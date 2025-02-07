Почему в отношениях становится скучно и как вернуть страсть?

Самый большой секрет здоровых отношений заключается в том, что они невероятно скучные. Многие имели возможность оказаться в таком союзе, но очень скоро затосковали настолько, что сбежали сами. Здесь никто не компенсирует дефициты за счёт партнера, не отыгрывает детские сценарии, не хранит обиды и не манипулирует. Конфликты легко разрешаются с помощью диалога, все умеют высказывать претензии через технику «я-сообщения», без труда находятся компромиссы. А если пути правда разошлись и дальше спутникам вместе идти смысла нет, отношения прекращаются без насилия, шантажа, угроз и сталкинга. По обоюдному согласию, с взаимной поддержкой.

И быть рядом с таким человеком невероятное счастье, потому что вы самодостаточны и свободны, но при этом активно участвуете в зоне обоюдной ответственности, даёте друг другу адекватную опору в виде разумного количества внимания, понимания, заботы и поддержки. Только вот большинство людей мечтают о надежном партнёре, но неспособны им быть. Девушка, которая возится с женатым, сама должна всё понимать, но другие мужчины ей не нравятся и с другими она не получает нужных эмоций.

Психика зависима от гормонов, но не знает как получить их иными способами. Ценность спутника в наличии жены, потому что только так она может отыграть детский сценарий и выиграть конкуренцию. Таких примеров миллион, а суть в них одна — в здоровых отношениях вам скучно и на то есть несколько причин. О них и поговорим.

Почему вам становится скучно с партнером?

В нормальной ситуации вторая половинка это лишь одна из опор в жизни. Деталь, которая важна, но не является несущей конструкцией. Закончив с работой, делами, хобби и увлечениями вы, придя домой, обнаруживаете там родного человека, с которым можно поговорить, посмотреть кино, поцеловаться и подраться подушками для веселья. Он вносит вклад в семейный бюджет, он отец вашего совместного ребенка, он также как и вы убирается в квартире, моет посуду, гуляет с детьми. Вам просто легче жить. Чуть интереснее, чем без него. Проще говоря вы счастливый человек, способный обеспечить себя финансово и эмоционально, но благодаря мужу/жене перед вами открываются дополнительные возможности. Теперь можно подумать о беременности, кредит на автомобиль закрывается быстрее, вам всегда есть с кем поговорить на откровенные темы.

Но это работает, если вы ментально здоровый человек без ложных потребностей и путаницы в голове. У остальных так не получается, на партнёра вешаются обязательства по спасению настроения, обеспечиванию хотелок, а иногда он вообще используется как кукла для отыгрыша детских сценариев. В результате присутствия мало, вам нужны эмоции, драматургия. Психика требует сюжета, чтобы питаться гормонами. Далее расскажу каким образом вы можете это получить.

Что должен давать партнёр в «эндорфиновых отношениях»?

Романтические отношения это как сериал по телевизору. Представьте, вы смотрите кино в котором люди приходят после работы, готовят ужин, кто-то делает уроки с сыном, кто-то моет посуду. Все кушают за столом, обсуждают новости, делятся впечатлениями за день. При возникновении спорных ситуаций спокойно высказывают мнение, ищут компромиссы, договариваются. Потом укладывают сына спать, занимаются «словокотороенельзяназывать». Утром идут на работу и в детский сад. Каждая 5 серия рассказывает о походе в ресторан, а в 6 герои трудятся на даче и жарят шашлыки. Не дерутся, не изменяют с соседями.

Не бывает так, что у одного всплыл кредит на 10 000 000, который он в тайне от жены взял и проиграл в букмекерской конторе. И сына она родила от супруга, а не от турка во время отпуска. Кому вообще нужен такой сериал? На какой минуте вы его выключите? На второй? Вот это и есть здоровые отношения. А вам нужен сюжет с обязательным включением в него трёх компонентов.

Паутина событий

Невозможно представить себе сценарий фильма без паутины событий. Кто убийца, чем всё закончится, как следователь доберётся до мошенников, удастся ли вернуть потерянное, что будет делать преступник и получится ли избежать наказания? Очень интересно. Беда в том, что вы пытаетесь всё это перенести в свой романтический союз и жить не можете без разбора секретов. С кем он переписывается, кто ему пишет, кто такая Алла, почему он прячет телефон, с кем говорил утром в ванной, куда ездит после работы, что за волосы в машине.. Знакомо?

До тех пор, пока всё это присутствует в вашей жизни и есть вопросы, на которые нет однозначного ответа, психика находится в состоянии неопределённости, следовательно генерирует большое количество энергии, чтобы обеспечить индивида ресурсами для поиска истины. А для этого нужны гормоны от которых вы и кайфуете. Вам не нравится, что муж создаёт неприятные и травмирующие ситуации, но очень нравится питаться гормонами. В психологии это называется вторичная выгода. Например, никому не нравится болеть, но в такие моменты за нами ухаживают, покупают нам сладости, интересуются нами. Это и есть то, за чем люди гонятся. Многие постоянно болеют, потому что психика почувствовала в этом преимущества.

