Посещение леса можно смело назвать одним из излюбленных видов досуга не только у россиян, но и у жителей всей планеты. Пикники, походы и простые прогулки вблизи деревьев, а лучше прямо в их гуще, не только приносят радость, но и помогают бороться со стрессом. Тем более именно там можно спрятаться от посторонних глаз и своей компанией отметить какое-нибудь событие. Однако важно помнить о правилах поведения, соблюдение которых может избавить от множества неприятностей. Сегодня проговорим серьёзную тему и попробуем кратко ответить на вопрос «почему в лесу нельзя оставлять стеклянные бутылки и банки».

Не допусти пожар

Самая очевидная и простая причина запрета кроется в пожарной безопасности. Дело в том, что в лесу практически всё легко загорается, достаточно поднести спичку или…воспользоваться линзой. В детстве многие проводили подобные эксперименты, когда брали лупу, подставляли её под прямые солнечные лучи и направляли на сухую траву. Очень скоро температура повышалась настолько, что происходило возгорание. Помню как сильно меня это веселило, пятилетний я чувствовал себя повелителем стихии!

Оставленные стеклянные бутылки и банки запросто могут стать той самой лупой, если на них попадёт солнце. Подобные эпизоды происходят регулярно и люди искренне недоумевают, не могут понять что именно они сделали не так. Костёр потушили, залили водой и растоптали, ничего горячего и горящего не оставляли. Откуда взялся огонь, даже предположений нет! Но на самом деле всё очень просто — вы забыли стеклянные бутылки, которые выполнили роль линзы, оказавшись под прямыми солнечными лучами.

Берегите животных

В моём городе лес нельзя назвать местом обитания животных. Здесь только птички и ещё иногда попадаются пугливые мыши. Но в других регионах страны и планеты ситуация совершенно противоположная. Оставляя бутылки и банки вы подвергаете опасности всех, кто может оказаться на месте вашего пикника. Пытаясь добыть остатки пищи или засунув свой нос куда не следовало чисто из любопытства животное скорее всего разобьёт банку и тогда риск пораниться кратно возрастёт. По факту это буквально смертельная ловушка.

Быть может лось, медведь или олень не пострадает серьёзно, хотя даже незначительная травма может привести к невозможности охотиться и, как итог, голодной смерти. А вот зайцы и белки скорее всего получат серьёзные увечья. И страшно даже не то, что это приведёт к гибели, а то, что животное будет мучиться. Чтобы этого не допустить, лучше не оставлять после себя никаких предметов, особенно если стеклянные бутылки вкусно пахнут или имеют яркий раскрас. Тогда кто-нибудь обязательно захочет заглянуть внутрь, проявит интерес и дорого за это заплатит. Уважайте природу и братьев наших меньших, ведь для вас это место досуга, а для них родной дом.

Другие причины

Нельзя забывать и о других нежелательных последствиях для природы. Под прямыми солнечными лучами возможен не только пожар, но и испарение загрязняющих веществ, которые мгновенно окажутся в атмосфере. Конечно это больше относится к более токсичным предметам, например батарейкам, пластмассе, полиэтилену и резиновым изделиям, но стеклянные бутылки могут сыграть здесь ключевую роль. Если вы положите её на пакет, а сверху будет палить солнце, но эффект кратно усилится. Даже если воспламенения не произойдёт, природа пострадает существенно.

Всё это попадёт не только в воздух, но и уйдёт в почву. Поэтому, посещая лес, очень важно правильно себя вести и обязательно убирать весь мусор. Всё, что вы принесли с собой, должно быть убрано, в противном случае вы наносите колоссальный вред, даже если недооцениваете его. От одной брошенной бутылки ничего не будет, думаете вы, но ежегодно случается огромное количество пожаров, а экология на планете постоянно ухудшатся. Не стоит сходить с ума и пытаться запретить всё на свете, ради спасения природы, она ждёт от нас совершенно не этого. Ей нужно, чтобы человек научился заботиться о местах, в которых он живёт. А для этого достаточно убирать мусор, который вы принесли в лес. Теперь сделать это будет проще, ведь вы знаете почему в лесу нельзя оставлять стеклянные бутылки и банки. До связи!