Ёлка стала неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника в России. Мы покупаем их в искусственном виде, приобретаем настоящие, а кто-то даже решается на преступление. Около 20 случаев незаконной вырубки этого дерева происходит каждый декабрь. Но мало кто знает почему в новый год наряжают именно елку. Давайте разбираться.

Немецкая традиция

Несколько столетий назад жители Германии посчитали ёлку символом бессмертия, верности, стойкости и благородства. Дерево превратилось в священное и относиться к нему решили по особенному. Кроме заботы и ухода, а также высадке на своих участках, немцы принялись его украшать и наряжать.

Им казалось, что именно в ели живут духи, которых необходимо задобрить. Поэтому к каждому празднику искали самый высокий экземпляр в лесу и приходили, чтобы повесить на ветки яблоки, орехи, сладости. Таким образом в германии хотели понравиться тайным силам и выпросить у них богатства, счастья, безопасности.

Чуть позже традиция тесно связалась с Рождеством и украшение ёлки стало главным событием года. Под неё клали подарки, возле неё пели песни. Зачем сосредотачиваться вокруг одного дерева, когда каждый может задабривать духов самостоятельно?

Как было в Российской империи?

В России о том, что в ёлках живут духи, которых надо задабривать, ничего не знали. При Петре первом было принято приносить в дом ветки, но не только еловые, а ещё и сосновые. Использовали даже можжевельник. Их, кстати, тоже иногда украшали, однако никакой устоявшейся практики здесь не было. После смерти императора об этом даже забыли.

Зато когда к власти пришёл Николай первый, просидевший на троне 30 лет, Россия во многом изменилась. Царская жена, Александра Фёдоровна, имела немецкие корни и потому хорошо знала про «волшебные» свойства ели. Она настояла на том, чтобы каждый новый год народ выражал уважение традициям, взявшим своё начало в Германии несколько сотен лет назад.

Сначала так делала только она сама, позже подключились все подчинённые и приближённые, а вскоре и простые люди узнали о забавном увлечении. В 1840 году в газетах появились публикации на эту тему, людей призвали тащить в дом ёлку, чтобы нарядить её игрушками, конфетами и даже свечами.

У кого дерево больше по высоте и лучше украшено, тот молодец. Богачи воспринимали это «соревнование’ как вызов и относились к нему со всей ответственностью.Так в те годы и появилась привычка отмечать Рождество с красивой и пышной ёлкой.

Как было в СССР?

Приход к власти большевиков снова изменил направление развития страны. Теперь рождество оказалось под тотальным запретом. Праздник это не наш, к тому же корни его находятся в Германии, с которой совсем недавно закончилась война. Первая мировая столкнула нас лбами не так как вторая, но никаких ассоциаций с врагом иметь не хотелось. Да и само Рождество было воспринято как бесстыдство, пришедшее с ненавистного Запада.

Вплоть до 1935 года ель была вне закона, домой на праздники её приносили самые отчаянные. Неизвестно сколько людей поплатились свободой за следование обычаям, но наверняка таких нашлось немало. Тем не менее подавить желание народа власть не смогла, людям настолько нравилось украшать ёлку, что было принято решение ослабить хватку.

В 1935 году организовали детский праздник, на котором разрешили водить хороводы вокруг нарядной ёлки. Спустя три года традиция вернулась и любимое дерево советских граждан снова стало неотъемлемой частью новогоднего стола. Правда был один нюанс.

Во всей Европе люди отмечают Рождество. У нас этот праздник как-то не прижился, поэтому и в СССР и в современной России граждане отдают предпочтение новому году. Таким образом можно смело говорить о том, что обычай ставить ель в эту дату, является исключительно нашим.

Вместо итога

В Японии тоже наряжают ёлку, но убирают её в конце декабря, переходя к своему национальному празднованию. Во всей Европе люди отмечают Рождество. А вот в России прижился только сам Новый Год, который стал невозможным без той, которая в лесу росла, зимой и летом стройная, зелёная была.

Да, изначально традиция возникла в Германии и была основана на суевериях. Всё это казалось бы чуждо христианам, но каким-то образом случился обратный эффект. Ура-патриоты, которые мечтают о полной изоляции от мира, будут в шоке, потому что этот обычай целиком и полностью построен на западной культуре.

А вот все остальные видят в новогодней ёлке результат открытости, толерантности и готовности к дружбе со всеми странами и народами. Именно ель стала символом развития, люди взяли немножко у Германии, зацепили чуть-чуть у остальной Европы, а потом добавили собственной идентичности. На выходе получилось всё похожее на них, но по-настоящему наше.

И только вечнозелёное деревце радостно мигает гирляндами, напоминая каждому из нас о той истории, через которую прошли целые поколения. Прошли, чтобы мы помнили. Прошли, чтобы мы могли отметить Новый Год ярко, в кругу самых близких, рядом с хвойным волшебником, в котором живут духи, требующие их задобрить. Но это не точно!