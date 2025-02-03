Задумывались когда-нибудь над тем, почему у девушек нету кадыка? Ведь по факту эта часть тела никак не связана с половой принадлежностью, её функции абсолютно просты и необходимы как мужчинам, так и женщинам. Во-первых он защищает голосовые связки, во-вторых открывает и закрывает трахею во время дыхания, в третьих способствует безопасному глотанию, когда человек ест или пьёт. Как же представительницы нежного пола без этого живут?

На самом деле кадык у девушек есть и он выполняет все вышеперечисленные функции точно также, как у парней. Разница заключается лишь в размере. Я собрал информацию по теме и сейчас с вами поделюсь!

Кадык ни при чём, всё дело в гортани

В период полового созревания, под влиянием гормонов, гортань мальчиков увеличивается быстрее и сильнее, чем у девочек. В результаты вы можете наблюдать, как голос подростка сначала ломается,а затем становится значительно ниже. Тембр превращается в настоящий рык и у многих звучание голоса становится настолько низким, что буквально напоминает зов командира.

Кроме гортани влияние оказывают и сами голосовые связки. У представителей сильного пола они гораздо объёмнее и поэтому намного заметнее. В первую очередь размер обусловлен длиной, именно это становится причиной визуального выделения на фоне шеи. Но и это ещё не всё, есть третий, быть может не самый приятный для женщин факт.

В зависимости от пола распределение жира в организме меняется. Например, мужчины чаще страдают от большого живота, а девушки от целлюлита на ягодицах, а также на боках и бёдрах. Ещё одно ключевое отличие — прослойка в области шеи. Избавиться от неё практически невозможно, даже у худых представительниц нежного пола в этой части тела всегда скапливается жир. Именно он мешает увидеть кадык. Поэтому у парней он заметно выражен, а вот у девчонок наоборот.

Почему кадык так возбуждает женщин?

Здесь тоже есть любопытный нюанс. Многие думают, что это просто эстетически красиво, сигнализирует о мужественности и подчёркивает половое различие. Быть может это и так, но истинная причина кроется в другом. Чем больше кадык, тем ниже тембр и приятнее голос. Мы уже выяснили с чем связана такая особенность. Таким образом женщинам нравится не сам бугорок на передней части шеи, а его обладатель. Научно доказано, что самым привлекательным является ‘бархатный баритон», когда парень разговаривает буквально грудной клеткой. Чем ниже, тем лучше. Физиология построена так, что именно большой кадык гарантирует подобную характеристику.

Вместо итога

В контектсе данной публикации нас интересуют только два факта. Первый — кадык у девушек есть! Второй — его размер зависит от гортани и длины голосовых связок, поэтому у представительниц нежного пола он менее заметен и в целом выглядит сильно меньше. Сюда же можно отнести и жировую прослойку в области шеи, которая скрывает бугорок. Кстати, согласно Библии кадык у мужчины появился в результате искушения. Он поддался уговорам змея, вкусил яблоко, но подавился им. Кусок застрял в горле и остался там навсегда.

Есть ещё одна любопытная информация. В древние времена двух мужчин называли закадычными друзьями, если они регулярно выпивали друг с другом. Фразеологизм возник из фразы «залить за кадык». Девушки реже страдали от алкоголизма, поэтому ничего никуда не заливали, следовательно и сам кадык им совершенно ни к чему. Вот такая игра слов. У меня на этом всё, до связи!