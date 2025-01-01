На праздничном столе любого россиянина, кроме разного рода излишеств, можно встретить абсолютно традиционные блюда и продукты, присутствие которых никто даже не пытается оспорить. Пожалуй самым ярким «гостем» по праву можно считать плод небольшого вечнозелёного деревца. В связи с этим предлагаю вспомнить почему в новый год едят мандарины и откуда пошла такая привычка.

Почему в новый год едят мандарины: китайцы научили

Если кто не знает, мандарин это крупный чиновник в дореволюционном Китае. Такой термин придумали португальцы, но оно получило широкое распространение в поднебесной, а также Корее и Вьетнаме. Дословно оно означает министр, командир. Поэтому название для фрукта выбрано довольно подходящее, ведь кто на столе самый главный?!

Но почему мы едим этого маленького цитрусового «начальника»? Корни традиции также берут своё начало в Китае. Сначала там взяли за привычку приносить гостинцы в виде фруктов и без этого подарка ходить к друзьям и близким было как-то не правильно. Дурной тон.

А потом кто-то заметил, что мандарин похож на большую золотую монету и выдвинул предположение, что это настоящий символ богатства. Реальные слитки драгметалла презентовать проблематично, если ты не олигарх, а вот целую авоську фрукта, напоминающего золото, вполне себе годная идея.

В России эта версия показалась народу приемлемой. Чтобы новый год был полон счастья, богатства и успеха, празднование должно было включать в себя мандарины, как символ всего вышеперечисленного. Если у тебя на столе нет этого фрукта, то все последующие 12 месяцев запросто могут превратиться в существование без денег и роскоши. А кому так хочется?!

Последствия дефицитов

Дефицит в СССР был всегда, но люди находили способ игнорировать недостаток или находить альтернативу желанным продуктам. Многие блюда на столе становились традиционными для январских праздников, просто потому что достать их в апреле или августе было невозможно. Либо слишком дорого, либо банально негде взять.

Так произошло и с мандаринами. Большинство советских граждан воспринимали их как диковинку, которая становилась доступна исключительно в конце декабря, когда Абхазия начинала собирать урожай. Чтобы приурочить пиршество к какому-то событию, люди откладывали чудо фрукты на 31 декабря. Детишки заглядывали в коробку с мандаринками, но тут же слышали «не трогай, это на новый год!».

А чуть позже, когда дефицит закончился и цитрусовые могли себе позволить все без исключения, привычка покупать на новогодний стол мандарины осталась. Как воспоминание о недостатке, передающееся из поколения в поколение. Это наша трансгенерационная травма.

Последствия дефицитов №2

Естественно советское руководство знало о потребностях населения и дефицит свежих фруктов на столе хотело каким-то образом решить. Одной Абхазии в таком вопросе явно мало, поэтому в 1963 году было достигнуто соглашение с Марокко. В страну прибыл первый сухогруз с партией диковинных цитрусовых. В последующие годы это повторялось регулярно, каждый декабрь.

Так мандарины стали доступными и относительно недорогими. Теперь на праздничном столе каждого советского гражданина находился ещё вчера дефицитный продукт. А учитывая тот факт, что остальные фрукты всё ещё были недостижимой радостью, мандарин превратился в настоящий символ новогодней ночи. Настоящий начальник, возглавлявший селёдку под шубой и оливье.

Вместо итога

Безусловно мандарин напоминает золотые монеты и остался в нашей поколенческой памяти как символ большого праздника. Однако ни одна из этих причин не может считаться основной, потому что люди не будут потреблять то, что им не нравится. Мандарины это самое вкусное, что есть на праздничном столе и для многих они дороже красной икры. Маленький цитрусовый фрукт магнитом тянет и детей и взрослых. Даже если у вас аллергия и следующие часы придётся чесаться, покрываясь пятнами, мама всё равно скажет «ну, одну дольку можно..». И если эти эмоции дарит плод вечнозеленого дерева, то пусть он обязательно будет в холодильнике каждого россиянина!