные условия, а в тесных хрущевках многим уже было некомфортно. Эпоху коммуналок и бараков стали постепенно забывать, уже тогда дом Наркомфина вызывал то смех, то содрогания. Стало очевидно — нужны новые решения в сфере недвижимости.

Самым очевидным решением было увеличение этажности домов. Времени на строительство требовалось значительно больше, однако и комфорт жилья сильно отличался от своего предшественника. У советских граждан появился лифт!

Казалось бы настало время возведения небоскрёбов и никаких ограничений больше нет. Бабушка до 6 этажа пешком может и не дойдёт, но на лифте то можно уехать хоть на 20-й? Но нет, архитекторов ждали новые трудности, решения которым найдено не было. Первая причина — всё то же стремление сэкономить, вторая — нехватка технологий. Теперь обо всём по порядку.

По нормативам, которые рассчитывали опираясь на какие-то исследования и данные, выяснилось, что для зданий не выше 9 этажа вполне достаточно одного лифта. А вот начиная с 10 требуется второй. Да не простой, а грузовой! Это подразумевало дополнительные расходы, которые были никому не нужны.

Вторая проблема заключалась снова в пожарной безопасности. Здесь случились некоторые изменения, но пожарная лестница всё ещё не доставала до облаков. Её предел находился на высоте 26-29 метров. Это примерно 9 этажей, никак не выше.

Далее выяснилась ещё одна любопытная деталь. При подаче газа на 10 этаж и выше происходили перебои с давлением, проще говоря пришлось бы устанавливать электроплиты, что создавало бы дополнительную нагрузку на электросети.

В результате сошлись на том, что 9 этажей будет вполне достаточно. Впрочем эта версия зданий массовой не стала. Строили их в основном в крупных городах и уже точно не за 45 дней. Интересно и то, что пятиэтажки должны были стоять до прихода коммунизма, а 9-этажки рассматривали как временные постройки. Им на смену должны были придти более современные и функциональные дома.