Конечно вам не нравится, что партнёр проигрывает деньги на ставках, вляпывается в истории, попадает в драки и ДТП, пропадает ночами. Но вам жутко интересно как он будет из этого выкручиваться, что сделает дальше, живой он или нет. Скандалы, интриги, расследования! Так многие женщины и оказываются в заложниках у самих себя. Спутник уже окончательно достал, с ним каждую минуту что-то случается, но она как будто в самом интересном сериале на земле. Чувства полярны, эмоции зашкаливают, каждый положительный исход события дарит огромное количество гормонов счастья. Всю ночь обзванивала морги и полицейские участки, потом вдруг нашёлся, радость то какая!

Амбивалентность чувств

Про это я писал отдельную статью, здесь просто вспомним основную теорию. Амбивалентность чувств это эмоциональные качели из стороны в сторону, каждая из которых является полной противоположностью предыдущей. Любит-не любит, обожаю-ненавижу, хочет-не хочет, нужна-не нужна. В здоровых отношениях всего этого нет, оба уверены в партнере и не пытаются ничего расследовать. Даже в конфликтах никто не переходит грань, не собирает вещи, не размахивает кулаками. Вам не требуются особенные доказательства, чтобы знать, что муж вас ценит и уважает. Он в свою очередь не ограничивает, не подавляет и не запугивает, чтобы обезопасить себя от предательства. Коммуникация ровная.

Зависимые от эндорфинов люди не могут жить без эмоциональных качелей. Если девушка отказала и отвергла предложение встречаться, следовало бы принять исход события и отправиться на поиски новой. Но вы ищете доказательства обратного. Отшила, бросила, послала, это ужасно, вы в глубокой апатии. Но тут вдруг лайкнула фотографию в соцсетях, это что-то значит, она меня любит, подаёт сигналы, ура!

Нашла переписку мужа с другими бабами, я ему не нужна, он мне изменяет, развод и девичья фамилия, гад, урод, всю жизнь мне сломал, предатель, чтоб ты сдох, кобель! Но потом он явился с цветами, пообещал что такое не повторится, ты самая лучшая женщина на земле, я без тебя не могу жить, если ты не вернёшься, я спрыгну с сарая! Значит любит, значит нужна, он просто оступился, мой родненький, на коленях ползал, я богиня, прощу дурака, куда он без меня.. И страсть заполыхала с новой силой.

Внешние враги

Лично я обожаю смотреть футбольные матчи, в которых встречаются явный фаворит и команда классом ниже. Они отчаянно сражаются, бьются как львы, пытаются извлечь максимум из любого момента. В случае успеха это становится сенсацией, столько эмоций, что словами не описать. На протяжении 90 минут интересно смогут ли они выстоять, улыбнётся ли им удача. Даже когда проигрывают, я отмечаю результативные действия и характер, всегда нравится смотреть на то, как люди отказываются сдаваться и выживают с сложнейшей ситуации. В кино и спорте такое уместно, а вот в отношениях совершенно точно нет. Но многие всё перепутали и притащили внешних врагов в свой романтический союз.

Алкоголизм, игромания, наркомания, конкуренты, обстоятельства. Хочется не просто наблюдать как партнёр сражается с демонами, но и принять в этом активное участие. С одной стороны это сближает, вас тянет к объединению с жертвой. А с другой жертва это вы. Окружающие должны оценить всё что вы делаете. Судьба тяжёлая, но я не сдалась. Муж изменял, пил, бил, но я сохранила семью, вытерпела, выдержала.

Это ментально здоровые люди помогают, но не снимают с окружающих ответственность. Я могу посодействовать, но терпеть пьянство, которое лично тебе вполне приятно, не собираюсь. Готов(а) поддержать, но ты должен осознавать проблему и что-то делать для её решения. Если не признаёшь и не пытаешься, значит это твой выбор и страдать я не обязан(а). Но зависимые от эндорфинов люди ведут себя иначе. Они во-первых попадают в синдром спасателя, требуя благодарности и почёта за свои мучения, а во-вторых снимают ответственность с партнёра, обвиняя в трудностях всех вокруг.

В тюрьму его посадили не потому что он по пьяне человека избил, а потому что этот придурок написал заявление! Не работает нигде не потому что не хочет, а потому что проклятые капиталисты не ценят его великие таланты и не хотят брать на должность директора. Все деньги проиграл не потому что безответственный игроман, а потому что в казино жулики подкрутили настройки и обворовывают честных ребят! Ошибка логики приводит к удивительным результатам. Женщине в отношениях не скучно, её использует аварийный партнёр, а она не только не в обиде, она ещё и считает его жертвой обстоятельств, гневно отзываясь о всех вокруг. Повсюду враги, но мы с тобой всё переживём, Димочка, я тебя не брошу, мы выстоим и всех победим!

Вместо итога

Отношения это не комната развлечений, у партнёра есть совершенно понятные и обоснованные обязанности, в которые не входит роль клоуна. Скрасить досуг и получить нужные эмоции можно разными способами, с участием второй половинки и без неё. Здоровый человек не остаётся там где присутствует дискомфорт, следовательно ваши рассказы на тему горы проблем, с которой вы отчаянно боретесь, никому не интересны. Если спутник не решает свои проблемы, то вам этим вообще не стоит заниматься.

Когда эндорфины вырабатываются в результате вторичной выгоды, возникают серьёзные основания для обращения к психологу. В противном случае вы просто не сможете попасть в здоровые отношения, они будут казаться вам унылыми, скучными и неинтересными. Адекватные люди будут избегать вас, а с «героем сериала» будет весело, но за праздник придётся заплатить высокую цену. Вот и думайте, нужно вам такое или нет.